Με την ελληνική σημαία στην κορυφή του κόσμου: Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο τάνγκο η Ναΐμα Γερασοπούλου με τον Αργεντινό παρτενέρ της
Με την ελληνική σημαία στην κορυφή του κόσμου: Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο τάνγκο η Ναΐμα Γερασοπούλου με τον Αργεντινό παρτενέρ της
Η κορυφαία διάκριση ήρθε μέσα σε αποθέωση, με το κοινό να χειροκροτεί θερμά το ζευγάρι, την ώρα που τα κομφετί γέμιζαν τη σκηνή και οι δύο χορευτές σήκωναν το τρόπαιο
Η Ελληνίδα Ναΐμα Γερασοπούλου ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, κατακτώντας τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στο τάνγκο μαζί με τον παρτενέρ της, Λούκας Γκαούτο, στη μεγάλη διοργάνωση Tango de Pista 2026 που πραγματοποιήθηκε στο Μπουένος Άιρες.
Η κορυφαία διάκριση ήρθε μέσα σε αποθέωση, με το κοινό να χειροκροτεί θερμά το ζευγάρι, την ώρα που τα κομφετί γέμιζαν τη σκηνή και οι δύο χορευτές σήκωναν το τρόπαιο. Μάλιστα η Ναΐμα Γερασοπούλου πανηγύρισε με την ελληνική σημαία, ενώ ο παρτενέρ της με αυτή της Αργεντινής. Η ελληνική παρουσία βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο της σημαντικότερης διεθνούς διοργάνωσης του είδους, το λεγόμενο... Μουντιάλ του Τάνγκο, μπροστά σε ένα κατάμεστο θέατρο αλλά και σε χιλιάδες θεατές που παρακολουθούσαν διαδικτυακά από ολόκληρο τον κόσμο.
Η εμφάνιση που τους χάρισε το χρυσό
Για τη Ναΐμα Γερασοπούλου, η παγκόσμια επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι η σχέση της με το τάνγκο ξεκίνησε στην Ελλάδα σχεδόν τυχαία.
«Όταν ξεκίνησα στην Ελλάδα, ειλικρινά, δεν ήξερα καν τι ήταν το τάνγκο. Δεν ήξερα καν ότι υπήρχε», ανέφερε η ίδια, περιγράφοντας τη στιγμή που ένιωσε για πρώτη φορά τη δύναμη του συγκεκριμένου χορού. Όπως εξήγησε, αυτό που την κέρδισε ήταν η ιδιαίτερη σύνδεση ανάμεσα στους δύο χορευτές. «Αυτό που ένιωσα ήταν μια ειλικρινής αγκαλιά από έναν άνθρωπο που δεν γνώριζα. Αναρωτήθηκα πώς γίνεται να αγκαλιάζομαι τόσο στενά και τόσο αληθινά με έναν άνθρωπο που δεν είχα συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Αυτό ήταν που με μάγεψε. Με έκανε να τρελαθώ για το τάνγκο», δήλωσε μετά τη μεγάλη της διάκριση.
Η αφοσίωση που ακολούθησε την οδήγησε τελικά από τα πρώτα της βήματα στην Ελλάδα έως την κορυφή του κόσμου στο Μπουένος Άιρες, την πόλη που αποτελεί τη γενέτειρα και το παγκόσμιο σημείο αναφοράς του τάνγκο.
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
Στο πλευρό της, ο Λούκας Γκαούτο είδε επίσης να πραγματοποιείται ένα όνειρο που κρατούσε δύο δεκαετίες. Όπως αποκάλυψε, από την πρώτη φορά που συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είχε θέσει ως στόχο να κατακτήσει κάποτε τον τίτλο.
Η κορυφαία διάκριση ήρθε μέσα σε αποθέωση, με το κοινό να χειροκροτεί θερμά το ζευγάρι, την ώρα που τα κομφετί γέμιζαν τη σκηνή και οι δύο χορευτές σήκωναν το τρόπαιο. Μάλιστα η Ναΐμα Γερασοπούλου πανηγύρισε με την ελληνική σημαία, ενώ ο παρτενέρ της με αυτή της Αργεντινής. Η ελληνική παρουσία βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο της σημαντικότερης διεθνούς διοργάνωσης του είδους, το λεγόμενο... Μουντιάλ του Τάνγκο, μπροστά σε ένα κατάμεστο θέατρο αλλά και σε χιλιάδες θεατές που παρακολουθούσαν διαδικτυακά από ολόκληρο τον κόσμο.
Η εμφάνιση που τους χάρισε το χρυσό
Για τη Ναΐμα Γερασοπούλου, η παγκόσμια επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι η σχέση της με το τάνγκο ξεκίνησε στην Ελλάδα σχεδόν τυχαία.
«Όταν ξεκίνησα στην Ελλάδα, ειλικρινά, δεν ήξερα καν τι ήταν το τάνγκο. Δεν ήξερα καν ότι υπήρχε», ανέφερε η ίδια, περιγράφοντας τη στιγμή που ένιωσε για πρώτη φορά τη δύναμη του συγκεκριμένου χορού. Όπως εξήγησε, αυτό που την κέρδισε ήταν η ιδιαίτερη σύνδεση ανάμεσα στους δύο χορευτές. «Αυτό που ένιωσα ήταν μια ειλικρινής αγκαλιά από έναν άνθρωπο που δεν γνώριζα. Αναρωτήθηκα πώς γίνεται να αγκαλιάζομαι τόσο στενά και τόσο αληθινά με έναν άνθρωπο που δεν είχα συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Αυτό ήταν που με μάγεψε. Με έκανε να τρελαθώ για το τάνγκο», δήλωσε μετά τη μεγάλη της διάκριση.
ARGENTINA GANO EL MUNDIAL DE TANGO 2026 🐐🐐— ElBuni (@therealbuni) September 2, 2026
Eran mas de 800 parejas de todo el mundo
En la categoría de pista gano un cordobes con una griega (Lucas Gauto y Naima Gerasopoulou)
Y en la senior, un tucumano con una de buenos aires (Aldo Adrián Romero y Marcela Pilatti) pic.twitter.com/WNEMTIxceu
Η αφοσίωση που ακολούθησε την οδήγησε τελικά από τα πρώτα της βήματα στην Ελλάδα έως την κορυφή του κόσμου στο Μπουένος Άιρες, την πόλη που αποτελεί τη γενέτειρα και το παγκόσμιο σημείο αναφοράς του τάνγκο.
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
Στο πλευρό της, ο Λούκας Γκαούτο είδε επίσης να πραγματοποιείται ένα όνειρο που κρατούσε δύο δεκαετίες. Όπως αποκάλυψε, από την πρώτη φορά που συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είχε θέσει ως στόχο να κατακτήσει κάποτε τον τίτλο.
Στον τελικό συμμετείχαν κορυφαίοι χορευτές από χώρες όπως η Ρωσία, η Τουρκία, η Ιαπωνία, η Ινδονησία και το Καζακστάν, γεγονός που κάνει ακόμη σημαντικότερη τη διάκριση της Ελληνίδας πρωταθλήτριας και του παρτενέρ της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα