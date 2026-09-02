Η επιστήμη βγαίνει από τα εργαστήρια: Η «Βραδιά του Ερευνητή» επιστρέφει στο ΕΜΠ στις 25/9 στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Έξι ώρες γεμάτες έρευνα, καινοτομία, πειράματα, τεχνολογία και συναντήσεις με νέους ερευνητές - Η προθεσμία για τη δήλωση συμμετοχής ερευνητικής ομάδας είναι η Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026





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Μια ευρωπαϊκή γιορτή με επίκεντρο τον άνθρωπο Η European Researchers’ Night αποτελεί ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με βασικό στόχο να φέρει την έρευνα και την επιστήμη πιο κοντά στην κοινωνία. Αυτή άλλωστε αποτελεί τη λογική της διοργάνωσης: να σπάσει τα όρια ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα και το ευρύ κοινό.



Η φετινή διοργάνωση στην Ελλάδα πραγματοποιείται την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 σε επτά πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Ρέθυμνο και Κοζάνη. Στις δράσεις μπορούν να συμμετάσχουν άνθρωποι όλων των ηλικιών, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστικά πειράματα, ερευνητικά παιχνίδια, τεχνολογικές παρουσιάσεις, καλλιτεχνικά δρώμενα και συναντήσεις με ερευνητές και επιστήμονες.

Σημειώνεται, ότι η «Βραδιά του Ερευνητή» αποτελεί πλέον ένα σταθερό ετήσιο ραντεβού επιστήμης και κοινωνίας στην Ευρώπη.



Το ΕΜΠ ανοίγει τις πύλες του Στην Αθήνα, πρωταγωνιστής της διοργάνωσης είναι για ακόμη μία χρονιά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.



Στο ραντεβού της 25ης Σεπτεμβρίου, για έξι ώρες, από τις 17:00 έως τις 23:00, η Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου θα επιχειρήσει να κάνει κάτι που συχνά μοιάζει δύσκολο: να μετατρέψει την επιστήμη από αντικείμενο ειδικών σε υπόθεση όλων.



Για το λόγο αυτό, το ΕΜΠ καλεί το κοινό ενώ παράλληλα απευθύνει πρόσκληση στα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα της Αττικής να συμμετάσχουν ενεργά. Για το ΕΜΠ, η διοργάνωση αποτελεί μια ευκαιρία να παρουσιαστεί η έρευνα όχι μόνο ως αποτέλεσμα αλλά και ως διαδρομή.



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Η διοργάνωση απευθύνεται σε όλους. Ένα παιδί μπορεί να εντυπωσιαστεί από ένα πείραμα ή ένα ρομπότ. Ένας μαθητής λυκείου μπορεί να ανακαλύψει έναν επιστημονικό κλάδο που μέχρι τότε δεν γνώριζε. Ένας φοιτητής μπορεί να αναζητήσει μια ερευνητική ομάδα. Ένας ενήλικος μπορεί να δει από κοντά πώς λειτουργεί ένα πανεπιστημιακό εργαστήριο.



Από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι την κλιματική αλλαγή Η σύγχρονη έρευνα έχει πάψει προ πολλού να είναι υπόθεση ενός περιορισμένου αριθμού επιστημονικών κλάδων. Η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, η ενέργεια, η προστασία του περιβάλλοντος, η κλιματική αλλαγή, οι έξυπνες πόλεις, οι νέες μορφές μετακίνησης, τα προηγμένα υλικά, η αρχιτεκτονική, οι υποδομές και η ψηφιακή τεχνολογία είναι μόνο μερικά από τα πεδία στα οποία η επιστήμη καλείται σήμερα να δώσει απαντήσεις.



Το ενδιαφέρον είναι ότι πολλά από αυτά τα ερωτήματα δεν ανήκουν πλέον μόνο στο μέλλον αλλά βρίσκονται ήδη μέσα στην καθημερινότητα.



Μπορεί ένα εργαστήριο να γίνει χώρος παιχνιδιού; Μπορεί ένα δύσκολο επιστημονικό πρόβλημα να εξηγηθεί με τρόπο που να το καταλαβαίνει ένα παιδί; Και μπορεί μια βραδιά σε ένα πανεπιστήμιο να κάνει έναν μαθητή να σκεφτεί για πρώτη φορά ότι ίσως θέλει να γίνει ερευνητής; Η απάντηση θα δοθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, όταν η επιστήμη θα βγει από τα εργαστήρια και τα αμφιθέατρα και θα συναντήσει το κοινό στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργανώνει για ακόμη μία χρονιά τη « Βραδιά του Ερευνητή », συμμετέχοντας στη μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή της έρευνας European Researchers’ Night. Από τις 17:00 έως τις 23:00, ερευνητές, επιστήμονες και ερευνητικές ομάδες θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ένα κοινό που δεν χρειάζεται να έχει επιστημονικές γνώσεις για να συμμετάσχει. Η είσοδος στη διοργάνωση είναι ελεύθερη.Η European Researchers’ Night αποτελεί ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με βασικό στόχο να φέρει την έρευνα και την επιστήμη πιο κοντά στην κοινωνία. Αυτή άλλωστε αποτελεί τη λογική της διοργάνωσης: να σπάσει τα όρια ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα και το ευρύ κοινό.Η φετινή διοργάνωση στην Ελλάδα πραγματοποιείται την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 σε επτά πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Ρέθυμνο και Κοζάνη. Στις δράσεις μπορούν να συμμετάσχουν άνθρωποι όλων των ηλικιών, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστικά πειράματα, ερευνητικά παιχνίδια, τεχνολογικές παρουσιάσεις, καλλιτεχνικά δρώμενα και συναντήσεις με ερευνητές και επιστήμονες.Σημειώνεται, ότι η «Βραδιά του Ερευνητή» αποτελεί πλέον ένα σταθερό ετήσιο ραντεβού επιστήμης και κοινωνίας στην Ευρώπη.Στην Αθήνα, πρωταγωνιστής της διοργάνωσης είναι για ακόμη μία χρονιά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.Στο ραντεβού της 25ης Σεπτεμβρίου, για έξι ώρες, από τις 17:00 έως τις 23:00, η Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου θα επιχειρήσει να κάνει κάτι που συχνά μοιάζει δύσκολο: να μετατρέψει την επιστήμη από αντικείμενο ειδικών σε υπόθεση όλων.Για το λόγο αυτό, το ΕΜΠ καλεί το κοινό ενώ παράλληλα απευθύνει πρόσκληση στα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα της Αττικής να συμμετάσχουν ενεργά. Για το ΕΜΠ, η διοργάνωση αποτελεί μια ευκαιρία να παρουσιαστεί η έρευνα όχι μόνο ως αποτέλεσμα αλλά και ως διαδρομή.Γιατί πίσω από μια νέα τεχνολογία, ένα καινούργιο υλικό, έναν αλγόριθμο ή μια καινοτόμο εφαρμογή υπάρχει συνήθως μια μακρά διαδικασία: ερωτήματα, πειράματα, αποτυχίες, επαναλήψεις και συνεργασίες. Και αυτή ακριβώς η διαδικασία είναι που συχνά παραμένει αόρατη στο ευρύ κοινό.Η διοργάνωση απευθύνεται σε όλους. Ένα παιδί μπορεί να εντυπωσιαστεί από ένα πείραμα ή ένα ρομπότ. Ένας μαθητής λυκείου μπορεί να ανακαλύψει έναν επιστημονικό κλάδο που μέχρι τότε δεν γνώριζε. Ένας φοιτητής μπορεί να αναζητήσει μια ερευνητική ομάδα. Ένας ενήλικος μπορεί να δει από κοντά πώς λειτουργεί ένα πανεπιστημιακό εργαστήριο.Η σύγχρονη έρευνα έχει πάψει προ πολλού να είναι υπόθεση ενός περιορισμένου αριθμού επιστημονικών κλάδων. Η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, η ενέργεια, η προστασία του περιβάλλοντος, η κλιματική αλλαγή, οι έξυπνες πόλεις, οι νέες μορφές μετακίνησης, τα προηγμένα υλικά, η αρχιτεκτονική, οι υποδομές και η ψηφιακή τεχνολογία είναι μόνο μερικά από τα πεδία στα οποία η επιστήμη καλείται σήμερα να δώσει απαντήσεις.Το ενδιαφέρον είναι ότι πολλά από αυτά τα ερωτήματα δεν ανήκουν πλέον μόνο στο μέλλον αλλά βρίσκονται ήδη μέσα στην καθημερινότητα.

Πώς θα είναι η πόλη του αύριο; Πώς θα αντιμετωπίζουμε τις ακραίες θερμοκρασίες και τις φυσικές καταστροφές; Πώς θα παράγεται και θα αποθηκεύεται η ενέργεια; Πώς θα μετακινούμαστε; Πώς θα αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να χάσουμε τον έλεγχο των εφαρμογών της; Πώς θα σχεδιάζονται πιο ανθεκτικές υποδομές; Σε αυτά και σε πολλά ακόμη ερωτήματα εργάζονται σήμερα ερευνητικές ομάδες σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Η «Βραδιά του Ερευνητή» φιλοδοξεί να κάνει αυτή τη δουλειά ορατή.



Οι νέοι ερευνητές στο προσκήνιο Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στους νέους ερευνητές. Και ο επισκέπτης δεν συναντά απλώς έναν τίτλο εργαστηρίου ή μια επιστημονική ανακοίνωση αλλά συναντά τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από αυτήν. Η προσωπική αυτή επαφή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για τους μαθητές, γιατί άλλο είναι να διαβάζει κανείς σε ένα σχολικό βιβλίο τι σημαίνει έρευνα και άλλο να βρίσκεται απέναντι σε έναν 25χρονο, έναν 30χρονο ή έναν 35χρονο επιστήμονα και να τον ακούει να εξηγεί τι κάνει καθημερινά.



Η επιστήμη χωρίς «μετάφραση» Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της σύγχρονης επιστήμης είναι η απόσταση ανάμεσα στην επιστημονική γλώσσα και τη γλώσσα της καθημερινότητας. Οι επιστήμονες συχνά χρησιμοποιούν όρους απολύτως κατανοητούς στους συναδέλφους τους, αλλά δύσκολους για κάποιον που δεν έχει αντίστοιχη εξειδίκευση. Η επικοινωνία της επιστήμης επιχειρεί να γεφυρώσει ακριβώς αυτό το χάσμα.



Η «Βραδιά του Ερευνητή» υπηρετεί αυτή τη φιλοσοφία: η επιστήμη δεν χρειάζεται να γίνει απλούστερη για να γίνει κατανοητή· χρειάζεται να γίνει προσβάσιμη. Με πειράματα, παιχνίδια, επίδειξη τεχνολογιών και άμεση συζήτηση, πολύπλοκες έννοιες μπορούν να μετατραπούν σε εμπειρία.



Ένας θεσμός με ιστορία στο ΕΜΠ Η συμμετοχή του ΕΜΠ στη European Researchers’ Night δεν είναι καινούργια. Το Πολυτεχνείο διαθέτει οργανωμένο αρχείο προηγούμενων διοργανώσεων, με εκδηλώσεις, ερευνητικές συμμετοχές, δράσεις για σχολεία, οργανωμένες ξεναγήσεις, διαγωνισμούς και δραστηριότητες για το κοινό. Στις προηγούμενες διοργανώσεις έχουν ενταχθεί, μεταξύ άλλων, δράσεις όπως οι «Ερευνητές στα σχολεία», το Chat Lab, ερευνητικά παιχνίδια και διαγωνισμοί για μαθητές.



Η εμπειρία των προηγούμενων ετών έχει δημιουργήσει έτσι μια παράδοση επιστημονικής εξωστρέφειας, με στόχο η έρευνα του Πολυτεχνείου να μην παραμένει περιορισμένη στους χώρους όπου παράγεται.



Αξίζει να σημειωθεί, ότι η «Βραδιά του Ερευνητή» έχει έναν συμβολισμό, που ξεπερνά τις έξι ώρες της εκδήλωσης. Σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα, η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο εργασίας και εκπαίδευσης και οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν μεγάλες περιβαλλοντικές και τεχνολογικές προκλήσεις, η σχέση των πολιτών με την επιστήμη αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία.



Η κατανόηση της επιστήμης δεν αφορά πλέον μόνο τους επιστήμονες. Αφορά τον πολίτη, που καλείται να αποφασίσει αν θα εμπιστευθεί μια νέα τεχνολογία, τον γονιό που προσπαθεί να καταλάβει τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη για τα παιδιά του, τον επαγγελματία που βλέπει την εργασία του να αλλάζει και τον μαθητή που καλείται να επιλέξει το επόμενο βήμα της ζωής του. Η επαφή με τους ερευνητές μπορεί να λειτουργήσει ως αντίδοτο στην παραπληροφόρηση και στην επιφανειακή γνώση: να δούμε, να ακούσουμε, να ρωτήσουμε και να καταλάβουμε.



Πρόσκληση στις ερευνητικές ομάδες Με τη φετινή διοργάνωση να βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας, το ΕΜΠ καλεί ερευνητικές ομάδες να συμμετάσχουν ενεργά. Η δήλωση συμμετοχής ερευνητικής ομάδας μπορεί να υποβληθεί έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026 στην ιστοσελίδα του Μετσοβίου.



Η πρόσκληση απευθύνεται παράλληλα στα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα της Αττικής, ώστε η διοργάνωση να αποτελέσει μια ευρύτερη συνάντηση της ερευνητικής κοινότητας με την κοινωνία.



Χρηστικές πληροφορίες για τη Βραδιά του Ερευνητή:



Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

17:00–23:00. Είσοδος ελεύθερη.



Η προθεσμία για τη δήλωση συμμετοχής ερευνητικής ομάδας είναι η Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026.