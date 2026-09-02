Bloomberg: Νέα κεφάλαια για την Αθήνα από την ένταξη των εννέα ελληνικών μετοχών στον Stoxx Europe 600

Yπολογισμοί της JPMorgan δείχνουν ότι οι συνολικές εισροές στις εννέα ελληνικές μετοχές που θα ενταχθούν αργότερα μέσα στον μήνα αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1,1 δισ. δολάρια - Η Ελλάδα επιστρέφει για τα καλά μετά την κρίση σημειώνει το Bloomberg