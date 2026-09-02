Δημάτος στο The Football Show: Θα έδινα πολλές πιθανότητες για την Ελλάδα να πιάσει τη 10η θέση στην βαθμολογία της UEFA

Στη μάχη που δίνει η Ελλάδα για να φτάσει στη 10η θέση της βαθμολογίας τηςαναφέρθηκε ομιλώντας στην εκπομπή The Football Show by Stoiximan στο protothema.gr.Όπως τόνισε, παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στις ελληνικές ομάδες, υπάρχουν αρκετές πιθανότητες η χώρα μας να καλύψει τη διαφορά από την Τσεχία και να ολοκληρώσει τη σεζόν στη 10η θέση.Ο Ανδρέας Δημάτος εκτίμησε μάλιστα ότι οι πιθανότητες της Ελλάδας φτάνουν περίπου στο 60%, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η απουσία του ΠΑΟΚ αποτελεί σημαντικό πλήγμα. Ο Δικέφαλος του Βορρά είναι, μετά τον Ολυμπιακό, η ελληνική ομάδα που έχει συνεισφέρει περισσότερο τα τελευταία χρόνια στη συγκομιδή βαθμών.Καθοριστικό ρόλο στη συνέχεια αναμένεται να παίξουν οι επιδόσεις του Παναθηναϊκού στο Conference League, με τους έξτρα βαθμούς που μπορεί να συγκεντρώσει να αποτελούν, σύμφωνα με τον Δημάτο, το μεγάλο «βαρόμετρο» για την ελληνική προσπάθεια.Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία του και για τον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μία πολύ καλή ευκαιρία να πραγματοποιήσουν σημαντική πορεία στο Europa League και να προσφέρουν πολύτιμους βαθμούς στην Ελλάδα.