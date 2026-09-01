Κύπρος: Αιχμάλωτος του 1974 αποκάλυψε πριν πεθάνει ότι είχε πέσει θύμα βιασμού από Τούρκους

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αιχμαλώτων Πολέμου 1974, ανέφερε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων ότι Ελληνοκύπριος αιχμάλωτος αποκάλυψε στη σύζυγό του πριν πεθάνει, ότι είχε βιαστεί από Τούρκους