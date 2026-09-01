Οι στόχοι του Τσίπρα ενόψει ΔΕΘ: Η επιχείρηση «αξιοπιστία», η μεσαία τάξη και η Βόρεια Ελλάδα
Οι στόχοι του Τσίπρα ενόψει ΔΕΘ: Η επιχείρηση «αξιοπιστία», η μεσαία τάξη και η Βόρεια Ελλάδα
Με την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος την Τετάρτη η Αμαλίας ποντάρει την παγίωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη δεύτερη θέση
Πόντους στην πολιτική αξιοπιστία του εγχειρήματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, αλλά και μονάδες στο δείκτη της «κυβερνησιμότητας» υποκρύπτει η τριπλή εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην 90η ΔΕΘ, η οποία ξεκίνησε χθες με την σύσκεψή του με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης.
Αν και ο πρώην πρωθυπουργός θέλησε να μην μονοπωλήσει τη συζήτηση, δίνοντας το λόγο στους παριστάμενους, εντούτοις έστειλε τα πρώτα μηνύματα ενόψει της παρουσίασης του οικονομικού του προγράμματος την Τετάρτη, στο οποίο η Αμαλίας ποντάρει την παγίωση του κόμματος στη δεύτερη θέση. Με δεδομένο ότι το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων θα αποκρυσταλλώσει την πολιτική εικόνα της περιόδου, στην Αμαλίας επιθυμούν να αγγίξουν το όριο του 20%, αλλά πρωτίστως να εκπέμψουν μια στιβαρή εικόνα, κερδίζοντας σε αξιοπιστία και αφήνοντας πίσω το «Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης».
Υπό αυτήν την έννοια, πληροφορίες θέλουν το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα να επικεντρώνεται στην μεσαία τάξη και το επιχειρείν στο οικονομικό του πρόγραμμα, με σαφή δείγματα κοστολόγησης, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα εξαντλήσει τις δεξαμενές παροχών ή θα παρουσιάσει σε όλο του το εύρος το σχέδιό του για τη φορολογία. Στην κατεύθυνση αυτή, οι γαλαντόμες παροχές θα δώσουν τη θέση τους σε στοχευμένες προτάσεις για τις παραγωγικές τάξεις, ενώ παρεμβάσεις θα υπάρξουν και για τη μισθωτή εργασία.
Με ζητούμενο, μάλιστα, η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα να αγγίξει και ευρύτερα ακροατήρια – πλην των παραδοσιακών ψηφοφόρων του πάλαι ποτέ ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ- πολλά από τα προτεινόμενα από τους αρμόδιους Τομεάρχες μέτρα έτυχαν συστηματικής επεξεργασίας, χωρίς, ωστόσο, να υπερβαίνουν τους πέντε τα πρόσωπα που έχουν την απόλυτη εικόνα για την οικονομική πρόταση Τσίπρα.
Κατά πληροφορίες, στην Αμαλίας έχουν φτάσει τα μηνύματα αναφορικά με την αδυναμία του κόμματος ως προς την κοινωνική της γείωση στη Βόρεια Ελλάδα, με τον Αλέξη Τσίπρα να αναλαμβάνει ο ίδιος το ρόλο «γεφυροποιού», αξιοποιώντας το προσωπικό του πολιτικό κεφάλαιο.
Για το λόγο αυτό, τον πρώην πρωθυπουργό συνόδευε χθες στην σύσκεψη των παραγωγικών φορέων και η Εύη Παπαλεξίου, που έχει αναλάβει συντονιστικό ρόλο, ενώ στο ψηφοδέλτιο της Α΄ Θεσσαλονίκης εκτιμάται πως θα υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς πέραν των ονομάτων του Άρη Στυλιανού, της Πόπης Τσαπανίδου, του Αντώνη Σαουλίδη κά, πληροφορίες θέλουν την Αμαλίας να έχει βολιδοσκοπήσει πρόσωπα με σημείο αναφοράς τους μεγάλους αθλητικούς ομίλους της βόρειας Ελλάδας, διευρύνοντας έτσι το δυνητικό εκλογικό ακροατήριό της.
Ήδη, μάλιστα, η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στην 90η ΔΕΘ επί δύο ημέρες αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα έχει εντείνει το κλίμα μεταξύ στελεχών των δύο κομμάτων, αφού η παρουσία προέδρου νέου κόμματος στη ΔΕΘ πριν τη θεσμική εμφάνιση του πρώην κόμματός του δεν έχει ιστορικό προηγούμενο και σίγουρα προεξοφλεί το ενδιαφέρον για τα όσα ο Αλέξης Τσίπρας θα επιλέξει να απαντήσει για την Κουμουνδούρου, η οποία εξακολουθεί να διατηρεί μια στοιχειώδη οργανωτική δομή και σίγουρα την κρατική επιχορήγηση, προκειμένου να «τρέξει» τις προσεχείς εκλογές.
Αν και ο πρώην πρωθυπουργός θέλησε να μην μονοπωλήσει τη συζήτηση, δίνοντας το λόγο στους παριστάμενους, εντούτοις έστειλε τα πρώτα μηνύματα ενόψει της παρουσίασης του οικονομικού του προγράμματος την Τετάρτη, στο οποίο η Αμαλίας ποντάρει την παγίωση του κόμματος στη δεύτερη θέση. Με δεδομένο ότι το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων θα αποκρυσταλλώσει την πολιτική εικόνα της περιόδου, στην Αμαλίας επιθυμούν να αγγίξουν το όριο του 20%, αλλά πρωτίστως να εκπέμψουν μια στιβαρή εικόνα, κερδίζοντας σε αξιοπιστία και αφήνοντας πίσω το «Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης».
Υπό αυτήν την έννοια, πληροφορίες θέλουν το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα να επικεντρώνεται στην μεσαία τάξη και το επιχειρείν στο οικονομικό του πρόγραμμα, με σαφή δείγματα κοστολόγησης, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα εξαντλήσει τις δεξαμενές παροχών ή θα παρουσιάσει σε όλο του το εύρος το σχέδιό του για τη φορολογία. Στην κατεύθυνση αυτή, οι γαλαντόμες παροχές θα δώσουν τη θέση τους σε στοχευμένες προτάσεις για τις παραγωγικές τάξεις, ενώ παρεμβάσεις θα υπάρξουν και για τη μισθωτή εργασία.
Με ζητούμενο, μάλιστα, η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα να αγγίξει και ευρύτερα ακροατήρια – πλην των παραδοσιακών ψηφοφόρων του πάλαι ποτέ ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ- πολλά από τα προτεινόμενα από τους αρμόδιους Τομεάρχες μέτρα έτυχαν συστηματικής επεξεργασίας, χωρίς, ωστόσο, να υπερβαίνουν τους πέντε τα πρόσωπα που έχουν την απόλυτη εικόνα για την οικονομική πρόταση Τσίπρα.
Η Task ForceΥπό το φόβο των διαρροών, το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ επεξεργάζονται οι Γιώργος Χουλιαράκης, Δημήτρης Λιάκος, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Ευγενία Φωτονιάτα και την απόλυτη εποπτεία του έχει στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, κρατώντας ερμητικά «σφραγισμένα» τα μέτρα που θα παρουσιαστούν από τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό το απόγευμα της Τετάρτης.
Με το βλέμμα στη Βόρεια ΕλλάδαΤαυτόχρονα, όμως, η τριβή του Αλέξη Τσίπρα με τους εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων της Θεσσαλονίκης, αλλά και πολίτες της Βόρειας Ελλάδας κατά την τριπλή εμφάνισή του στη φετινή ΔΕΘ μόνο τυχαία δεν μπορεί να εκλειφθεί, ενώ εξυπηρετεί περισσότερους σκοπούς από τους προφανείς. Εκτός από το «σκληρό ροκ» που φαίνεται να έχει επιλέξει η Αμαλίας με τη Χαριλάου Τρικούπη, τοποθετώντας την ανακοίνωση του προγράμματος Τσίπρα παραμονή της 3ης Σεπτέμβρη, το πρόβλημα μοιάζει πιο βαθύ και δομικό για την ΕΛ.Α.Σ και δεν είναι άλλο από την κοινωνική της απήχηση στον ελληνικό βορρά.
Κατά πληροφορίες, στην Αμαλίας έχουν φτάσει τα μηνύματα αναφορικά με την αδυναμία του κόμματος ως προς την κοινωνική της γείωση στη Βόρεια Ελλάδα, με τον Αλέξη Τσίπρα να αναλαμβάνει ο ίδιος το ρόλο «γεφυροποιού», αξιοποιώντας το προσωπικό του πολιτικό κεφάλαιο.
Για το λόγο αυτό, τον πρώην πρωθυπουργό συνόδευε χθες στην σύσκεψη των παραγωγικών φορέων και η Εύη Παπαλεξίου, που έχει αναλάβει συντονιστικό ρόλο, ενώ στο ψηφοδέλτιο της Α΄ Θεσσαλονίκης εκτιμάται πως θα υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς πέραν των ονομάτων του Άρη Στυλιανού, της Πόπης Τσαπανίδου, του Αντώνη Σαουλίδη κά, πληροφορίες θέλουν την Αμαλίας να έχει βολιδοσκοπήσει πρόσωπα με σημείο αναφοράς τους μεγάλους αθλητικούς ομίλους της βόρειας Ελλάδας, διευρύνοντας έτσι το δυνητικό εκλογικό ακροατήριό της.
Αργούν τα ψηφοδέλτιαΣε κάθε περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη και την προσωπική απήχηση που φαίνεται να έχουν τα πιο προβεβλημένα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ, τα ψηφοδέλτια του κόμματος θα περάσουν από πολλαπλά στάδια επεξεργασίας, προτού δοθούν στη δημοσιότητα, εξέλιξη που τοποθετείται προς τα τέλη του φθινοπώρου. Παράλληλα, στα ραντάρ της Αμαλίας καταγράφεται και η κινητικότητα στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ακόμη και αν το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα έχει αφήσει οριστικά πίσω αυτόν τον πολιτικό κύκλο.
Μετά τον Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣΩστόσο, το γεγονός ότι η «εβδομάδα της αντιπολίτευσης» στη ΔΕΘ ξεκινά με την Συνέντευξη Τύπου της Νέας Αριστεράς, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται με τη διήμερη εμφάνιση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη στις 12-13 Σεπτεμβρίου, καλλιεργεί στα ύψη τον «προοδευτικό ανταγωνισμό».
Ήδη, μάλιστα, η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στην 90η ΔΕΘ επί δύο ημέρες αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα έχει εντείνει το κλίμα μεταξύ στελεχών των δύο κομμάτων, αφού η παρουσία προέδρου νέου κόμματος στη ΔΕΘ πριν τη θεσμική εμφάνιση του πρώην κόμματός του δεν έχει ιστορικό προηγούμενο και σίγουρα προεξοφλεί το ενδιαφέρον για τα όσα ο Αλέξης Τσίπρας θα επιλέξει να απαντήσει για την Κουμουνδούρου, η οποία εξακολουθεί να διατηρεί μια στοιχειώδη οργανωτική δομή και σίγουρα την κρατική επιχορήγηση, προκειμένου να «τρέξει» τις προσεχείς εκλογές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα