Trade Estates: Στα €22,3 εκατ. τα καθαρά κέρδη εξαμήνου – Αύξηση 6,6% στα έσοδα
Trade Estates: Στα €22,3 εκατ. τα καθαρά κέρδη εξαμήνου – Αύξηση 6,6% στα έσοδα
Σε φάση κατασκευής το Εμπορικό Πάρκο στο Ελληνικό - Αυξημένα κατά 59,1% τα καθαρά κέρδη - Στα 15,6 εκατ. έναντι 16 εκατ. τα Adjusted EBITDA - Νέα ώθηση από το International Distribution Center της Inter IKEA στον Ασπρόπυργο και το Mall στη Βουλγαρία
Σε 22,3 εκατ. ευρώ έναντι 14,0 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 59,1%) σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2025, διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Trade Estates, ενώ τα Συνολικά Έσοδα ανήλθαν σε 26,7 εκατ. ευρώ έναντι 25,0 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 6,6%. Νέα ώθηση στην ανάπτυξη από το International Distribution Center της Inter IKEA στον Ασπρόπυργο και το Sofia South Ring Mall στη Βουλγαρία.
Ειδικότερα σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση:
Η TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ (Bloomberg: TRESTATE:GA – Reuters: TRESTATESr.AT -ISIN: GRS534003009) ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2026.
Τα Βασικά Οικονομικά Στοιχεία:
▪ Τα Συνολικά Έσοδα ανήλθαν σε 26,7 εκατ. ευρώ έναντι 25,0 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 6,6%) σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2025.
▪ Τα Έσοδα από Μισθώματα ανήλθαν σε 21,3 εκατ. ευρώ έναντι 19,9 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 7,2%) σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2025.
▪ Τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 15,6 εκατ. ευρώ έναντι 16,0 εκατ. ευρώ (μειωμένα κατά 2,7%) σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2025.
▪ Τα Καθαρά Κέρδη (Net Profit) ανήλθαν σε 22,3 εκατ. ευρώ έναντι 14,0 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 59,1%) σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2025.
▪ Τα Κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες (Funds from Operations) ανήλθαν σε 10,0 εκατ. ευρώ έναντι 9,9 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 0,6%) σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο 2025.
▪ Σύνολο Ενεργητικού 662,7 εκατ. ευρώ την 30η Ιουνίου 2026 έναντι €661,0 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου2025, αυξημένο κατά 0,3%.
▪ Η Μεικτή Εύλογη Αξία (Gross Asset Value) την 30η Ιουνίου 2026 ανήλθε σε 625,3 εκατ. ευρώ έναντι 601,5
εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2025 (αύξηση 4,0%).
▪ Η εσωτερική λογιστική αξία (Net Asset Value) την 30η Ιουνίου 2026 ανήλθε στα 347,6 εκατ. ευρώ (€2,86
Ειδικότερα σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση:
Η TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ (Bloomberg: TRESTATE:GA – Reuters: TRESTATESr.AT -ISIN: GRS534003009) ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2026.
Τα Βασικά Οικονομικά Στοιχεία:
▪ Τα Συνολικά Έσοδα ανήλθαν σε 26,7 εκατ. ευρώ έναντι 25,0 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 6,6%) σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2025.
▪ Τα Έσοδα από Μισθώματα ανήλθαν σε 21,3 εκατ. ευρώ έναντι 19,9 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 7,2%) σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2025.
▪ Τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 15,6 εκατ. ευρώ έναντι 16,0 εκατ. ευρώ (μειωμένα κατά 2,7%) σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2025.
▪ Τα Καθαρά Κέρδη (Net Profit) ανήλθαν σε 22,3 εκατ. ευρώ έναντι 14,0 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 59,1%) σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2025.
▪ Τα Κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες (Funds from Operations) ανήλθαν σε 10,0 εκατ. ευρώ έναντι 9,9 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 0,6%) σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο 2025.
▪ Σύνολο Ενεργητικού 662,7 εκατ. ευρώ την 30η Ιουνίου 2026 έναντι €661,0 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου2025, αυξημένο κατά 0,3%.
▪ Η Μεικτή Εύλογη Αξία (Gross Asset Value) την 30η Ιουνίου 2026 ανήλθε σε 625,3 εκατ. ευρώ έναντι 601,5
εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2025 (αύξηση 4,0%).
▪ Η εσωτερική λογιστική αξία (Net Asset Value) την 30η Ιουνίου 2026 ανήλθε στα 347,6 εκατ. ευρώ (€2,86
ανά μετοχή) έναντι 340,0 εκατ. ευρώ (€2,81 ανά μετοχή), σημειώνοντας αύξηση 2,2% σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου 2025.
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