Αλεξάνδρου μετά την ανάρτηση της Τούνη για τον αποχωρισμό από τον γιο της: «Τα παιδιά δεν είναι κτήμα κανενός»

Φεύγει Αθήνα για 10 μέρες και νιώθω ήδη τόσο κενή, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι που έχω να αντιμετωπίσω κάθε μήνα, ανέφερε η influencer για τον γιο της