Ποια είναι η δημοσιογράφος Trish Christakis που μίλησε ελληνικά με τον Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι: Οπαδός του Ολυμπιακού και θαυμάστρια του Μέσι

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Η ερώτηση της Trish Christakis στα ελληνικά και η απάντηση του Αντετοκούνμπο

Ο Έλληνας σταρ απάντησε στα ελληνικά και στάθηκε στην παρουσία του Μπαμ Αντεμπάγιο και του Έρικ Σπόελστρα, αλλά και στην πόλη του Μαϊάμι, την οποία χαρακτήρισε ζεστή και φιλική. Παράλληλα, ανέφερε πως έχει οικογένεια που μένει εκεί εδώ και χρόνια, ενώ εκεί γνώρισε και τη σύζυγό του, Μαράια.

Αφού ολοκλήρωσε την απάντησή του στα ελληνικά και συνειδητοποιώντας πως στην αίθουσα Τύπου μάλλον κανείς δεν είχε καταλάβει τι είπε πέρα από την Trish Christakis, είπε στα αγγλικά: «Μόλις της είπα ότι δεν τη συμπαθώ», σκορπώντας το γέλιο στους υπόλοιπους δημοσιογράφους.



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Αναλυτικά, η δήλωσή του: «



Ποια είναι η Trish Christakis