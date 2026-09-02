Διατηρείται η νευρικότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Στον STOXX Europe 600 εννέα ελληνικές μετοχές
Διατηρείται η νευρικότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Στον STOXX Europe 600 εννέα ελληνικές μετοχές
Συντηρούνται οι εισαγόμενες πιέσεις στην ελληνική αγορά - Στον Stoxx Eastern Europe 50 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Motor Oil - Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Jumbo, Motor Oil, Metlen και ΔΕΗ θα ενταχθούν στον δείκτη STOXX Europe 600
Συνεχίζονται οι πιέσεις για δεύτερη σερί συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας το γενικότερο κλίμα αποστροφής ρίσκου στην Ευρώπη, εν μέσω αναζωπύρωσης των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ανόδου των τιμών πετρελαίου και νέου sell-off στις διεθνείς αγορές ομολόγων. Λίγο πριν από τις 11:00, ο Γενικός Δείκτης Τιμών υποχωρεί 0,29% στις 2.649 μονάδες, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης χάνει 0,10% στις 6.787 μονάδες, ο Mid Cap κερδίζει οριακά 0,05% στις 3.112 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης +0,12%. Ο τζίρος κυμαίνεται κοντά στα 7 εκατ. ευρώ.
Ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο με πιο αδύναμο βηματισμό, υποχωρώντας κατά 0,75% στις 2.657,05 μονάδες, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα που επικράτησε στις ευρωπαϊκές αγορές. Ο τζίρος επανήλθε σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, στα 256,2 εκατ. ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από τον μέσο όρο 100 ημερών των 302,77 εκατ. ευρώ, με την κύρια συναλλακτική δραστηριότητα να καταγράφεται σε Πειραιώς (42 εκατ. ευρώ) και Eurobank (29,6 εκατ. ευρώ).
Στο ταμπλό ξεχωρίζουν αυτή την ώρα η ΕΧΑΕ (-4,35%), η Allwyn (0,60%), η ΕΤΕ (+0,12%), η Πειραιώς (+0,39%) και η Jumbo (+0,08%). Αντίθετα πιέζονται η Cenergy (-1,69%), η Metlen (-1,52%), η CrediaBank (-1,40%) και η Motor Oil (-1,37%).
Οι Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Jumbo, Metlen, Motor Oil και ΔΕΗ θα ενταχθούν στον δείκτη STOXX Europe 600, μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας από την κατηγορία των Αναδυόμενων στις Αναπτυγμένες Αγορές. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου (έναρξη διαπραγμάτευσης στις 21 Σεπτεμβρίου).
Παράλληλα, στις 21 Σεπτεμβρίου εντάσσονται στον Stoxx Eastern Europe 50 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Motor Oil.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο με πιο αδύναμο βηματισμό, υποχωρώντας κατά 0,75% στις 2.657,05 μονάδες, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα που επικράτησε στις ευρωπαϊκές αγορές. Ο τζίρος επανήλθε σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, στα 256,2 εκατ. ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από τον μέσο όρο 100 ημερών των 302,77 εκατ. ευρώ, με την κύρια συναλλακτική δραστηριότητα να καταγράφεται σε Πειραιώς (42 εκατ. ευρώ) και Eurobank (29,6 εκατ. ευρώ).
Στο ταμπλό ξεχωρίζουν αυτή την ώρα η ΕΧΑΕ (-4,35%), η Allwyn (0,60%), η ΕΤΕ (+0,12%), η Πειραιώς (+0,39%) και η Jumbo (+0,08%). Αντίθετα πιέζονται η Cenergy (-1,69%), η Metlen (-1,52%), η CrediaBank (-1,40%) και η Motor Oil (-1,37%).
Οι Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Jumbo, Metlen, Motor Oil και ΔΕΗ θα ενταχθούν στον δείκτη STOXX Europe 600, μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας από την κατηγορία των Αναδυόμενων στις Αναπτυγμένες Αγορές. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου (έναρξη διαπραγμάτευσης στις 21 Σεπτεμβρίου).
Παράλληλα, στις 21 Σεπτεμβρίου εντάσσονται στον Stoxx Eastern Europe 50 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Motor Oil.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα