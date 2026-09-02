Με την ελληνική σημαία στην κορυφή του κόσμου: Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο τάνγκο η Ναΐμα Γερασοπούλου με τον Αργεντινό παρτενέρ της

Η κορυφαία διάκριση ήρθε μέσα σε αποθέωση, με το κοινό να χειροκροτεί θερμά το ζευγάρι, την ώρα που τα κομφετί γέμιζαν τη σκηνή και οι δύο χορευτές σήκωναν το τρόπαιο