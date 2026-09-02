Χάος στη Βουλή στην ψηφοφορία για Ακρίτα: «Είστε τραμπούκος» είπε η Ζωή στον Κουκουλόπουλο, «άντε από εκεί» φώναζε η Κανέλλη
Χάος στη Βουλή στην ψηφοφορία για Ακρίτα: «Είστε τραμπούκος» είπε η Ζωή στον Κουκουλόπουλο, «άντε από εκεί» φώναζε η Κανέλλη
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βάλλοντας κατά πάντων κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για συμπαιγνία με τη ΝΔ - Καταψηφίστηκε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την τοποθέτηση της Έλενας Ακρίτα στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής
Σε γενικευμένη σύρραξη με ανταλλαγή βαρύτατων χαρακτηρισμών εξελίχθηκε η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής λίγο πριν την έναρξη της ψηφοφορίας για την υποψηφιότητα της κυρίας Έλενας Ακρίτα στην θέση αντιπροέδρου της Βουλής.
Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου βάλλοντας κατά πάντων κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για συμπαιγνία με τη ΝΔ ενώ κατήγγειλε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία μπλοκάροντας την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα «μπλοκάρει την τοποθέτηση γυναικών στο προεδρείο της Βουλής». Σημειώνεται πως η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την τοποθέτηση της Έλενας Ακρίτα στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής καταψηφίστηκε. Συνολικά ψήφισαν 288 βουλευτές με την υποψηφιότητα της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ να μη συγκεντρώνει την απαραίτητη πλειοψηφία καθώς υπερψήφισαν 119 έναντι 169 βουλευτών που ψήφισαν «παρών».
Η παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας προκάλεσε την αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Νότη Μηταράκη ο οποίος είπε ότι το ενδιαφέρον της κυρίας Κωνσταντοπούλου για τις γυναίκες είναι υποκριτικό. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι το 2023 στην ψηφοφορία για την εκλογή των αντιπροέδρων της Βουλής η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε υπερψηφίσει μόνο την δική της πρόταση (σ.σ. τον κ. Μ. Χουρδάκη) καταψηφίζοντας όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους μεταξύ των οποίων και την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ολγα Γεροβασίλη.
«Ακούσαμε συνταγματικούς βερμπαλισμούς και ακροβασίες. Οι βουλευτές έχουν δικαίωμα γνώμης με "ναι" ή "παρών" . Η μεγάλη υποκρισία του ΠΑΣΟΚ και της Πλεύσης Ελευθερίας είναι η εξής: Το ΠΑΣΟΚ το 2023 δεν ψήφισε τον υποψήφιο της Πλεύσης Ελευθερίας και η Πλεύση Ελευθερίας η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταψήφισε την μόνη γυναίκα υποψήφια που είχε προταθεί, την κα Ολγα Γεροβασίλη. Είστε υποκριτές» είπε χαρακτηριστικά.
Νωρίτερα η κυρία Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε τον προεδρεύοντας της συνεδρίασης Πάρη Κουκουλόπουλο «ότι βάζει πλάτη στη ΝΔ» γιατί εφάρμοσε την απόφαση της Διάσκεψης και τον Κανονισμό που προβλέπει ότι της ψηφοφορίας για την κα Ακρίτα δεν προηγείται συζήτηση.
«Αυτά που συμβαίνουν φέρουν την υπογραφή και ευθύνη του ΠΑΣΟΚ. Είστε αξιωματική αντιπολίτευση! Τι παριστάνετε εδώ μέσα. Η Βουλή είναι κενή. Οι επιτροπές συνεδριάζουν χωρίς τους εκλεγμένους προέδρους. Στην ολομέλεια με ΠΑΣΟΚ και με τον Κουκουλόπουλο επιχειρείτε να στερήσετε το λόγο. Γιατί χειρονομείτε κ. Δουδωνή; Η αξιωματική αντιπολίτευση - έστω με καραμπόλα - έχει τεράστια ευθύνη για τη θεσμική κατάπτωση. Η ΝΔ επιχειρεί να στερήσει τη μοναδική υποψήφια γυναίκα από το αντιπροεδρείο» ανέφερε αρχικά η Πρόεδρος.
Όταν δε ο κ. Δουδωνής σχολίασε την τοποθέτηση της συνέχισε λέγοντας «γιατί το κάνετε αυτό και με διακόπτετε; Το έχει κάνει βουλευτής μας στον δικό σας αρχηγό ή νομίζετε ότι επειδή είμαι γυναίκα πρόεδρος μπορείτε να το κάνετε; Τρία άτομα είστε. Γιατί είναι τρεις την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί να στερήσει την μοναδική γυναίκα αντιπρόεδρο; Γιατί συκοφαντείτε την μοναδική γυναίκα αρχηγό που κάνει αντιπολίτευση; Γιατ;i κάνετε τα ίδια που κάνει ο Τσίπρας; Γιατί ξέρετε ποιος είναι ο αντίπαλος σας. Εκείνοι που δεν χρωστάνε 600 εκατ. ευρώ και δεν έκαναν την πάπια στον Στουρνάρα».
Λαμβάνοντας τον λόγο ο κ. Δουδωνής σημείωσε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης δεν κατανόησε την παρέμβαση και τις τοποθετήσεις του ΠΑΣΟΚ. Ειδικά για την επιλογή της ΝΔ να μην στηρίξει την υποψηφιότητα Ακρίτα είπε: «Έχει υπάρχει συμφωνία όλων των καθηγητών συνταγματικού δικαίου για το θέμα της εκλογής αντιπροέδρου. Δεν μπορεί η πλειοψηφία να ορίζει ποιος είναι αρεστός ή όχι. Ο Γεραπετρίτης έχει επιχειρηματολογήσει σχετικά για την ελεύθερη δημοκρατική τάξη του κοινοβουλίου και το δικαίωμα μειοψηφίας. Από την άλλη έχουμε τον Μακάριο Λαζαρίδη να επιχειρηματολογεί απέναντι σε καθηγητές συνταγματικού δικαίου. Διορθώστε τη στάση σας. Αυτό που κάνετε προσομοιάζει με τον Σουλτάνο για την επιλογή πατριάρχη τον 16ο αιώνα» ενώ σχολιάζοντας τις επιθέσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου σημείωσε «η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν είχε ψηφίσει κανένα πλην του δικού της υποψηφίου».
Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου βάλλοντας κατά πάντων κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για συμπαιγνία με τη ΝΔ ενώ κατήγγειλε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία μπλοκάροντας την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα «μπλοκάρει την τοποθέτηση γυναικών στο προεδρείο της Βουλής». Σημειώνεται πως η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την τοποθέτηση της Έλενας Ακρίτα στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής καταψηφίστηκε. Συνολικά ψήφισαν 288 βουλευτές με την υποψηφιότητα της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ να μη συγκεντρώνει την απαραίτητη πλειοψηφία καθώς υπερψήφισαν 119 έναντι 169 βουλευτών που ψήφισαν «παρών».
@protothema.gr
‼️Σε γενικευμένη σύρραξη με ανταλλαγή βαρύτατων χαρακτηρισμών εξελίχθηκε η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής λίγο πριν την έναρξη της ψηφοφορίας για την υποψηφιότητα της κυρίας Έλενας Ακρίτα στην θέση αντιπροέδρου της Βουλής. ▪️Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου βάλλοντας κατά πάντων κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για συμπαιγνία με τη ΝΔ ενώ κατήγγειλε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία μπλοκάροντας την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα «μπλοκάρει την τοποθέτηση γυναικών στο προεδρείο της Βουλής». #protothema #news #greektiktok #greektiktok♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Η παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας προκάλεσε την αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Νότη Μηταράκη ο οποίος είπε ότι το ενδιαφέρον της κυρίας Κωνσταντοπούλου για τις γυναίκες είναι υποκριτικό. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι το 2023 στην ψηφοφορία για την εκλογή των αντιπροέδρων της Βουλής η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε υπερψηφίσει μόνο την δική της πρόταση (σ.σ. τον κ. Μ. Χουρδάκη) καταψηφίζοντας όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους μεταξύ των οποίων και την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ολγα Γεροβασίλη.
«Ακούσαμε συνταγματικούς βερμπαλισμούς και ακροβασίες. Οι βουλευτές έχουν δικαίωμα γνώμης με "ναι" ή "παρών" . Η μεγάλη υποκρισία του ΠΑΣΟΚ και της Πλεύσης Ελευθερίας είναι η εξής: Το ΠΑΣΟΚ το 2023 δεν ψήφισε τον υποψήφιο της Πλεύσης Ελευθερίας και η Πλεύση Ελευθερίας η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταψήφισε την μόνη γυναίκα υποψήφια που είχε προταθεί, την κα Ολγα Γεροβασίλη. Είστε υποκριτές» είπε χαρακτηριστικά.
Νωρίτερα η κυρία Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε τον προεδρεύοντας της συνεδρίασης Πάρη Κουκουλόπουλο «ότι βάζει πλάτη στη ΝΔ» γιατί εφάρμοσε την απόφαση της Διάσκεψης και τον Κανονισμό που προβλέπει ότι της ψηφοφορίας για την κα Ακρίτα δεν προηγείται συζήτηση.
«Αυτά που συμβαίνουν φέρουν την υπογραφή και ευθύνη του ΠΑΣΟΚ. Είστε αξιωματική αντιπολίτευση! Τι παριστάνετε εδώ μέσα. Η Βουλή είναι κενή. Οι επιτροπές συνεδριάζουν χωρίς τους εκλεγμένους προέδρους. Στην ολομέλεια με ΠΑΣΟΚ και με τον Κουκουλόπουλο επιχειρείτε να στερήσετε το λόγο. Γιατί χειρονομείτε κ. Δουδωνή; Η αξιωματική αντιπολίτευση - έστω με καραμπόλα - έχει τεράστια ευθύνη για τη θεσμική κατάπτωση. Η ΝΔ επιχειρεί να στερήσει τη μοναδική υποψήφια γυναίκα από το αντιπροεδρείο» ανέφερε αρχικά η Πρόεδρος.
Όταν δε ο κ. Δουδωνής σχολίασε την τοποθέτηση της συνέχισε λέγοντας «γιατί το κάνετε αυτό και με διακόπτετε; Το έχει κάνει βουλευτής μας στον δικό σας αρχηγό ή νομίζετε ότι επειδή είμαι γυναίκα πρόεδρος μπορείτε να το κάνετε; Τρία άτομα είστε. Γιατί είναι τρεις την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί να στερήσει την μοναδική γυναίκα αντιπρόεδρο; Γιατί συκοφαντείτε την μοναδική γυναίκα αρχηγό που κάνει αντιπολίτευση; Γιατ;i κάνετε τα ίδια που κάνει ο Τσίπρας; Γιατί ξέρετε ποιος είναι ο αντίπαλος σας. Εκείνοι που δεν χρωστάνε 600 εκατ. ευρώ και δεν έκαναν την πάπια στον Στουρνάρα».
Λαμβάνοντας τον λόγο ο κ. Δουδωνής σημείωσε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης δεν κατανόησε την παρέμβαση και τις τοποθετήσεις του ΠΑΣΟΚ. Ειδικά για την επιλογή της ΝΔ να μην στηρίξει την υποψηφιότητα Ακρίτα είπε: «Έχει υπάρχει συμφωνία όλων των καθηγητών συνταγματικού δικαίου για το θέμα της εκλογής αντιπροέδρου. Δεν μπορεί η πλειοψηφία να ορίζει ποιος είναι αρεστός ή όχι. Ο Γεραπετρίτης έχει επιχειρηματολογήσει σχετικά για την ελεύθερη δημοκρατική τάξη του κοινοβουλίου και το δικαίωμα μειοψηφίας. Από την άλλη έχουμε τον Μακάριο Λαζαρίδη να επιχειρηματολογεί απέναντι σε καθηγητές συνταγματικού δικαίου. Διορθώστε τη στάση σας. Αυτό που κάνετε προσομοιάζει με τον Σουλτάνο για την επιλογή πατριάρχη τον 16ο αιώνα» ενώ σχολιάζοντας τις επιθέσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου σημείωσε «η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν είχε ψηφίσει κανένα πλην του δικού της υποψηφίου».
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανταπαντώντας ανέφερε: «αυτό που συμβαίνει είναι απόλυτη απόδειξη της υπόγειας σύμπραξης που έχετε κάνει ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Πλάτη βάζετε στη ΝΔ… Δείξτε το πραγματικό σας πρόσωπο σε κάποιους βουλευτές σας που νομίζουν ότι κάνετε αντιπολίτευση. Ο Κουκουλόπουλος ενεργεί ως ΝΔ ενώ η κυρία Ακρίτα δεν θα λειτουργήσει ως ΝΔ. Το μπλοκάρισμα υποψηφιότητας Ακρίτα σημαίνει μπλοκάρισμα συμμετοχής γυναικών στο προεδρείο Βουλής. Αυτό έχει να συμβεί από το 1996 επί Σημίτη».
Η ίδια βλέποντας τον κ. Δουδωνή να συνομιλεί με την βουλευτή του ΚΚΕ Λιανά Κανέλλη συνέχισε:
Κωνσταντοπούλου: Συνεννοηθείτε και με την Κανέλλη που λέει ότι η κα Μπακογιάννη είναι η καλύτερη υπουργός.
Κανέλλη: Άντε από εκεί.
Κωνσταντοπούλου: Συνεννοηθείτε για να στηρίξετε Μητσοτάκη τώρα που είναι στα σκοινιά. Είστε άξιος αντιπρόεδρος της ΝΔ κ.
Κουκουλόπουλε. Συγχαρητήρια.
Κουκουλόπουλος: Περιττεύει να απαντήσω.
Κωνσταντοπούλου: Κατεβείτε κάτω.
Κουκουλόπουλος: Αφήστε τους εξυπνακισμούς επιτέλους. Δεν το ανέχομαι. Καταλάβατε;
Κωνσταντοπούλου: Είστε ένας τραμπούκος.
Η ίδια βλέποντας τον κ. Δουδωνή να συνομιλεί με την βουλευτή του ΚΚΕ Λιανά Κανέλλη συνέχισε:
Κωνσταντοπούλου: Συνεννοηθείτε και με την Κανέλλη που λέει ότι η κα Μπακογιάννη είναι η καλύτερη υπουργός.
Κανέλλη: Άντε από εκεί.
Κωνσταντοπούλου: Συνεννοηθείτε για να στηρίξετε Μητσοτάκη τώρα που είναι στα σκοινιά. Είστε άξιος αντιπρόεδρος της ΝΔ κ.
Κουκουλόπουλε. Συγχαρητήρια.
Κουκουλόπουλος: Περιττεύει να απαντήσω.
Κωνσταντοπούλου: Κατεβείτε κάτω.
Κουκουλόπουλος: Αφήστε τους εξυπνακισμούς επιτέλους. Δεν το ανέχομαι. Καταλάβατε;
Κωνσταντοπούλου: Είστε ένας τραμπούκος.
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