HSBC: Η Ελλάδα στις πιο αγαπημένες αγορές των διεθνών funds
HSBC: Η Ελλάδα στις πιο αγαπημένες αγορές των διεθνών funds
O oίκος επισημαίνει ότι η χώρα μας έχει περάσει από το στάδιο της αγοράς που οι ξένοι επενδυτές ανακαλύπτουν, σε μια αγορά όπου τα διεθνή χαρτοφυλάκια έχουν ήδη χτίσει σημαντικές θέσεις και εξακολουθούν να τις διατηρούν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας πενταετίας
Ισχυρή παραμένει η τοποθέτηση των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα, με τη χώρα να βρίσκεται μεταξύ των αγορών στις οποίες τα funds έχουν σήμερα από τις υψηλότερες θέσεις σε σχέση με τον ιστορικό τους μέσο όρο.
Η εικόνα προκύπτει από τη νέα ανάλυση της HSBC για τις επενδυτικές τοποθετήσεις παγκοσμίως, η οποία δείχνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται μαζί με την Ιαπωνία στην κορυφή της κατάταξης των αγορών όπου τα διεθνή funds είναι περισσότερο τοποθετημένα σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία. Ταυτόχρονα, μεταξύ των ευρωπαϊκών funds, η Ελλάδα βρίσκεται μαζί με την Αυστρία στις δύο αγορές όπου τα διεθνή funds έχουν αυξήσει περισσότερο την έκθεσή τους σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.
Πρόκειται για ένα ισχυρό μήνυμα για το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς δείχνει ότι η αυξημένη παρουσία των ξένων επενδυτών δεν αποτελεί απλώς αποτέλεσμα της πρόσφατης ανόδου της αγοράς, αλλά έχει οδηγήσει τα χαρτοφυλάκια σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα σε σχέση με τις συνήθεις θέσεις τους τα τελευταία χρόνια.
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Η εικόνα προκύπτει από τη νέα ανάλυση της HSBC για τις επενδυτικές τοποθετήσεις παγκοσμίως, η οποία δείχνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται μαζί με την Ιαπωνία στην κορυφή της κατάταξης των αγορών όπου τα διεθνή funds είναι περισσότερο τοποθετημένα σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία. Ταυτόχρονα, μεταξύ των ευρωπαϊκών funds, η Ελλάδα βρίσκεται μαζί με την Αυστρία στις δύο αγορές όπου τα διεθνή funds έχουν αυξήσει περισσότερο την έκθεσή τους σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.
Πρόκειται για ένα ισχυρό μήνυμα για το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς δείχνει ότι η αυξημένη παρουσία των ξένων επενδυτών δεν αποτελεί απλώς αποτέλεσμα της πρόσφατης ανόδου της αγοράς, αλλά έχει οδηγήσει τα χαρτοφυλάκια σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα σε σχέση με τις συνήθεις θέσεις τους τα τελευταία χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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