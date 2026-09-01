Αλεξάνδρου μετά την ανάρτηση της Τούνη για τον αποχωρισμό από τον γιο της: «Τα παιδιά δεν είναι κτήμα κανενός»
Αλεξάνδρου μετά την ανάρτηση της Τούνη για τον αποχωρισμό από τον γιο της: «Τα παιδιά δεν είναι κτήμα κανενός»
Φεύγει Αθήνα για 10 μέρες και νιώθω ήδη τόσο κενή, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι που έχω να αντιμετωπίσω κάθε μήνα, ανέφερε η influencer για τον γιο της
Με αφορμή την ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη για τη δυσκολία του αποχωρισμού από τον γιο της, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου τοποθετήθηκε δημόσια, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως τα παιδιά δεν είναι κτήμα κανενός.
Η influencer δημοσίευσε την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου ένα βίντεο από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, περιγράφοντας τα συναισθήματά της λίγο πριν αποχωριστεί τον γιο της, ο οποίος θα ταξίδευε στην Αθήνα, για να περάσει τις επόμενες ημέρες με τον πατέρα του.
Οι δύο γονείς μοιράστηκαν σχεδόν διαδοχικά τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους μέσα από αναρτήσεις στα social media, αναφερόμενοι στη νέα καθημερινότητα που έχει διαμορφωθεί για την οικογένειά τους μετά τον χωρισμό τους.
«Σήμερα το μωράκι μου φεύγει Αθήνα για 10 μέρες και νιώθω ήδη τόσο κενή. Νομίζω αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι που έχω να αντιμετωπίσω κάθε μήνα» έγραψε η Ιωάννα Τούνη σε Instagram story της, στο οποίο εμφανίζεται να φροντίζει το παιδί της.
Δείτε την ανάρτησή της
Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου προχώρησε και εκείνος σε ένα Instagram story από το αεροδρόμιο, όπου βρέθηκε για να υποδεχτεί τον γιο του. Με αφορμή την άφιξη του Πάρη στην Αθήνα, αναφέρθηκε και ο ίδιος στη δυσκολία που μπορεί να βιώνει ένας γονέας, όταν δεν έχει καθημερινά κοντά του το παιδί του.
Παράλληλα, μέσα από την ανάρτησή του, στάθηκε ευρύτερα στη γονεϊκότητα μετά τον χωρισμό, τονίζοντας ότι ένα παιδί δεν αποτελεί «κτήμα» κανενός γονέα και πως έχει ανάγκη τόσο τη μητέρα, όσο και τον πατέρα του.
«Η πραγματική αγάπη είναι να καταλαβαίνεις ότι το παιδί σου χρειάζεται εξίσου και τη μαμά του και τον μπαμπά του. Τα παιδιά δεν είναι κτήμα κανενός, είναι η ζωή και των δύο. Καλό μήνα με υγεία» έγραψε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου πάνω στο βίντεό του.
Η influencer δημοσίευσε την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου ένα βίντεο από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, περιγράφοντας τα συναισθήματά της λίγο πριν αποχωριστεί τον γιο της, ο οποίος θα ταξίδευε στην Αθήνα, για να περάσει τις επόμενες ημέρες με τον πατέρα του.
Οι δύο γονείς μοιράστηκαν σχεδόν διαδοχικά τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους μέσα από αναρτήσεις στα social media, αναφερόμενοι στη νέα καθημερινότητα που έχει διαμορφωθεί για την οικογένειά τους μετά τον χωρισμό τους.
«Σήμερα το μωράκι μου φεύγει Αθήνα για 10 μέρες και νιώθω ήδη τόσο κενή. Νομίζω αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι που έχω να αντιμετωπίσω κάθε μήνα» έγραψε η Ιωάννα Τούνη σε Instagram story της, στο οποίο εμφανίζεται να φροντίζει το παιδί της.
Δείτε την ανάρτησή της
Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου προχώρησε και εκείνος σε ένα Instagram story από το αεροδρόμιο, όπου βρέθηκε για να υποδεχτεί τον γιο του. Με αφορμή την άφιξη του Πάρη στην Αθήνα, αναφέρθηκε και ο ίδιος στη δυσκολία που μπορεί να βιώνει ένας γονέας, όταν δεν έχει καθημερινά κοντά του το παιδί του.
Παράλληλα, μέσα από την ανάρτησή του, στάθηκε ευρύτερα στη γονεϊκότητα μετά τον χωρισμό, τονίζοντας ότι ένα παιδί δεν αποτελεί «κτήμα» κανενός γονέα και πως έχει ανάγκη τόσο τη μητέρα, όσο και τον πατέρα του.
«Η πραγματική αγάπη είναι να καταλαβαίνεις ότι το παιδί σου χρειάζεται εξίσου και τη μαμά του και τον μπαμπά του. Τα παιδιά δεν είναι κτήμα κανενός, είναι η ζωή και των δύο. Καλό μήνα με υγεία» έγραψε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου πάνω στο βίντεό του.
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