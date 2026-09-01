Μητσοτάκης για τη ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία: Είμαστε αλληλέγγυοι στη Γερμανία, θα αποτύχουν απόπειρες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας

Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας, αναφέρει ο πρωθυπουργός