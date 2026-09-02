«Το χτύπησα με μαχαίρι για να σπάσει ο πάγος»: Σοκάρει ο ισχυρισμός του 43χρονου για τον θάνατο του βρέφους στην Κυψέλη
«Το χτύπησα με μαχαίρι για να σπάσει ο πάγος»: Σοκάρει ο ισχυρισμός του 43χρονου για τον θάνατο του βρέφους στην Κυψέλη
Οδηγήθηκε στην Ευελπίδων λίγο μετά τις 10:30 μαζί με την 38χρονη Γερμανίδα και τον 26χρονο Αφγανό για να απολογηθούν για τη δίωξη περί κατοχής ναρκωτικών - Οι αντιφάσεις στους ισχυρισμούς τους
Τον σοκαριστικό ισχυρισμό ότι τα χτυπήματα από μαχαίρι που βρέθηκαν στην πλάτη του βρέφους το οποίο ανακαλύφθηκε νεκρό σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη έγιναν όταν... προσπαθούσε να βγάλει τον πάγο που υπήρχε στη σορό καθώς ήταν για πολύ καιρό στην κατάψυξη, προέβαλε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος Έλληνας επιχειρώντας να απαντήσει στα στοιχεία που δείχνουν ότι το 9 μηνών αγόρι δολοφονήθηκε.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 43χρονος - όπως και η 38χρονη Γερμανίδα - επιμένουν ότι το παιδί γεννήθηκε με προβλήματα, πέθανε από παθολογικά αίτια το 2023 και μετά το έβαλαν στην κατάψυξη.
Επιχειρώντας, στο πλαίσιο αυτό, να δικαιολογήσει τα ευρήματα του ιατροδικαστή που έκανε λόγο για πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του βρέφους, ο 43χρονος φέρεται να είπε πως όταν πήγαν να ξεπαγώσουν το βρέφος, χτύπησε με μαχαίρι τον πάγο που υπήρχε στη σορό, για να σπάσει και ότι από εκεί είναι τα σημάδια με το μαχαίρι.
Ωστόσο ο ισχυρισμός αυτός αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη από τους αστυνομικούς καθώς ο 43χρονος και η 38χρονη έχουν πέσει σε αντιφάσεις ως προς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε το μικρό αγοράκι, με τον άνδρα λέει ότι δεν ήταν στο σπίτι όταν συνέβη το μοιραίο, επιχείρημα που προβάλει για τον εαυτό της (σ.σ. ότι δεν ήταν στο σπίτι) και η γυναίκα.
Οι τρεις μετήχθησαν από το ΑΤ Κυψέλης όπου κρατούνταν.
Δεν αποκλείεται πάντως σε βάρος τους να ασκηθεί σήμερα και δίωξη για ανθρωποκτονία υπό το βάρος των ευρημάτων του ιατροδικαστή που διαπίστωσε θάνατο του βρέφους από χτυπήματα με μαχαίρι.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 43χρονος - όπως και η 38χρονη Γερμανίδα - επιμένουν ότι το παιδί γεννήθηκε με προβλήματα, πέθανε από παθολογικά αίτια το 2023 και μετά το έβαλαν στην κατάψυξη.
Επιχειρώντας, στο πλαίσιο αυτό, να δικαιολογήσει τα ευρήματα του ιατροδικαστή που έκανε λόγο για πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του βρέφους, ο 43χρονος φέρεται να είπε πως όταν πήγαν να ξεπαγώσουν το βρέφος, χτύπησε με μαχαίρι τον πάγο που υπήρχε στη σορό, για να σπάσει και ότι από εκεί είναι τα σημάδια με το μαχαίρι.
Ωστόσο ο ισχυρισμός αυτός αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη από τους αστυνομικούς καθώς ο 43χρονος και η 38χρονη έχουν πέσει σε αντιφάσεις ως προς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε το μικρό αγοράκι, με τον άνδρα λέει ότι δεν ήταν στο σπίτι όταν συνέβη το μοιραίο, επιχείρημα που προβάλει για τον εαυτό της (σ.σ. ότι δεν ήταν στο σπίτι) και η γυναίκα.
Απολογούνται για τα ναρκωτικάΣήμερα, πάντως, ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός που συνελήφθησαν στο διαμέρισμα στην Κυψέλη οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να απολογηθούν για τη δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και για το ένα πλημμέλημα που αφορά μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.
Οι τρεις μετήχθησαν από το ΑΤ Κυψέλης όπου κρατούνταν.
Δεν αποκλείεται πάντως σε βάρος τους να ασκηθεί σήμερα και δίωξη για ανθρωποκτονία υπό το βάρος των ευρημάτων του ιατροδικαστή που διαπίστωσε θάνατο του βρέφους από χτυπήματα με μαχαίρι.
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