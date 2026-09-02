HSBC: Η Ελλάδα στις πιο αγαπημένες αγορές των διεθνών funds

O oίκος επισημαίνει ότι η χώρα μας έχει περάσει από το στάδιο της αγοράς που οι ξένοι επενδυτές ανακαλύπτουν, σε μια αγορά όπου τα διεθνή χαρτοφυλάκια έχουν ήδη χτίσει σημαντικές θέσεις και εξακολουθούν να τις διατηρούν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας πενταετίας