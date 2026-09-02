Ο Λάιονελ Ρίτσι παραμένει στη ΜΕΘ λόγω καρδιολογικών προβλημάτων
Ο Λάιονελ Ρίτσι παραμένει στη ΜΕΘ λόγω καρδιολογικών προβλημάτων
Ο 77χρονος τραγουδιστής υποβάλλεται σε εξετάσεις μετά τη συναυλία του, κατά την οποία δυσκολεύτηκε να ολοκληρώσει την εμφάνισή του
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) σε νοσοκομείο στο Σεντ Λούις παραμένει ο Λάιονελ Ρίτσι, με τους γιατρούς να πραγματοποιούν εξετάσεις λόγω καρδιολογικών προβλημάτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, πρόσωπα που γνωρίζουν την κατάσταση ανέφεραν στο μέσο ότι ο 77χρονος τραγουδιστής υποβάλλεται σε καρδιολογικό έλεγχο και αναμένεται να πάρει εξιτήριο την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.
Όπως είχε μεταδώσει το ίδιο μέσο, ο Ρίτσι εισήχθη στο νοσοκομείο για εξετάσεις μετά τη συναυλία του το βράδυ του Σαββάτου 29 Αυγούστου στο The Muny του Σεντ Λούις. Αρχικά, είχε αναφερθεί ότι οι γιατροί εξέταζαν το ενδεχόμενο ο τραγουδιστής να αντιμετώπιζε ήπια αφυδάτωση.
Άτομα που βρίσκονταν στη συναυλία στο Σεντ Λούις δήλωσαν στο TMZ, ότι ο Λάιονελ Ρίτσι φαινόταν να δυσκολεύεται προς το τέλος της εμφάνισής του. Μάλιστα, ζήτησε από την ομάδα του να του φέρει μια καρέκλα, ώστε να μπορέσει να καθίσει ενώ ερμήνευε το τελευταίο τραγούδι της βραδιάς, το «All Night Long».
Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγους μήνες που οδηγεί τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο, αφού τον Ιούνιο μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία πάνω στη σκηνή στο Σεντ Πολ της Μινεσότα, κατά την πρώτη βραδιά της συγκεκριμένης περιοδείας.
Σε εκείνη τη συναυλία, ο Ρίτσι είπε στο κοινό ότι ένιωθε «ζάλη» και «περίεργα», διακόπτοντας πρόωρα το πρόγραμμα, προτού διασώστες τον μεταφέρουν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο.
Η νοσηλεία του τον Ιούνιο είχε ως αποτέλεσμα να αναβάλει μία από τις συναυλίες της περιοδείας του στο Σικάγο. Η επόμενη προγραμματισμένη συναυλία του είναι στις 26 Σεπτεμβρίου στο Σαν Φρανσίσκο.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, πρόσωπα που γνωρίζουν την κατάσταση ανέφεραν στο μέσο ότι ο 77χρονος τραγουδιστής υποβάλλεται σε καρδιολογικό έλεγχο και αναμένεται να πάρει εξιτήριο την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.
Όπως είχε μεταδώσει το ίδιο μέσο, ο Ρίτσι εισήχθη στο νοσοκομείο για εξετάσεις μετά τη συναυλία του το βράδυ του Σαββάτου 29 Αυγούστου στο The Muny του Σεντ Λούις. Αρχικά, είχε αναφερθεί ότι οι γιατροί εξέταζαν το ενδεχόμενο ο τραγουδιστής να αντιμετώπιζε ήπια αφυδάτωση.
EXCLUSIVE: Lionel Richie remains hospitalized in ICU for ongoing cardiac issues.— TMZ (@TMZ) September 1, 2026
Details: https://t.co/CxEbSKqSqd pic.twitter.com/Xo7Rceze4J
Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγους μήνες που οδηγεί τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο, αφού τον Ιούνιο μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία πάνω στη σκηνή στο Σεντ Πολ της Μινεσότα, κατά την πρώτη βραδιά της συγκεκριμένης περιοδείας.
Σε εκείνη τη συναυλία, ο Ρίτσι είπε στο κοινό ότι ένιωθε «ζάλη» και «περίεργα», διακόπτοντας πρόωρα το πρόγραμμα, προτού διασώστες τον μεταφέρουν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο.
Η νοσηλεία του τον Ιούνιο είχε ως αποτέλεσμα να αναβάλει μία από τις συναυλίες της περιοδείας του στο Σικάγο. Η επόμενη προγραμματισμένη συναυλία του είναι στις 26 Σεπτεμβρίου στο Σαν Φρανσίσκο.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα