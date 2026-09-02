Trade Estates: Στα €22,3 εκατ. τα καθαρά κέρδη εξαμήνου – Αύξηση 6,6% στα έσοδα

Σε φάση κατασκευής το Εμπορικό Πάρκο στο Ελληνικό - Αυξημένα κατά 59,1% τα καθαρά κέρδη - Στα 15,6 εκατ. έναντι 16 εκατ. τα Adjusted EBITDA - Νέα ώθηση από το International Distribution Center της Inter IKEA στον Ασπρόπυργο και το Mall στη Βουλγαρία