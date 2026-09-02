Το Πακιστάν προσπαθεί να φέρει ΗΠΑ και Ιράν στο τραπέζι των συζητήσεων - Δεν θέλω διαπραγματεύσεις, επιμένει ο Τραμπ

Νέα κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν από το βράδυ της Τρίτης - Ο Τραμπ επιθυμεί οικονομική πίεση στην Τεχεράνη και όχι νέες διαπραγματεύσεις - «Σατανάς» η Ουάσινγκτον, λέει ο Γκαλιμπάφ για το φερόμενο πλήγμα σε γαμήλια εκδήλωση