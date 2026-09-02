Πιέζονται μετοχές και ομόλογα μετά τη νέα κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν, στα 95 δολάρια έφτασε το πετρέλαιο
Πιέζονται μετοχές και ομόλογα μετά τη νέα κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν, στα 95 δολάρια έφτασε το πετρέλαιο
Νέα άνοδος του πετρελαίου κοντά στα $95 το βαρέλι και εκτίναξη των αποδόσεων των ομολόγων σε υψηλά σχεδόν δύο δεκαετιών ανατρέπουν το κλίμα στις αγορές
Οι παγκόσμιες αγορές βρέθηκαν ξανά υπό έντονη πίεση, καθώς η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έδωσε νέα ώθηση στις τιμές της ενέργειας, ενισχύοντας τους φόβους για επιστροφή των πληθωριστικών πιέσεων και παρατεταμένη αυστηρή νομισματική πολιτική.
Οι μετοχές και τα ομόλογα κινήθηκαν χαμηλότερα, ενώ ο χρυσός συνέχισε την υποχώρησή του, καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν τους κινδύνους για την οικονομία από ένα νέο ενεργειακό σοκ και την άνοδο του κόστους δανεισμού.
Ο δείκτης MSCI Asia Pacific υποχώρησε σχεδόν 2% σε χαμηλό μίας εβδομάδας, με τις πτωτικές μετοχές να υπερτερούν των ανοδικών σε αναλογία περίπου πέντε προς μία. Και οι 11 κλαδικοί δείκτες του περιφερειακού δείκτη κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος.
Η πίεση παρέσυρε χαμηλότερα και τον MSCI All Country World Index, τον ευρύτερο δείκτη των παγκόσμιων μετοχών, ο οποίος διολίσθησε στο χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν ενός μήνα. Τα futures των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων προμήνυαν τρίτη διαδοχική ημέρα απωλειών.
Η άνοδος ακολούθησε την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, αυξάνοντας τις ανησυχίες ότι μπορεί να προκληθούν νέες διαταραχές στις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.
Οι τιμές του ντίζελ αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων και πλέον μηνών, ενώ οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2023.
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Οι μετοχές και τα ομόλογα κινήθηκαν χαμηλότερα, ενώ ο χρυσός συνέχισε την υποχώρησή του, καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν τους κινδύνους για την οικονομία από ένα νέο ενεργειακό σοκ και την άνοδο του κόστους δανεισμού.
Ο δείκτης MSCI Asia Pacific υποχώρησε σχεδόν 2% σε χαμηλό μίας εβδομάδας, με τις πτωτικές μετοχές να υπερτερούν των ανοδικών σε αναλογία περίπου πέντε προς μία. Και οι 11 κλαδικοί δείκτες του περιφερειακού δείκτη κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος.
Η πίεση παρέσυρε χαμηλότερα και τον MSCI All Country World Index, τον ευρύτερο δείκτη των παγκόσμιων μετοχών, ο οποίος διολίσθησε στο χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν ενός μήνα. Τα futures των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων προμήνυαν τρίτη διαδοχική ημέρα απωλειών.
Το πετρέλαιο στο επίκεντρο – Φόβοι για το ΟρμούζΤο Brent αυξήθηκε κατά 0,8% στα 95,35 δολάρια το βαρέλι, οδεύοντας προς την τέταρτη ανοδική συνεδρίαση στις τελευταίες πέντε.
Η άνοδος ακολούθησε την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, αυξάνοντας τις ανησυχίες ότι μπορεί να προκληθούν νέες διαταραχές στις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.
Οι τιμές του ντίζελ αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων και πλέον μηνών, ενώ οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2023.
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