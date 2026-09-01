Με αντί-NAVTEX απαντά η Αθήνα σε τουρκικό ερευνητικό νότια του Καστελόριζου
ΕΛΛΑΔΑ
NAVTEX Τουρκία Καστελόριζο

Με αντί-NAVTEX απαντά η Αθήνα σε τουρκικό ερευνητικό νότια του Καστελόριζου

H παρουσία του ερευνητικού σκάφους R/V TÜBΙΤΑΚ MARMARA, αλλά και η έκδοση παράνομης NAVTEX 0862/26 από πλευράς της γειτονικής χώρας συμπίπτει με την υπογραφή της «Ασπίδας του Αχιλλέα» από ελληνικής πλευράς

Με αντί-NAVTEX απαντά η Αθήνα σε τουρκικό ερευνητικό νότια του Καστελόριζου
Γεωργία Σαδανά
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Με την έκδοση αντί Navtex απαντά η Αθήνα στην κίνηση της Τουρκίας να εκκινήσει έρευνες στην περιοχή νότια του Καστελόριζου, δεσμεύοντας παράνομα με Navtex διάρκειας 15 ημερών, που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας, σε «θαλάσσιο πάρκο» που επικαλείται η γειτονική χώρα.

Με χθεσινή ημερομηνία έκδοσης, δηλαδή πριν το τουρκικό ερευνητικό αποπλεύσει από το λιμάνι της Μαρμαρίδος για να κινηθεί προς την περιοχή του Καστελόριζου, η Αθήνα εξέδωσε Navtex από τον υδρογραφικό σταθμό Ηρακλείου, υπογραμμίζοντας πως είναι η αποκλειστικά αρμόδια υπηρεσία να αδειοδοτήσει σχετικές έρευνες στην περιοχή.

Δείτε την αντί Navtex:

ZCZC HA86

312050 UTC AUG 26

IRAKLEIO STATION RADIO NAVWARN 1036/26

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE

NO. 0862/26, WHICH IS REFERRING TO SCIENTIFIC RESEARCH,

PART OF WHICH IS UNAUTHORISED AS ONE OF THE POSITIONS DEFINED THEREIN, LIES OVER

GREEK CONTINENTAL SHELF.

2. MOREOVER, THIS POSITION FALLS WITHIN THE HELLENIC

NAVTEX SERVICE AREA, WHERE THE IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE EXCLUSIVE

AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES.

3. CANCEL THIS MESSAGE ON 152059Z SEP 26

NNNN

Σημειωτέον ότι η παρουσία του ερευνητικού σκάφους R/V TÜBΙΤΑΚ MARMARA, αλλά και η έκδοση παράνομης NAVTEX 0862/26 από πλευράς της γειτονικής χώρας συμπίπτει με την υπογραφή της «Ασπίδας του Αχιλλέα» από ελληνικής πλευράς, αλλά έρχεται και σε συνέχεια των αιτιάσεων της τουρκικής πλευράς περί ύπαρξης «θαλάσσιων πάρκων», τα οποία ανακήρυξε μονομερώς το τελευταίο διάστημα.
Γεωργία Σαδανά
32 ΣΧΟΛΙΑ

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