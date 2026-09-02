«Το χτύπησα με μαχαίρι για να σπάσει ο πάγος»: Σοκάρει ο ισχυρισμός του 43χρονου για τον θάνατο του βρέφους στην Κυψέλη

Οδηγήθηκε στην Ευελπίδων λίγο μετά τις 10:30 μαζί με την 38χρονη Γερμανίδα και τον 26χρονο Αφγανό για να απολογηθούν για τη δίωξη περί κατοχής ναρκωτικών - Οι αντιφάσεις στους ισχυρισμούς τους