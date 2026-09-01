Φλώρος για Ασπίδα του Αχιλλέα: Η Ελλάδα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος για την Τουρκία, η Άγκυρα εκνευρίζεται από την αμυντική μας ενδυνάμωση

«Η Τουρκία νιώθει ότι η Ελλάδα ενδυναμώνεται»

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«Πολύ δύσκολος αντίπαλος για την Τουρκία»

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«Η Τουρκία δεν έπαψε να διεκδικεί»

Την εκτίμηση ότι η συνολική αμυντική ενδυνάμωση της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια προκαλεί εκνευρισμό στην Τουρκία διατύπωσε ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα», σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων, καθιστά τη χώρα «πολύ δύσκολο αντίπαλο» σε περίπτωση που η Άγκυρα επιχειρήσει να κλιμακώσει την ένταση.Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο κ. Φλώρος αναφέρθηκε στον νέο σχεδιασμό για την ενιαία αεράμυνα της χώρας, στις τουρκικές προκλήσεις, αλλά και στο κατά πόσο η Ελλάδα είναι επαρκώς προετοιμασμένη στο μεσοδιάστημα μέχρι την πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα».Ο Κωνσταντίνος Φλώρος χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική την εξέλιξη γύρω από την ενιαία αεράμυνα και εκτίμησε ότι η δημιουργία της «Ασπίδας του Αχιλλέα» αποτελεί έναν από τους παράγοντες που προκαλούν ενόχληση στην Άγκυρα. «Η εξέλιξη με την ενιαία αεράμυνα της Ελλάδος, που ονομάζεται "Ασπίδα του Αχιλλέα", είναι πολύ θετικό γεγονός. Νομίζω ότι παίζει έναν ρόλο και αυτό στον εκνευρισμό της Τουρκίας», ανέφερε.Έσπευσε, ωστόσο, να διευκρινίσει ότι ο εκνευρισμός της τουρκικής πλευράς δεν περιορίζεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά«Ρόλο παίζει όλη αυτή η προσπάθεια ενδυνάμωσης της Ελλάδος, η οποία έχει ξεκινήσει από το 2020-21», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η σημερινή εξέλιξη στην αεράμυνα βασίζεται σε σχεδιασμό που είχε προηγηθεί.Όπως εξήγησε,Κατά τον ίδιο, η Τουρκία αντιλαμβάνεται ότι η ισχύς της Ελλάδας αυξάνεται όχι μόνο στο καθαρά στρατιωτικό και εξοπλιστικό επίπεδο, αλλά και μέσω της εμβάθυνσης των σχέσεων με άλλα κράτη. «Ο εκνευρισμός της Τουρκίας οφείλεται προφανώς στο γεγονός ότι νιώθει ότι η Ελλάδα ενδυναμώνεται, και δεν είναι μόνο η ενδυνάμωση στο καθαρά αμυντικό, εξοπλιστικό πεδίο, αλλά είναι και η ενδυνάμωση σε σχέση με τα άλλα κράτη, όπως με το Ισραήλ», τόνισε.Ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ υπογράμμισε ότι ο νέος θόλος αεράμυνας, παρά το γεγονός ότι ως υποδομή έχει σε μεγάλο βαθμό στατικό χαρακτήρα, αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν εντάσσεται στο συνολικό πλέγμα στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας.Όπως είπε, πρόκειται για «ένα σύνθετο πράγμα που μαζί με την αεροπορία και τη συνολική ενδυνάμωση της χώρας» καθιστά την Ελλάδα «έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο για την Τουρκία εάν θέλει να κάνει κάτι». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η χώρα δεν ξεκινά τώρα την οικοδόμηση της αεράμυνάς της από μηδενική βάση. Η Ελλάδα διαθέτει ήδη σύγχρονα αντιαεροπορικά συστήματα, μεταξύ των οποίων οι Patriot, για τους οποίους ο κ. Φλώρος ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω υποστήριξη και εκσυγχρονισμός.Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Κωνσταντίνος Φλώρος υπενθύμισε ότι η Άγκυρα δεν έχει εγκαταλείψει τις πάγιες διεκδικήσεις της. «Η Τουρκία διεκδικεί και δεν έπαψε να διεκδικεί, δεν έπαψε να μιλάει για Γαλάζια Πατρίδα και αποστρατικοποιήσεις», σημείωσε.Υπενθύμισε, παράλληλα, την περίοδο υψηλής έντασης μεταξύ 2020 και 2023, επισημαίνοντας ότι η αποκλιμάκωση που ακολούθησε αποτέλεσε τουρκική επιλογή, όπως και η σημερινή επαναφορά της σχετικής ρητορικής.Ο πρώην Αρχηγός ΓΕΕΘΑ εμφανίστηκε πάντως καθησυχαστικός ως προς την ελληνική αποτρεπτική ικανότητα, τονίζοντας ότι η χώρα διαθέτει τις Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και τις εναλλακτικές επιλογές που απαιτούνται για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της σε περίπτωση σοβαρής κρίσης. «Η Ελλάδα μπορεί να είναι σίγουρη με τις Ένοπλες Δυνάμεις που έχει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα εξασφαλίζει τις άλλες επιλογές ώστε, εάν τα πράγματα χοντρύνουν, να μπορεί να ανταπεξέλθει υπερασπίζοντας το εθνικό της συμφέρον».