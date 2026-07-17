ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια: Εστάλη 112 για εκκένωση του χωριού της Επισκοπής

Ποια είναι η δημοσιογράφος Trish Christakis που μίλησε ελληνικά με τον Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι: Οπαδός του Ολυμπιακού και θαυμάστρια του Μέσι
SPORTS
Γιάννης Αντετοκούνμπο Trish Christakis Μαϊάμι Δημοσιογράφος

Ποια είναι η δημοσιογράφος Trish Christakis που μίλησε ελληνικά με τον Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι: Οπαδός του Ολυμπιακού και θαυμάστρια του Μέσι

Η ερώτηση που έκανε η Ελληνοαμερικανίδα στην παρουσίαση του Greek Freak από τους Μαϊάμι Χιτ και το «της είπα ότι δεν τη συμπαθώ» που ακολούθησε

Ποια είναι η δημοσιογράφος Trish Christakis που μίλησε ελληνικά με τον Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι: Οπαδός του Ολυμπιακού και θαυμάστρια του Μέσι
148 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο νέος μεγάλος αστέρας στο αθλητικό «σύμπαν» που έχει δημιουργηθεί στο Μαϊάμι. Στην πόλη του Λιονέλ Μέσι, θα υπάρχει πλέον και ο Έλληνας αστέρας του NBA που χθες παρουσιάστηκε από τους Χιτ και φιλοδοξεί να καταφέρει να φτάσει πολύ ψηλά και με τη φανέλα με το «7» που θα φοράει πλέον.

Στην χθεσινοβραδινή του παρουσίαση, μια από τις στιγμές που ξεχώρισε ήταν όταν η Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφος Trish Christakis του έκανε μια ερώτηση στα ελληνικά. Η ίδια κάλεσε τον Giannis να απαντήσει σε όποια γλώσσα επιθυμεί, και εκείνος αυθόρμητα μίλησε για τους λόγους που επέλεξε τους Μαϊάμι Χιτ για το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Οταν τελείωσε μάλιστα αντιλήφθηκε πως... κανείς στο δωμάτιο δεν έχει καταλάβει κάτι, και αστειεύτηκε «της είπα ότι δεν την συμπαθώ» και όλοι ξέσπασαν σε γέλια. 

Η Ελληνοαμερικανίδα ρεπόρτερ του NBC 6 Trish Christakis έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού εδώ και κάποια χρόνια έπειτα από κάποια αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πλέον θα παρακολουθεί στενά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο νέο σταθμό της καριέρας του. 

Ποια είναι η δημοσιογράφος Trish Christakis που μίλησε ελληνικά με τον Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι: Οπαδός του Ολυμπιακού και θαυμάστρια του Μέσι




Η ερώτηση της Trish Christakis στα ελληνικά και η απάντηση του Αντετοκούνμπο

Ο Έλληνας σταρ απάντησε στα ελληνικά και στάθηκε στην παρουσία του Μπαμ Αντεμπάγιο και του Έρικ Σπόελστρα, αλλά και στην πόλη του Μαϊάμι, την οποία χαρακτήρισε ζεστή και φιλική. Παράλληλα, ανέφερε πως έχει οικογένεια που μένει εκεί εδώ και χρόνια, ενώ εκεί γνώρισε και τη σύζυγό του, Μαράια.

Αφού ολοκλήρωσε την απάντησή του στα ελληνικά και συνειδητοποιώντας πως στην αίθουσα Τύπου μάλλον κανείς δεν είχε καταλάβει τι είπε πέρα από την Trish Christakis, είπε στα αγγλικά: «Μόλις της είπα ότι δεν τη συμπαθώ», σκορπώντας το γέλιο στους υπόλοιπους δημοσιογράφους.

Κλείσιμο

Αναλυτικά, η δήλωσή του: «Πιστεύω πως η καινούργια σεζόν θα είναι σίγουρα δύσκολη. Οποιαδήποτε NBA σεζόν παίζεις με 82 παιχνίδια δεν είναι εύκολο. Είναι μακρύ το ταξίδι, είμαι ενθουσιασμένος που έχω ένα παίκτης σαν τον Μπαμ δίπλα μου που θα με στηρίζει και ξέρω ότι θα βγάζει ένα πάρα πολύ βάρος από πάνω του. Σίγουρα, όταν κοιτάς τον πάγκο και βλέπεις έναν έμπειρο προπονητή σαν τον Έρικ Σπλόστρα κάνει τη δουλειά σου πολύ πιο εύκολη, γιατί ξέρεις ότι θα σε βάζει σε σωστές καταστάσεις για να είσαι επιτυχημένος όταν παίζεις. Το Μαϊάμι μου αρέσει γιατί είναι πολύ οικογενειακή και φιλική πόλη. Έχω οικογένεια που μένει στο Μαϊάμι χρόνια, γνώρισε τη γυναίκα μου. Είναι μία ζεστή πόλη και είναι καλό για εμένα όσο μεγαλώνω σε ηλικία. Για αυτό διάλεξα το Μαϊάμι».


Ποια είναι η Trish Christakis

Μεγαλωμένη στο Σικάγο, η Christakis ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο του Illinois Urbana-Champaign με ειδίκευση στη δημοσιογραφία. Έχει εδραιώσει τη θέση της στο NBA, κάνοντας αισθητή την παρουσία της όταν κάλυψε από κοντά τον αγώνα Μαϊάμι Χιτ - Λος Άντζελες Λέικερς το 2023.

Η 32χρονη δημοσιογράφος εντάχθηκε στο CBS News Miami τον Φεβρουάριο του 2022 και κάλυπτε μεγάλα αθλητικά γεγονότα, όπως το NBA, το NHL, το κολεγιακό μπάσκετ και το MLB, όπως αναφέρει το δίκτυο. Πλέον εδώ και μερικούς μήνες ανήκει στο δυναμικό του NBC 6 South Florida.

Ποια είναι η δημοσιογράφος Trish Christakis που μίλησε ελληνικά με τον Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι: Οπαδός του Ολυμπιακού και θαυμάστρια του Μέσι
Ποια είναι η δημοσιογράφος Trish Christakis που μίλησε ελληνικά με τον Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι: Οπαδός του Ολυμπιακού και θαυμάστρια του Μέσι


Στο ρεπορτάζ της συμπεριλαμβάνονται οι αγώνες των Μαϊάμι Χιτ στο NBA, των Μαϊάμι Ντόλφινς στο NFL και της Ίντερ Μαϊάμι στο MLS, ενώ έχει καλύψει και σημαντικά αθλητικά γεγονότα όπως το Stanley Cup και το κολεγιακό τουρνουά NCAA "March Madness". Ήταν επίσης παρούσα στους τελικούς του NBA.

Η Trish λατρεύει να παίζει ποδόσφαιρο στον ελεύθερο χρόνο της και αστειεύεται ότι είναι «wannabe επιθετικός της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ».
Ποια είναι η δημοσιογράφος Trish Christakis που μίλησε ελληνικά με τον Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι: Οπαδός του Ολυμπιακού και θαυμάστρια του Μέσι
Ποια είναι η δημοσιογράφος Trish Christakis που μίλησε ελληνικά με τον Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι: Οπαδός του Ολυμπιακού και θαυμάστρια του Μέσι
Ποια είναι η δημοσιογράφος Trish Christakis που μίλησε ελληνικά με τον Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι: Οπαδός του Ολυμπιακού και θαυμάστρια του Μέσι


«Το να παίζω ποδόσφαιρο όλη μου τη ζωή και να γίνω επαγγελματίας ήταν πάντα το μεγαλύτερο όνειρό μου. Αλλά το να πληρώνομαι για να καλύπτω την καριέρα του Μέσι, είναι περισσότερο από αυτό που μπορούσα να φανταστώ», είχε πει χαρακτηριστικά η ίδια, που θεωρεί τον Αργεντινό, τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Σε ανάρτησή της, η ίδια είχε αποκαλύψει ότι υποστηρίζει τον Ολυμπιακό όσον αφορά τις ελληνικές ποδοσφαιρικές ομάδες.
Ποια είναι η δημοσιογράφος Trish Christakis που μίλησε ελληνικά με τον Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι: Οπαδός του Ολυμπιακού και θαυμάστρια του Μέσι


Εκτός γηπέδου, η Trish απολαμβάνει τη γυμναστική, τις δραστηριότητες στο νερό, ενώ ασχολείται ενεργά με την εθελοντική εργασία σε καταφύγια ζώων. Μάλιστα, επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα για διακοπές.
148 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης