Οι γερμανικές Αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τρομοκρατία μετά την επίθεση σε ενεργειακό υποσταθμό στο Βρανδεμβούργο
Οι γερμανικές Αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τρομοκρατία μετά την επίθεση σε ενεργειακό υποσταθμό στο Βρανδεμβούργο
Η έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης και σύντομη διακοπή της τροφοδοσίας
Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε έρευνα για τρομοκρατία έπειτα από επίθεση χθες Τρίτη σε ηλεκτρικό υποσταθμό κοντά σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στο Γιάνσβαλντε (ανατολικά) που προκάλεσε ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης και σύντομη διακοπή της τροφοδοσίας.
«Εκτός από τις υποψίες για διατάραξη δημόσιων υπηρεσιών, πρόκληση έκρηξης με τη βοήθεια εκρηκτικών και καταστροφή απαραίτητου εξοπλισμού εργασίας, ξεκίνησε επίσης έρευνα για συγκρότηση τρομοκρατικής οργάνωσης» ανέφερε η αστυνομία του κρατιδίου του Βραδεμβούργου στο Πότσνταμ.
Εξάλλου, έπειτα από βλάβη που σημειώθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ σε υποσταθμό της εταιρείας διαχείρισης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Amprion στο Μπέργκχαϊμ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, οι γερμανικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι υπάρχουν υποψίες για «πράξη δολιοφθοράς».
Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε σήμερα στο Ντίσελντορφ (δυτικά), ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ο Χέρμπερτ Ρόιλ, δήλωσε πως υπάρχει «αρχική υποψία για σαμποτάζ που κατευθύνεται εναντίον της συνταγματικής τάξης».
Οι ερευνητές εξετάζουν δύο πιθανά σενάρια: «τηλεκατευθυνόμενο σαμποτάζ από ξένο κράτος και εξτρεμιστική αριστερή», ενέργεια, πρόσθεσε ο Ρόιλ.
«Εκτός από τις υποψίες για διατάραξη δημόσιων υπηρεσιών, πρόκληση έκρηξης με τη βοήθεια εκρηκτικών και καταστροφή απαραίτητου εξοπλισμού εργασίας, ξεκίνησε επίσης έρευνα για συγκρότηση τρομοκρατικής οργάνωσης» ανέφερε η αστυνομία του κρατιδίου του Βραδεμβούργου στο Πότσνταμ.
Εξάλλου, έπειτα από βλάβη που σημειώθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ σε υποσταθμό της εταιρείας διαχείρισης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Amprion στο Μπέργκχαϊμ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, οι γερμανικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι υπάρχουν υποψίες για «πράξη δολιοφθοράς».
Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε σήμερα στο Ντίσελντορφ (δυτικά), ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ο Χέρμπερτ Ρόιλ, δήλωσε πως υπάρχει «αρχική υποψία για σαμποτάζ που κατευθύνεται εναντίον της συνταγματικής τάξης».
Οι ερευνητές εξετάζουν δύο πιθανά σενάρια: «τηλεκατευθυνόμενο σαμποτάζ από ξένο κράτος και εξτρεμιστική αριστερή», ενέργεια, πρόσθεσε ο Ρόιλ.
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