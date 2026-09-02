Bloomberg: Νέα κεφάλαια για την Αθήνα από την ένταξη των εννέα ελληνικών μετοχών στον Stoxx Europe 600
Bloomberg: Νέα κεφάλαια για την Αθήνα από την ένταξη των εννέα ελληνικών μετοχών στον Stoxx Europe 600
Yπολογισμοί της JPMorgan δείχνουν ότι οι συνολικές εισροές στις εννέα ελληνικές μετοχές που θα ενταχθούν αργότερα μέσα στον μήνα αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1,1 δισ. δολάρια - Η Ελλάδα επιστρέφει για τα καλά μετά την κρίση σημειώνει το Bloomberg
Η επιστροφή της Ελλάδας στην «πρώτη κατηγορία» των ευρωπαϊκών αγορών ανοίγει τον δρόμο για τη συμμετοχή ορισμένων από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες στον κορυφαίο δείκτη μετοχών της περιοχής. Εννέα μετοχές, μεταξύ των οποίων και τέσσερις τράπεζες, θα ενταχθούν στον Stoxx Europe 600 στις 21 Σεπτεμβρίου, την ίδια ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά, επιτρέποντας στις ελληνικές εταιρείες να συμπεριληφθούν στον δείκτη μαζί με επιχειρήσεις από 17 ακόμη χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία.
Όπως υπενθυμίζει το Blomberg, η Stoxx είχε υποβαθμίσει την Ελλάδα σε αναδυόμενη αγορά κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους πριν από μία δεκαετία.
Οι εταιρείες που θα ενταχθούν στον δείκτη μετά την τριμηνιαία αναθεώρηση της Τρίτης είναι οι:
•Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
•Eurobank
•Τράπεζα Πειραιώς
•Alpha Bank
•Metlen Energy & Metals
•ΔΕΗ
•ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
•Motor Oil Ελλάς
•Jumbo
Οι τέσσερις τράπεζες θα ενταχθούν παράλληλα και στον δείκτη Euro Stoxx Banks.
Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το μέγεθος της επιστροφής της Ελλάδας μετά την κρίση, η οποία είχε οδηγήσει ακόμη και στο κλείσιμο του Χρηματιστηρίου Αθηνών για πέντε εβδομάδες το 2015. Η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών και η αναγέννηση του τραπεζικού κλάδου έχουν επαναφέρει τους επενδυτές στην ελληνική αγορά.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Όπως υπενθυμίζει το Blomberg, η Stoxx είχε υποβαθμίσει την Ελλάδα σε αναδυόμενη αγορά κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους πριν από μία δεκαετία.
Οι εταιρείες που θα ενταχθούν στον δείκτη μετά την τριμηνιαία αναθεώρηση της Τρίτης είναι οι:
•Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
•Eurobank
•Τράπεζα Πειραιώς
•Alpha Bank
•Metlen Energy & Metals
•ΔΕΗ
•ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
•Motor Oil Ελλάς
•Jumbo
Οι τέσσερις τράπεζες θα ενταχθούν παράλληλα και στον δείκτη Euro Stoxx Banks.
Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το μέγεθος της επιστροφής της Ελλάδας μετά την κρίση, η οποία είχε οδηγήσει ακόμη και στο κλείσιμο του Χρηματιστηρίου Αθηνών για πέντε εβδομάδες το 2015. Η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών και η αναγέννηση του τραπεζικού κλάδου έχουν επαναφέρει τους επενδυτές στην ελληνική αγορά.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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