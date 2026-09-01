Σε σχέση με φοιτητή 20 χρόνια μικρότερό της η 42χρονη κόρη της Μπριζίτ Μακρόν

Το βίντεο από τις διακοπές τους στο Άμστερνταμ - Η Τιφέν Οζιέρ γνωρίστηκε με τον Αντουάν Λεκόμτ το καλοκαίρι στο Λε Τουκέ





Η Τιφέν Οζιέρ, την οποία η πρώτη κυρία της Γαλλίας απέκτησε από τον πρώτο της γάμο με τον Αντρέ Λουί Οζιέρ, παρουσιάζεται σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram ο 22χρονος Αντουάν Λεκόμτ, σε τρυφερές στιγμές μαζί του, κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στο Άμστερνταμ.



Δείτε το βίντεο



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Σύμφωνα με την Daily Mail, η κόρη της Μπριζίτ Μακρόν και ο 22χρονος φοιτητής διοίκησης επιχειρήσεων γνωρίστηκαν το καλοκαίρι στο Λε Τουκέ, σε ένα κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο θέρετρο στη βορειοδυτική Γαλλία, όπου ο Λεκόμτ εργαζόταν εκεί ως εκπαιδευτής kitesurfing και παρέδωσε μαθήματα στην Οζιέρ.



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Στενός φίλος της θετής κόρης του Γάλλου προέδρου δήλωσε στο γαλλικό περιοδικό Gala: «Η έλξη μεταξύ τους ήταν άμεση. Έχουν πολλά κοινά. Αγαπούν το Λε Τουκέ και την αδρεναλίνη, αλλά και τα ταξίδια και την επιχειρηματικότητα».



Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης πως η Οζιέρ, η οποία εργάζεται ως δικηγόρος και ασχολείται παράλληλα με την πολιτική, έχει ήδη γνωρίσει τον Λεκόμτ στα δύο παιδιά της, τη 12χρονη Ελίζ και τον 10χρονο Ορέλ, τα οποία απέκτησε με τον Αντουάν Σοτό, με τον οποίο χώρισε τον Ιανουάριο του 2025. Το πρώην ζευγάρι είχε υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης το 2010.



Η Μπριζίτ Μακρόν φέρεται να είναι ιδιαίτερα χαρούμενη για τη νέα σχέση της κόρης της. Πηγή δήλωσε στο Gala: «Αντέδρασε όπως θα αντιδρούσε κάθε μητέρα. Το μόνο που έχει σημασία για εκείνη είναι η ευτυχία της κόρης της, οπότε είναι πολύ χαρούμενη που τη βλέπει να ανθίζει. Θα χαρεί πολύ να γνωρίσει τον Αντουάν».



Σε σχέση με έναν φοιτητή 20 χρόνια μικρότερό της φέρεται πως βρίσκεται η 42χρονη κόρη της Μπριζίτ Μακρόν , την οποία η πρώτη κυρία της Γαλλίας απέκτησε από τον πρώτο της γάμο με τον Αντρέ Λουί Οζιέρ, παρουσιάζεται σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram ο 22χρονος Αντουάν Λεκόμτ, σε τρυφερές στιγμές μαζί του, κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στο Άμστερνταμ.Σύμφωνα με την Daily Mail, η κόρη της Μπριζίτ Μακρόν και ο 22χρονος φοιτητής διοίκησης επιχειρήσεων γνωρίστηκαν το καλοκαίρι στο Λε Τουκέ, σε ένα κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο θέρετρο στη βορειοδυτική Γαλλία, όπου ο Λεκόμτ εργαζόταν εκεί ως εκπαιδευτής kitesurfing και παρέδωσε μαθήματα στην Οζιέρ.Στενός φίλος της θετής κόρης του Γάλλου προέδρου δήλωσε στο γαλλικό περιοδικό Gala: «Η έλξη μεταξύ τους ήταν άμεση. Έχουν πολλά κοινά. Αγαπούν το Λε Τουκέ και την αδρεναλίνη, αλλά και τα ταξίδια και την επιχειρηματικότητα».Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης πως η Οζιέρ, η οποία εργάζεται ως δικηγόρος και ασχολείται παράλληλα με την πολιτική, έχει ήδη γνωρίσει τον Λεκόμτ στα δύο παιδιά της, τη 12χρονη Ελίζ και τον 10χρονο Ορέλ, τα οποία απέκτησε με τον Αντουάν Σοτό, με τον οποίο χώρισε τον Ιανουάριο του 2025. Το πρώην ζευγάρι είχε υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης το 2010.Η Μπριζίτ Μακρόν φέρεται να είναι ιδιαίτερα χαρούμενη για τη νέα σχέση της κόρης της. Πηγή δήλωσε στο Gala: «Αντέδρασε όπως θα αντιδρούσε κάθε μητέρα. Το μόνο που έχει σημασία για εκείνη είναι η ευτυχία της κόρης της, οπότε είναι πολύ χαρούμενη που τη βλέπει να ανθίζει. Θα χαρεί πολύ να γνωρίσει τον Αντουάν».

Φέρεται πως η νέα της σχέση της 42χρονης ήρθε λίγους μήνες μετά τον χωρισμό της από τον Γάλλο παρουσιαστή Σιρίλ Ανουνά, τον Μάιο του 2026.



Η νέα σχέση της Οζιέρ θύμισε, όπως αναφέρεται, τη σχέση της 73χρονης Μπριζίτ Μακρόν και του 48χρονου Εμανουέλ Μακρόν, καθώς εκείνος ήταν μαθητής όταν γνώρισε τη σύζυγό του. Ο Εμανουέλ Μακρόν ήταν μόλις 15 ετών και φοιτούσε στο ιδιωτικό σχολείο La Providence στην Αμιέν, όπου εκείνη δίδασκε.