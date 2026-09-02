Ryanair: Νέα επίθεση για τον ελληνικό έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας – Καθυστερήσεις για σχεδόν 7.000 επιβάτες

Η Ryanair καταγγέλλει νέα προβλήματα στο ελληνικό σύστημα εναέριας κυκλοφορίας, ζητώντας παρέμβαση της Κομισιόν - Τι λέει η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας