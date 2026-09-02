Πράσινο ομόλογο Eurobank: Στο €1,4 δισ. η ζήτηση – Το 90% του βιβλίου καλύφθηκε από ξένους επενδυτές

Το επίπεδο ενδιαφέροντος για τη συναλλαγή είχε ως αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να ανέλθει σχεδόν στα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, με υπερκάλυψη περίπου 2,5 φορές