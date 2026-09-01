Η Χρόνια Νεφρική Νόσος δοκιμάζει το ΕΣΥ: Σε τελικό στάδιο πολλές διαγνώσεις – Ελληνική έρευνα
ΕΛΛΑΔΑ
Χρόνια Νεφρική Νόσος Εθνικό Σύστημα Υγείας

Η Χρόνια Νεφρική Νόσος δοκιμάζει το ΕΣΥ: Σε τελικό στάδιο πολλές διαγνώσεις – Ελληνική έρευνα

Η Χρόνια Νεφρική Νόσος αυξάνεται σημαντικά στην Ελλάδα, με υψηλά ποσοστά νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου και χαμηλές επιδόσεις στις μεταμοσχεύσεις

Η Χρόνια Νεφρική Νόσος δοκιμάζει το ΕΣΥ: Σε τελικό στάδιο πολλές διαγνώσεις – Ελληνική έρευνα
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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Αυξάνεται το φορτίο της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου στην Ελλάδα, ενώ η χώρα εμφανίζει υψηλά ποσοστά νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου και χαμηλές επιδόσεις στις μεταμοσχεύσεις νεφρού.

Η γήρανση του πληθυσμού και η ανεπαρκής αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου εντείνουν αυτή την κατάσταση, την ώρα που απουσιάζει ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο δράσης για τη νόσο.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις προκύπτουν από την ελληνική μελέτη «Policy Roadmaps for Acting Early on NCDs», η οποία αποτυπώνει τις προκλήσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά και έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη πολιτικής για την έγκαιρη παρέμβαση στα μη μεταδιδόμενα νοσήματα. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από τους Καθηγητές Κώστα Αθανασάκη, Παναγιώτα Ναούμ, Γιάννη Αγοραστό και Ηλία Κυριόπουλο.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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