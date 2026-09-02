Χάος στη Βουλή στην ψηφοφορία για Ακρίτα: «Είστε τραμπούκος» είπε η Ζωή στον Κουκουλόπουλο, «άντε από εκεί» φώναζε η Κανέλλη

‼️Σε γενικευμένη σύρραξη με ανταλλαγή βαρύτατων χαρακτηρισμών εξελίχθηκε η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής λίγο πριν την έναρξη της ψηφοφορίας για την υποψηφιότητα της κυρίας Έλενας Ακρίτα στην θέση αντιπροέδρου της Βουλής. ▪️Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου βάλλοντας κατά πάντων κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για συμπαιγνία με τη ΝΔ ενώ κατήγγειλε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία μπλοκάροντας την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα «μπλοκάρει την τοποθέτηση γυναικών στο προεδρείο της Βουλής». #protothema #news #greektiktok #greektiktok

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανταπαντώντας ανέφερε: «αυτό που συμβαίνει είναι απόλυτη απόδειξη της υπόγειας σύμπραξης που έχετε κάνει ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Πλάτη βάζετε στη ΝΔ… Δείξτε το πραγματικό σας πρόσωπο σε κάποιους βουλευτές σας που νομίζουν ότι κάνετε αντιπολίτευση. Ο Κουκουλόπουλος ενεργεί ως ΝΔ ενώ η κυρία Ακρίτα δεν θα λειτουργήσει ως ΝΔ. Το μπλοκάρισμα υποψηφιότητας Ακρίτα σημαίνει μπλοκάρισμα συμμετοχής γυναικών στο προεδρείο Βουλής. Αυτό έχει να συμβεί από το 1996 επί Σημίτη».Η ίδια βλέποντας τον κ. Δουδωνή να συνομιλεί με την βουλευτή του ΚΚΕ Λιανά Κανέλλη συνέχισε:Συνεννοηθείτε και με την Κανέλλη που λέει ότι η κα Μπακογιάννη είναι η καλύτερη υπουργός.Άντε από εκεί.Συνεννοηθείτε για να στηρίξετε Μητσοτάκη τώρα που είναι στα σκοινιά. Είστε άξιος αντιπρόεδρος της ΝΔ κ.Κουκουλόπουλε. Συγχαρητήρια.Περιττεύει να απαντήσω.Κατεβείτε κάτω.Αφήστε τους εξυπνακισμούς επιτέλους. Δεν το ανέχομαι. Καταλάβατε;Είστε ένας τραμπούκος.