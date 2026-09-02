Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στον Μύτικα Θήβας, δεν απειλείται το πευκοδάσος Μοσχοποδίου, δείτε βίντεο

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Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο πριν από τις 14:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (2/9) και έχει διασπαστεί σε δύο ενεργά μέτωπα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να μην περάσουν οι φλόγες στο πευκοδάσος του Μοσχοποδίου στην Θήβα Η φωτιά έχει διασπαστεί σε, τα οποία έχουν ενωθεί στην περιοχή τουκαι κινούνται προς το Νεοχώρι, όπου βρίσκεται το. Το σημείο παραμένει στο επίκεντρο της επιχείρησης, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν νακαι να αποτρέψουν την εξάπλωσή της προς το πευκοδάσος.Ωστόσο, σύμφωνα με τις δηλώσεις τουκαι του, η μέχρι στιγμής εικόνα είναι βελτιωμένη και δεν φαίνεται να απειλείται το πευκοδάσος του Μοσχοποδίου.Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς οι καιρικές συνθήκες και οι άνεμοι στην περιοχή μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη της πυρκαγιάς.Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν την επιχείρηση και ευνοούν την κίνηση της πυρκαγιάς προς την πλευρά του περιαστικού δάσους.Κοντά στο σημείο οπού είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά υπάρχει υποσταθμός ηλεκτροδότησης και για τον λόγο αυτό, οι επικεφαλής της επιχείρησης ζήτησαν την άμεση απομάκρυνση πολιτών και δημοσιογράφων από το σημείο, καθώς ενδεχόμενη αλλαγή της φοράς των ανέμων θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο για τις εγκαταστάσεις.Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων έχει ενισχυθεί σημαντικά και στο σημείο επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα.Σημαντική ήταν και η ενίσχυση στα εναέρια μέσα πυρόσβεσης καθώς έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Παράλληλα, το ΓΕΕΘΑ έχει διαθέσει δύο ελικόπτερα Chinook.H φωτιά καίει κυρίως χαμηλή βλάστηση και δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Οι οικισμοί Καλλιθέα και Νέο Κορακιό βρίσκονται περίπου τρία χιλιόμετρα από το σημείο της πυρκαγιάς. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο συγκεκριμένο σημείο είχε εκδηλωθεί φωτιά και πριν από περίπου δύο χρόνια.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 13:50. Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ώστε να υπάρχει λεπτομερής εικόνα για την εξέλιξη της πυρκαγιάς και τις πιθανές εστίες που μπορεί να απαιτούν επέμβαση.



Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, στην περιοχή, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα των πυροσβεστικών υπηρεσιών.



Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.



Σύμφωνα με πληροφορίες των τοπικών μέσων ενημέρωσης, στην περιοχή πνέουν άνεμοι που σπρώχνουν τις φλόγες προς την περιοχή του περιαστικού δάσους.



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