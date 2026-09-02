Οικογενειακή τραγωδία στην Ιταλία: Γονείς σκότωσαν την 5χρονη ανάπηρη κόρη τους και αυτοκτόνησαν, «δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό μόνοι μας» έγραψαν σε σημείωμα