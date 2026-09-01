«Εμείς δεν φεύγουμε»: Η μητέρα της Βάσως μένει στη Φουρνά και αποκαλύπτει τι συνέβη με την πολύτεκνη οικογένεια που εγκαταστάθηκε πλέον στη Νάξο

Η Πελαγία Εμμανουήλ όχι μόνο δεν έφυγε, αλλά δηλώνει αποφασισμένη να παραμείνει στο χωριό μαζί με την άλλη της κόρη και τα δύο παιδιά της και να συνεχίσει να ζυμώνει πίτες στο μαγαζί που άνοιξαν το «Λίγ’ απ’ όλα»