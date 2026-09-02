Αττικά Πολυκαταστήματα: Ισχυρό α’ εξάμηνο με τζίρο €113,6 εκατ. και 4,7% στα κέρδη
Αττικά Πολυκαταστήματα: Ισχυρό α’ εξάμηνο με τζίρο €113,6 εκατ. και 4,7% στα κέρδη
Πωλήσεις €113,6 εκατ. και αυξημένη κερδοφορία στο α΄εξάμηνο - Δυναμική ανάπτυξη με οδηγό καταστήματα και e-shop - Το μήνυμα του CEO της Αττικά Πολυκαταστήματα, Δημοσθένη Μπούμη
Η Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε. συνεχίζει την ανοδική της πορεία, καταγράφοντας ισχυρές επιδόσεις στο α εξάμηνο του 2026. Ειδικότερα κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 7% στα €113,6 εκατ. και αύξηση 4,7% στα συγκρίσιμα κέρδη μετά από φόρους που διαμορφώθηκαν σε €7,1 εκατ., ενισχύοντας συνολικά τα οικονομικά της μεγέθη. Σημαντική και η συμβολή τόσο από το δίκτυο φυσικών καταστημάτων όσο και από το ηλεκτρονικό eshop.
Παράλληλα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Δημόσια Προσφορά των μετοχών της Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε., εταιρείας χαρτοφυλακίου της IDEAL Holdings, στο πλαίσιο της εισαγωγής των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.
Η ισχυρή επενδυτική ανταπόκριση αποτυπώθηκε στην υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς κατά 3,9 φορές. Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε σε €3,20 ανά μετοχή ενώ συνολικά διατέθηκαν 18.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές.
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Παράλληλα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Δημόσια Προσφορά των μετοχών της Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε., εταιρείας χαρτοφυλακίου της IDEAL Holdings, στο πλαίσιο της εισαγωγής των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.
Η ισχυρή επενδυτική ανταπόκριση αποτυπώθηκε στην υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς κατά 3,9 φορές. Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε σε €3,20 ανά μετοχή ενώ συνολικά διατέθηκαν 18.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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