Μάνος Κατράκης: Από τις στερήσεις, στην καταξίωση - Γιατί αρνήθηκε να γυρίσει ερωτικές σκηνές με τη Ζωή Λάσκαρη

Σαν σήμερα πριν 42 χρόνια ο σπουδαίος Μάνος Κατράκης έφυγε από τη ζωή - Ήταν αυτοδίδακτος και έγινε ηθοποιός κατά τύχη - Ο διάλογος με τη μητέρα του, ενώ εκείνος ήταν στην εξορία