Το Πακιστάν προσπαθεί να φέρει ΗΠΑ και Ιράν στο τραπέζι των συζητήσεων - Δεν θέλω διαπραγματεύσεις, επιμένει ο Τραμπ
Το Πακιστάν προσπαθεί να φέρει ΗΠΑ και Ιράν στο τραπέζι των συζητήσεων - Δεν θέλω διαπραγματεύσεις, επιμένει ο Τραμπ
Νέα κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν από το βράδυ της Τρίτης - Ο Τραμπ επιθυμεί οικονομική πίεση στην Τεχεράνη και όχι νέες διαπραγματεύσεις - «Σατανάς» η Ουάσινγκτον, λέει ο Γκαλιμπάφ για το φερόμενο πλήγμα σε γαμήλια εκδήλωση
Παρά τη νέα κλιμάκωση που σημειώθηκε τη νύχτα της Τρίτης, το Πακιστάν δεν εγκαταλείπει τις προσπάθειες να φέρει ξανά στο τραπέζι τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και με το Ιράν, με τη στήριξη χωρών της περιοχής.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, Ταχίρ Αντράμπι, δήλωσε κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Ισλαμαμπάντ ότι ο πρωθυπουργός της χώρας, Σεχμπάζ Σαρίφ, συναντήθηκε με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στο Μπισκέκ του Κιργιστάν.
Όπως ανέφερε, η συνάντηση εντάχθηκε στις διπλωματικές προσπάθειες του Πακιστάν για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Στο περιθώριο της ίδιας συνόδου, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, συναντήθηκε επίσης με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί.
Σύμφωνα με τον Αντράμπι, η επίσκεψη στην Τεχεράνη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών του Ισλαμαμπάντ να συμβάλει στον τερματισμό της σύγκρουσης και στην επανέναρξη των προσπαθειών για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μουνίρ στην Τεχεράνη, συζητήθηκαν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, «η περιφερειακή αποκλιμάκωση, η άρση του στρατιωτικού αδιεξόδου και η διερεύνηση μιας λύσης μέσω διαπραγματεύσεων, με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή».
Το Πακιστάν δηλώνει έτσι ότι συνεχίζει να επιχειρεί να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο, επιδιώκοντας να φέρει εκ νέου την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε έκκληση προς τον ιρανικό λαό να εξεγερθεί.
Ο Μπέσεντ υποστήριξε ακόμη ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε κατάσταση πανικού, η οποία την ωθεί σε στρατιωτικές κινήσεις υπό το βάρος της οικονομικής πίεσης. Όπως ανέφερε, προηγούμενες διπλωματικές προσπάθειες κατέρρευσαν επειδή το Ιράν δεν ήταν διατεθειμένο να καταλήξει σε μια βιώσιμη συμφωνία.
Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών υποστήριξε παράλληλα ότι το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας πως στην πράξη οι ΗΠΑ έχουν τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού, καθώς η ιρανική οικονομία βρίσκεται σε ολοένα δυσκολότερη κατάσταση.
Ο Μπέσεντ διέψευσε επίσης τις πληροφορίες περί κινδύνων για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν θαλάσσιες νάρκες και απορρίπτοντας τις αναφορές ότι δύο πλοία προσέκρουσαν σε νάρκες. Χαρακτήρισε τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς «ιρανική προπαγάνδα».
Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι κυρώσεις και ο οικονομικός αποκλεισμός «στραγγαλίζουν» την Τεχεράνη και ότι η κατάρρευση της ιρανικής οικονομίας είναι πλέον θέμα χρόνου.
«Δεν προσπαθώ να τους αναγκάσω να έρθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν τον ενδιαφέρει αν η Τεχεράνη υπογράψει μια συμφωνία που η ίδια θεωρεί άνευ αξίας.
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι προτιμά την υπάρχουσα κατάσταση, κατά την οποία, όπως υποστήριξε, οι ΗΠΑ έχουν «σχεδόν πλήρη έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ, την ώρα που η ιρανική οικονομία καταρρέει.
Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε χθες ένα νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στόχων που συνδέονται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.
Στους στόχους περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις αεράμυνας, συστήματα ραντάρ, ναυτικές υποδομές, δυνατότητες πόντισης ναρκών και εγκαταστάσεις επικοινωνιών. Αμερικανοί αξιωματούχοι έκαναν λόγο συνολικά για πλήγματα σε περίπου 100 στόχους στο Ιράν.
Από την πλευρά τους, ιρανικές πηγές ανέφεραν ότι πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ, την Ιορδανία και το Μπαχρέιν. Ωστόσο, και οι τρεις χώρες ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν το σύνολο των drones και των πυραύλων.
Η νέα ανταλλαγή πυρών αποτελεί την πρώτη μεγάλη πολεμική αναμέτρηση από τον περασμένο Ιούλιο, τερματίζοντας μια περίοδο σχετικής ηρεμίας κατά την οποία και οι δύο πλευρές έδειχναν περιορισμένο ενδιαφέρον για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
Η στάση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο πόλεμος έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην ήδη προβληματική ιρανική οικονομία, ενώ έχει αποδυναμώσει σημαντικά τις συμβατικές στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας.
Στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα, ο Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με τις επιπτώσεις της αύξησης των τιμών των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου, ενόψει των εκλογών για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο.
Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, ο αμερικανικός στρατός έχει καταναλώσει σημαντικό μέρος των παγκόσμιων αποθεμάτων του σε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και υψηλής ακρίβειας, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την ετοιμότητά του απέναντι σε μελλοντικές συγκρούσεις.
Παρά τις πιέσεις και τις οικονομικές επιβαρύνσεις, η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών έχει οδηγήσει σε νέο γύρο πολεμικών δηλώσεων και απειλών, αυξάνοντας τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Γκαλιμπάφ αναφέρθηκε επίσης στο Ισραήλ ως «μικρό Σατανά», καταγγέλλοντας σειρά επιθέσεων εναντίον αμάχων και παιδιών.
«Σχολείο στο Μιναμπ: παιδιά σφαγιάστηκαν. Κλειστό γυμναστήριο στο Λαμερντ: παιδιά σφαγιάστηκαν. Γάμος στο Κουχεστάκ: παιδιά σκοτώθηκαν μαζί με τις οικογένειές τους. Αν μια δύναμη ενεργεί σαν τον Σατανά, επιλέγει στόχους σαν τον Σατανά και σκοτώνει σαν τον Σατανά, είναι ο Σατανάς», ανέφερε.
Ο Γκαλιμπάφ πρόσθεσε ότι, εφόσον μια δύναμη προστατεύει έναν «μικρό Σατανά» που πράττει με τον ίδιο τρόπο, τότε πρόκειται για τον «Μεγάλο Σατανά».
Η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν, όταν αμερικανικό πλήγμα έπληξε κατοικία στην πόλη Κουχεστάκ, όπου πραγματοποιούνταν γαμήλια τελετή.
Οι νέες εξελίξεις καταδεικνύουν ότι, παρά τις αναφορές για πιθανή επιστροφή στις διαπραγματεύσεις, η αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης βρίσκεται ξανά σε ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν σκληρές δηλώσεις και να εντείνουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, Ταχίρ Αντράμπι, δήλωσε κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Ισλαμαμπάντ ότι ο πρωθυπουργός της χώρας, Σεχμπάζ Σαρίφ, συναντήθηκε με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στο Μπισκέκ του Κιργιστάν.
Όπως ανέφερε, η συνάντηση εντάχθηκε στις διπλωματικές προσπάθειες του Πακιστάν για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Στο περιθώριο της ίδιας συνόδου, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, συναντήθηκε επίσης με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί.
Η επίσκεψη του αρχηγού του πακιστανικού στρατού στην ΤεχεράνηΟ εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρθηκε και στην επίσκεψη του αρχηγού του στρατού της χώρας, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, στο Ιράν την περασμένη εβδομάδα.
Σύμφωνα με τον Αντράμπι, η επίσκεψη στην Τεχεράνη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών του Ισλαμαμπάντ να συμβάλει στον τερματισμό της σύγκρουσης και στην επανέναρξη των προσπαθειών για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μουνίρ στην Τεχεράνη, συζητήθηκαν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, «η περιφερειακή αποκλιμάκωση, η άρση του στρατιωτικού αδιεξόδου και η διερεύνηση μιας λύσης μέσω διαπραγματεύσεων, με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή».
Το Πακιστάν δηλώνει έτσι ότι συνεχίζει να επιχειρεί να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο, επιδιώκοντας να φέρει εκ νέου την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.
Τραμπ: «Δεν με ενδιαφέρει πλέον η συμφωνία με το Ιράν»Από την πλευρά της, πάντως, η αμερικανική κυβέρνηση δεν δείχνει διάθεση να καθίσει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και εντείνει την πίεση προς την Τεχεράνη, ποντάροντας ακόμη και στο ενδεχόμενο κατάρρευσης του ιρανικού καθεστώτος.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε έκκληση προς τον ιρανικό λαό να εξεγερθεί.
«Τρεις επιλογές» για την ΤεχεράνηΤην ίδια ώρα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ υποστήριξε ότι το Ιράν έχει πλέον τρεις επιλογές: «Ένα πραξικόπημα των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον του ίδιου του καθεστώτος, ένα πραξικόπημα του λαού εναντίον του ή επιστροφή της Τεχεράνης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία που θα μπορεί να τηρήσει».
Ο Μπέσεντ υποστήριξε ακόμη ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε κατάσταση πανικού, η οποία την ωθεί σε στρατιωτικές κινήσεις υπό το βάρος της οικονομικής πίεσης. Όπως ανέφερε, προηγούμενες διπλωματικές προσπάθειες κατέρρευσαν επειδή το Ιράν δεν ήταν διατεθειμένο να καταλήξει σε μια βιώσιμη συμφωνία.
Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών υποστήριξε παράλληλα ότι το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας πως στην πράξη οι ΗΠΑ έχουν τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού, καθώς η ιρανική οικονομία βρίσκεται σε ολοένα δυσκολότερη κατάσταση.
Ο Μπέσεντ διέψευσε επίσης τις πληροφορίες περί κινδύνων για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν θαλάσσιες νάρκες και απορρίπτοντας τις αναφορές ότι δύο πλοία προσέκρουσαν σε νάρκες. Χαρακτήρισε τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς «ιρανική προπαγάνδα».
Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι κυρώσεις και ο οικονομικός αποκλεισμός «στραγγαλίζουν» την Τεχεράνη και ότι η κατάρρευση της ιρανικής οικονομίας είναι πλέον θέμα χρόνου.
Ο Τραμπ δεν θέλει πλέον διαπραγματεύσειςΠαρά τις αναφορές του Μπέσεντ για επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη ξεκαθαρίσει στην ίδια ανάρτησή του ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον για μια συμφωνία.
«Δεν προσπαθώ να τους αναγκάσω να έρθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν τον ενδιαφέρει αν η Τεχεράνη υπογράψει μια συμφωνία που η ίδια θεωρεί άνευ αξίας.
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι προτιμά την υπάρχουσα κατάσταση, κατά την οποία, όπως υποστήριξε, οι ΗΠΑ έχουν «σχεδόν πλήρη έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ, την ώρα που η ιρανική οικονομία καταρρέει.
Οι ΗΠΑ μιλούν για πλήγματα σε 100 στόχουςΟι τελευταίες εξελίξεις σημειώθηκαν μετά την επιστροφή ΗΠΑ και Ιράν σε κατάσταση πολέμου, έπειτα από την πιο έντονη ανταλλαγή πυρών των τελευταίων εβδομάδων, ενώ η Ουάσινγκτον προειδοποιεί για ακόμη πιο καταστροφικά πλήγματα.
Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε χθες ένα νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στόχων που συνδέονται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.
Στους στόχους περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις αεράμυνας, συστήματα ραντάρ, ναυτικές υποδομές, δυνατότητες πόντισης ναρκών και εγκαταστάσεις επικοινωνιών. Αμερικανοί αξιωματούχοι έκαναν λόγο συνολικά για πλήγματα σε περίπου 100 στόχους στο Ιράν.
Από την πλευρά τους, ιρανικές πηγές ανέφεραν ότι πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ, την Ιορδανία και το Μπαχρέιν. Ωστόσο, και οι τρεις χώρες ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν το σύνολο των drones και των πυραύλων.
Η νέα ανταλλαγή πυρών αποτελεί την πρώτη μεγάλη πολεμική αναμέτρηση από τον περασμένο Ιούλιο, τερματίζοντας μια περίοδο σχετικής ηρεμίας κατά την οποία και οι δύο πλευρές έδειχναν περιορισμένο ενδιαφέρον για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να επιστρέψει στις συνομιλίεςΟ Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν επανέλαβε χθες ότι η χώρα του είναι έτοιμη να επιστρέψει στην εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης που είχε υπογραφεί τον περασμένο Ιούνιο.
Η στάση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο πόλεμος έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην ήδη προβληματική ιρανική οικονομία, ενώ έχει αποδυναμώσει σημαντικά τις συμβατικές στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας.
Στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα, ο Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με τις επιπτώσεις της αύξησης των τιμών των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου, ενόψει των εκλογών για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο.
Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, ο αμερικανικός στρατός έχει καταναλώσει σημαντικό μέρος των παγκόσμιων αποθεμάτων του σε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και υψηλής ακρίβειας, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την ετοιμότητά του απέναντι σε μελλοντικές συγκρούσεις.
Παρά τις πιέσεις και τις οικονομικές επιβαρύνσεις, η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών έχει οδηγήσει σε νέο γύρο πολεμικών δηλώσεων και απειλών, αυξάνοντας τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση.
Οργή από τον επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών: «Σατανάς οι ΗΠΑ»Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας την Ουάσινγκτον «Σατανά», μετά από αμερικανικό πλήγμα που φέρεται να έπληξε κατοικία όπου πραγματοποιούνταν γαμήλια τελετή στο νότιο Ιράν.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Γκαλιμπάφ αναφέρθηκε επίσης στο Ισραήλ ως «μικρό Σατανά», καταγγέλλοντας σειρά επιθέσεων εναντίον αμάχων και παιδιών.
«Σχολείο στο Μιναμπ: παιδιά σφαγιάστηκαν. Κλειστό γυμναστήριο στο Λαμερντ: παιδιά σφαγιάστηκαν. Γάμος στο Κουχεστάκ: παιδιά σκοτώθηκαν μαζί με τις οικογένειές τους. Αν μια δύναμη ενεργεί σαν τον Σατανά, επιλέγει στόχους σαν τον Σατανά και σκοτώνει σαν τον Σατανά, είναι ο Σατανάς», ανέφερε.
Ο Γκαλιμπάφ πρόσθεσε ότι, εφόσον μια δύναμη προστατεύει έναν «μικρό Σατανά» που πράττει με τον ίδιο τρόπο, τότε πρόκειται για τον «Μεγάλο Σατανά».
Η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν, όταν αμερικανικό πλήγμα έπληξε κατοικία στην πόλη Κουχεστάκ, όπου πραγματοποιούνταν γαμήλια τελετή.
Οι νέες εξελίξεις καταδεικνύουν ότι, παρά τις αναφορές για πιθανή επιστροφή στις διαπραγματεύσεις, η αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης βρίσκεται ξανά σε ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν σκληρές δηλώσεις και να εντείνουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις.
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