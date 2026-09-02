ΟΔΔΗΧ: Απόδοση 2,62% στη δημοπρασία ετήσιων εντόκων γραμματίων
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ΟΔΔΗΧ Έντοκα Γραμμάτια

ΟΔΔΗΧ: Απόδοση 2,62% στη δημοπρασία ετήσιων εντόκων γραμματίων

Οι προσφορές ανήλθαν σε 919 εκατ. ευρώ υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 2,30 φορές

ΟΔΔΗΧ: Απόδοση 2,62% στη δημοπρασία ετήσιων εντόκων γραμματίων
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Σε νέα έκδοση εντόκων γραμματίων δωδεκάμηνης διάρκειας προχώρησε το ελληνικό Δημόσιο. Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμοφώθηκε στο 2,62%.

Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 919 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,30 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026.

ΟΔΔΗΧ: Απόδοση 2,62% στη δημοπρασία ετήσιων εντόκων γραμματίων


Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
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