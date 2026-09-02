Ομόλογα: Βαθαίνει το sell off με την Ευρώπη στο επίκεντρο – Σε υψηλά πολλών δεκαετιών το κόστος δανεισμού των κυβερνήσεων
Ομόλογα: Βαθαίνει το sell off με την Ευρώπη στο επίκεντρο – Σε υψηλά πολλών δεκαετιών το κόστος δανεισμού των κυβερνήσεων
Η παγκόσμια αναταραχή στα ομόλογα βαθαίνε λόγω φόβων για δημοσιονομικά ελλείμματα και αυξανόμενο πληθωρισμό
Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών και των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης αυξήθηκαν περαιτέρω σήμερα, ακολουθώντας αντίστοιχες κινήσεις στις ασιατικές αγορές ομολόγων, καθώς η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ώθησε υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve.
Οι αποδόσεις έφτασαν εκ νέου σε σημαντικά υψηλά επίπεδα, με την απόδοση του 10ετούς γερμανικού Bund να αγγίζει το υψηλότερο επίπεδο από το 2011, ενώ η απόδοση των 10ετών βρετανικών κρατικών ομολόγων (gilts) ενισχύθηκε στο υψηλότερο σημείο από το 2007.
Η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου αυξήθηκε στο 4,410%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025, ενώ η απόδοση του 10ετούς Treasury ενισχύθηκε στο 4,812%, το υψηλότερο από τον Νοέμβριο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Tradeweb.
Οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν εκ νέου πυρά την Τρίτη, προκαλώντας άνοδο της τιμής του αργού πετρελαίου Brent κατά 1% στα 95,62 δολάρια το βαρέλι.
Στις ευρωπαϊκές αγορές, η απόδοση του 10ετούς γερμανικού Bund αυξήθηκε στο υψηλό του 3,381%, ενώ η απόδοση του αντίστοιχου βρετανικού gilt έφτασε το 5,268%, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου, κινείται αυτή την ώρα περίπου στο 4,08%.
Οι κινήσεις αυτές ακολούθησαν την άνοδο της απόδοσης του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 1996 κατά τη διάρκεια των ασιατικών συναλλαγών.
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Οι αποδόσεις έφτασαν εκ νέου σε σημαντικά υψηλά επίπεδα, με την απόδοση του 10ετούς γερμανικού Bund να αγγίζει το υψηλότερο επίπεδο από το 2011, ενώ η απόδοση των 10ετών βρετανικών κρατικών ομολόγων (gilts) ενισχύθηκε στο υψηλότερο σημείο από το 2007.
Η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου αυξήθηκε στο 4,410%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025, ενώ η απόδοση του 10ετούς Treasury ενισχύθηκε στο 4,812%, το υψηλότερο από τον Νοέμβριο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Tradeweb.
Οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν εκ νέου πυρά την Τρίτη, προκαλώντας άνοδο της τιμής του αργού πετρελαίου Brent κατά 1% στα 95,62 δολάρια το βαρέλι.
Στις ευρωπαϊκές αγορές, η απόδοση του 10ετούς γερμανικού Bund αυξήθηκε στο υψηλό του 3,381%, ενώ η απόδοση του αντίστοιχου βρετανικού gilt έφτασε το 5,268%, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου, κινείται αυτή την ώρα περίπου στο 4,08%.
Οι κινήσεις αυτές ακολούθησαν την άνοδο της απόδοσης του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 1996 κατά τη διάρκεια των ασιατικών συναλλαγών.
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