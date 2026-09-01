Οι στόχοι του Τσίπρα ενόψει ΔΕΘ: Η επιχείρηση «αξιοπιστία», η μεσαία τάξη και η Βόρεια Ελλάδα

Με την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος την Τετάρτη η Αμαλίας ποντάρει την παγίωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη δεύτερη θέση