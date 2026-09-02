Πιέζονται μετοχές και ομόλογα μετά τη νέα κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν, στα 95 δολάρια έφτασε το πετρέλαιο

Νέα άνοδος του πετρελαίου κοντά στα $95 το βαρέλι και εκτίναξη των αποδόσεων των ομολόγων σε υψηλά σχεδόν δύο δεκαετιών ανατρέπουν το κλίμα στις αγορές