Ryanair: Νέα επίθεση για τον ελληνικό έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας – Καθυστερήσεις για σχεδόν 7.000 επιβάτες
Ryanair: Νέα επίθεση για τον ελληνικό έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας – Καθυστερήσεις για σχεδόν 7.000 επιβάτες
Η Ryanair καταγγέλλει νέα προβλήματα στο ελληνικό σύστημα εναέριας κυκλοφορίας, ζητώντας παρέμβαση της Κομισιόν - Τι λέει η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας
Επανέρχεται για το θέμα των καθυστερήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια και τις βλάβες στην ελληνικό σύστημα εναέριας κυκλοφορίας η μεγαλύτερη εταιρεία χαμηλού κόστους της Ευρώπης, ζητώντας μάλιστα την άμεση παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές στον τομέα του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη. Η Ryanair, σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για εκτεταμένες καθυστερήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο σε συνέχεια προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στο ελληνικό σύστημα την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, επηρεάζοντας 37 πτήσεις της και σχεδόν 7.000 επιβάτες, με τις καθυστερήσεις να φτάνουν έως και τις τρεις ώρες.
Η ιρλανδική αεροπορική υποστηρίζει ότι πρόκειται για την τέταρτη μεγάλη αστοχία του ελληνικού συστήματος μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, ασκώντας έντονη κριτική στην ελληνική κυβέρνηση για τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση των σχετικών υποδομών. Σύμφωνα με την εταιρεία, αεροπορικές και επιβάτες καλούνται να καταβάλλουν ολοένα υψηλότερα τέλη ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, την ώρα που, όπως υποστηρίζει, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών επιδεινώνεται. Η Ryanair κάνει λόγο για παρωχημένα συστήματα και ανεπαρκείς επενδύσεις, επισημαίνοντας ότι οι επαναλαμβανόμενες βλάβες προκαλούν προβλήματα σε μία από τις πλέον πολυσύχναστες τουριστικές αγορές της Ευρώπης.
Μάλιστα, στην ανακοίνωσή της η εταιρεία, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά αιχμηρό λόγο όπως το συνηθίζει, χαρακτηρίζει την κατάσταση «γελοία» που έχει φτάσει στο σημείο φορείς της αεροπορικής βιομηχανίας να έχουν αναγκαστεί πρόσφατα να συνεισφέρουν οικονομικά για την αντικατάσταση βασικού εξοπλισμού ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, δαπάνη που, κατά τη Ryanair, θα έπρεπε να έχει καλυφθεί από το ελληνικό κράτος.
Τα «πυρά» της Ryanair στρέφονται και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία κατηγορεί ότι, παρά τις συνεχείς αναφορές στην ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, εξακολουθεί να ανέχεται τις επαναλαμβανόμενες αστοχίες των συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη.
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Η ιρλανδική αεροπορική υποστηρίζει ότι πρόκειται για την τέταρτη μεγάλη αστοχία του ελληνικού συστήματος μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, ασκώντας έντονη κριτική στην ελληνική κυβέρνηση για τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση των σχετικών υποδομών. Σύμφωνα με την εταιρεία, αεροπορικές και επιβάτες καλούνται να καταβάλλουν ολοένα υψηλότερα τέλη ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, την ώρα που, όπως υποστηρίζει, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών επιδεινώνεται. Η Ryanair κάνει λόγο για παρωχημένα συστήματα και ανεπαρκείς επενδύσεις, επισημαίνοντας ότι οι επαναλαμβανόμενες βλάβες προκαλούν προβλήματα σε μία από τις πλέον πολυσύχναστες τουριστικές αγορές της Ευρώπης.
Μάλιστα, στην ανακοίνωσή της η εταιρεία, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά αιχμηρό λόγο όπως το συνηθίζει, χαρακτηρίζει την κατάσταση «γελοία» που έχει φτάσει στο σημείο φορείς της αεροπορικής βιομηχανίας να έχουν αναγκαστεί πρόσφατα να συνεισφέρουν οικονομικά για την αντικατάσταση βασικού εξοπλισμού ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, δαπάνη που, κατά τη Ryanair, θα έπρεπε να έχει καλυφθεί από το ελληνικό κράτος.
Τα «πυρά» της Ryanair στρέφονται και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία κατηγορεί ότι, παρά τις συνεχείς αναφορές στην ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, εξακολουθεί να ανέχεται τις επαναλαμβανόμενες αστοχίες των συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη.
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