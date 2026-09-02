Διατηρείται η νευρικότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Στον STOXX Europe 600 εννέα ελληνικές μετοχές

Συντηρούνται οι εισαγόμενες πιέσεις στην ελληνική αγορά - Στον Stoxx Eastern Europe 50 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Motor Oil - Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Jumbo, Motor Oil, Metlen και ΔΕΗ θα ενταχθούν στον δείκτη STOXX Europe 600