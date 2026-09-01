Στη Νάξο μετακομίζει η πολύτεκνη οικογένεια του Στέφανου και της Βάσως που έφυγε από τη Φουρνά Ευρυτανίας, το «αντίο» της δασκάλας του χωριού

«Έγιναν μέρος της τοπικής κοινωνίας, στήριξαν με την παρουσία τους μια προσπάθεια που τότε μόλις ξεκινούσε και συνέβαλαν ώστε η Φουρνά να ακουστεί σε ολόκληρη την Ελλάδα» αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά της η δασκάλα του χωριού.

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