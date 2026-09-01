Στη Νάξο μετακομίζει η πολύτεκνη οικογένεια του Στέφανου και της Βάσως που έφυγε από τη Φουρνά Ευρυτανίας, το «αντίο» της δασκάλας του χωριού
Στη Νάξο μετακομίζει η πολύτεκνη οικογένεια του Στέφανου και της Βάσως που έφυγε από τη Φουρνά Ευρυτανίας, το «αντίο» της δασκάλας του χωριού
«Έγιναν μέρος της τοπικής κοινωνίας, στήριξαν με την παρουσία τους μια προσπάθεια που τότε μόλις ξεκινούσε και συνέβαλαν ώστε η Φουρνά να ακουστεί σε ολόκληρη την Ελλάδα» αναφέρει στο μήνυμά της η Παναγιώτα Διαμαντή
Η οικογένεια του Στέφανου και της Βάσως, με τα έξι παιδιά τους είχε μετακομίσει πρώτη στη Φουρνά Ευρυτανίας, ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλία της δασκάλας Παναγιώτας Διαμαντή και του ιερέα του χωριού, που είχαν απευθύνει κάλεσμα σε οικογένειες να πάνε στο χωριό για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ερήμωσης. Μετά από δύο χρόνια παρουσίας τους στο χωριό αποφάσισαν ότι ολοκληρώθηκε αυτό το κεφάλαιο της ζωής τους και ότι ήρθε η στιγμή να κάνουν το επόμενο βήμα.
Η Παναγιώτα Διαμαντή με μήνυμά της στα social media αποχαιρέτησε τον Στέφανο και τη Βάσω που μαζί με τα έξι τους παιδιά θα μετακομίσουν στη Νάξο.
«Έγιναν μέρος της τοπικής κοινωνίας, στήριξαν με την παρουσία τους μια προσπάθεια που τότε μόλις ξεκινούσε και συνέβαλαν ώστε η Φουρνά να ακουστεί σε ολόκληρη την Ελλάδα» αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά της η δασκάλα του χωριού.
Η Παναγιώτα, η δασκάλα, τους αποχαιρέτησε με την παρακάτω ανάρτηση:
«Ο Στέφανος και η Βασιλική ήταν η πρώτη οικογένεια που έκανε το μεγάλο βήμα και μετακόμισε στη Φουρνά Ευρυτανίας, ανοίγοντας τον δρόμο για όσα ακολούθησαν.
Έγιναν μέρος της τοπικής κοινωνίας, στήριξαν με την παρουσία τους μια προσπάθεια που τότε μόλις ξεκινούσε και συνέβαλαν ώστε η Φουρνά να ακουστεί σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ υποστηρίχθηκαν ουσιαστικά και οι ίδιοι για να πατήσουν στα πόδια τους και να ανοίξουν τα φτερά τους!
Σήμερα, η ζωή τούς οδηγεί σε έναν νέο προορισμό, στη Νάξο. Στα πατρογονικά εδάφη του Στέφανου, στην πατρική του οικογένεια, αδράζοντας μια νέα οικογενειακή ευκαιρία που τους παρουσιάστηκε.
Και αυτό ακριβώς είναι η «Νέα Ζωή στο Χωριό». Σπέρνει τον σπόρο της αποκέντρωσης και δίνει πραγματικές ευκαιρίες σε οικογένειες για ένα νέο ξεκίνημα, με εργασία, στέγη και υποστήριξη.
Δεν δημιουργήθηκε για να δεσμεύει ανθρώπους σε έναν τόπο. Ούτε, σύμφωνα με τους κακοπροαίρετους «πληρώνει» και «συντηρεί» τις οικογένειες για να ζουν στην επαρχία. Κάθε οικογένεια δουλεύει, μοχθεί, αγωνίζεται για να παρέχει το καλύτερο για τα παιδιά της. Μα η ζωή ποτέ δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει και ποια θα είναι η επόμενη ευκαιρία που θα μας παρουσιαστεί για να ζήσουμε τα παιδιά μας με τον καλύτερο τρόπο.
Μαζί με τον Στέφανο και την Βασιλική έχουν μετοικήσει στην Φουρνά άλλες 5 οικογένειες, δύο εκ των οποίων δεν επέστρεψαν μέσω του προγράμματος της Νέας Ζωής στο Χωριό, αλλά μόνες τους βλέποντας πως αποκτά ξανά ζωή στο χωριό, ενώ μέσω της πρωτοβουλίας μας 6 οικογένειες έχουν μετοικήσει στη Ζίτσα Ιωαννίνων και 2 οικογένειες στο Κόκκινο Βοιωτίας, έχοντας στην αναμονή 80 ακόμη οικογένειες για να μετοικήσουν στην επαρχία.
Στέφανε και Βασιλική, σας ευχαριστούμε για το κομμάτι της διαδρομής που περπατήσαμε μαζί και σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή αρχή στη Νάξο, στο νέο σας ξεκίνημα».
Η Παναγιώτα Διαμαντή με μήνυμά της στα social media αποχαιρέτησε τον Στέφανο και τη Βάσω που μαζί με τα έξι τους παιδιά θα μετακομίσουν στη Νάξο.
«Έγιναν μέρος της τοπικής κοινωνίας, στήριξαν με την παρουσία τους μια προσπάθεια που τότε μόλις ξεκινούσε και συνέβαλαν ώστε η Φουρνά να ακουστεί σε ολόκληρη την Ελλάδα» αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά της η δασκάλα του χωριού.
Η Παναγιώτα, η δασκάλα, τους αποχαιρέτησε με την παρακάτω ανάρτηση:
«Ο Στέφανος και η Βασιλική ήταν η πρώτη οικογένεια που έκανε το μεγάλο βήμα και μετακόμισε στη Φουρνά Ευρυτανίας, ανοίγοντας τον δρόμο για όσα ακολούθησαν.
Έγιναν μέρος της τοπικής κοινωνίας, στήριξαν με την παρουσία τους μια προσπάθεια που τότε μόλις ξεκινούσε και συνέβαλαν ώστε η Φουρνά να ακουστεί σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ υποστηρίχθηκαν ουσιαστικά και οι ίδιοι για να πατήσουν στα πόδια τους και να ανοίξουν τα φτερά τους!
Σήμερα, η ζωή τούς οδηγεί σε έναν νέο προορισμό, στη Νάξο. Στα πατρογονικά εδάφη του Στέφανου, στην πατρική του οικογένεια, αδράζοντας μια νέα οικογενειακή ευκαιρία που τους παρουσιάστηκε.
Και αυτό ακριβώς είναι η «Νέα Ζωή στο Χωριό». Σπέρνει τον σπόρο της αποκέντρωσης και δίνει πραγματικές ευκαιρίες σε οικογένειες για ένα νέο ξεκίνημα, με εργασία, στέγη και υποστήριξη.
Δεν δημιουργήθηκε για να δεσμεύει ανθρώπους σε έναν τόπο. Ούτε, σύμφωνα με τους κακοπροαίρετους «πληρώνει» και «συντηρεί» τις οικογένειες για να ζουν στην επαρχία. Κάθε οικογένεια δουλεύει, μοχθεί, αγωνίζεται για να παρέχει το καλύτερο για τα παιδιά της. Μα η ζωή ποτέ δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει και ποια θα είναι η επόμενη ευκαιρία που θα μας παρουσιαστεί για να ζήσουμε τα παιδιά μας με τον καλύτερο τρόπο.
Μαζί με τον Στέφανο και την Βασιλική έχουν μετοικήσει στην Φουρνά άλλες 5 οικογένειες, δύο εκ των οποίων δεν επέστρεψαν μέσω του προγράμματος της Νέας Ζωής στο Χωριό, αλλά μόνες τους βλέποντας πως αποκτά ξανά ζωή στο χωριό, ενώ μέσω της πρωτοβουλίας μας 6 οικογένειες έχουν μετοικήσει στη Ζίτσα Ιωαννίνων και 2 οικογένειες στο Κόκκινο Βοιωτίας, έχοντας στην αναμονή 80 ακόμη οικογένειες για να μετοικήσουν στην επαρχία.
Στέφανε και Βασιλική, σας ευχαριστούμε για το κομμάτι της διαδρομής που περπατήσαμε μαζί και σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή αρχή στη Νάξο, στο νέο σας ξεκίνημα».
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