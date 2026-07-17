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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δάσος στα Πολιτικά Εύβοιας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δάσος στα Πολιτικά Εύβοιας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 8 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (17/7) σε δασική έκταση στα Πολιτικά Εύβοιας. Η φωτιά έκαιγε ελαιόδεντρα και ξερά χόρτα.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ, μηχανήματα έργου και εθελοντές.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ, μηχανήματα έργου και εθελοντές.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Πολιτικά Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντες, 8 οχηματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2026
Πηγή φωτογραφιών και βίντεο: evima.gr, Πυρκαγιά Ενημέρωση (Facebook)
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