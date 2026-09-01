«Ψυχροπολεμικές» σχέσεις Γερμανίας - Ρωσίας μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία: ΕΕ και ΝΑΤΟ στο πλευρό του Βερολίνου, απειλεί με απάντηση η Μόσχα

Αβάσιμα προσχήματα βλέπει η Μόσχα πίσω από την ενέργεια της Γερμανίας να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόννη, την ώρα που οι εταίροι του Βερολίνου τάσσονται στο πλευρό του





Το Βερολίνο έδειξε με σαφήνεια τη Μόσχα ως υπεύθυνη για την υβριδικού τύπου επίθεση, που από τύχη δεν υλοποιήθηκε, και προχώρησε σε διπλωματικά μέτρα άμεσης ισχύος.



στο επίπεδο της ΕΕ, ζητώντας τη λήψη μέτρων για τον σκιώδη στόλο και νέες κυρώσεις.



Στο πλευρό της Γερμανίας στάθηκαν ο ένας μετά τον άλλον οι εταίροι της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ τους και η αν και οι ΗΠΑ σπεύσουν στο πλευρό της Γερμανίας.



Η ρωσική πλευρά απάντησε άμεσα, με την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείο Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, να δηλώνει ότι η Γερμανία θα λάβει την κατάλληλη απάντηση στην απόφασή της να κλείσει το «Ρωσικό Σπίτι» στο Βερολίνο και το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στη Βόννη.







Πρόσθεσε ότι «με ένα εντελώς αβάσιμο και παρατραβηγμένο πρόσχημα, το Βερολίνο οδήγησε για άλλη μια φορά σε κλιμάκωση τις διμερείς σχέσεις. Ως συνήθως, δεν έχουν παρουσιαστεί πειστικά ή σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία. Απλά δεν υπάρχουν και δεν μπορεί να υπάρχουν!», πρόσθεσε η ίδια.



«Εν τω μεταξύ, το ίδιο το Βερολίνο είναι εντελώς σπιλωμένο τόσο από τη συμμετοχή του στη σύγκρουση στην Ουκρανία όσο και από τη συμμετοχή του σε τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον αμάχων. Ψάχνουν κάτι για να κρατηθούν. Η Ρωσία θα απαντήσει σε όλες τις αντιρωσικές αποφάσεις», είπε η Ζαχάροβα.



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Παράλογη και αβάσιμη πρόκληση που ωφελεί την Ουκρανία, τη μιλιταριστική πτέρυγα της ευρωπαϊκής ελίτ και τους κατασκευαστές όπλων, χαρακτήρισε η πρεσβεία της Ρωσίας στη Γερμανία τις καταγγελίες του Βερολίνου.



«Ο Ρώσος πρέσβης απέρριψε εμφατικά τις κατηγορίες του Βερολίνου ως ανυπόστατες, παράλογες και αντίθετες με την κοινή λογική. Επεσήμανε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τη γερμανική πλευρά συνιστούν μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση στις ρωσογερμανικες σχέσεις και δεν θα παραμείνουν χωρίς συνέπειες, για τις οποίες η γερμανική κυβέρνηση θα φέρει την πλήρη ευθύνη», τονίζεται ακόμη.



Αλληλεγγύη από την ΕΕ στη Γερμανία Την απόφαση της Γερμανίας να προχωρήσει σε μέτρα κατά της Ρωσίας -κλείσιμο του προξενείου στη Βόννη στις 18 Σεπτεμβρίου και του Σπιτιού της Ρωσίας- χαιρέτησαν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι εταίροι του Βερολίνου και το ΝΑΤΟ.



Ανεβαίνει επικίνδυνα το θερμόμετρο στις σχέσεις Γερμανίας - Ρωσίας έπειτα από την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Σύσσωμη η ΕΕ τάχθηκε αλληλέγγυα στο Βερολίνο, ενώ η Μόσχα απειλεί με απάντηση στην ίδια κλίμακα μετά τα μέτρα της Γερμανίας εναντίον της Το Βερολίνο έδειξε με σαφήνεια τη Μόσχα ως, που από τύχη δεν υλοποιήθηκε, και προχώρησε σε διπλωματικά μέτρα άμεσης ισχύος.Παράλληλα, η γερμανική πλευρά έδωσε και ευρωπαϊκή διάσταση, φέροντας το θέμα, ζητώντας τη λήψη μέτρων για τον σκιώδη στόλο και νέες κυρώσεις.Στο πλευρό της Γερμανίας στάθηκαν ο ένας μετά τον άλλον οι εταίροι της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ τους και η Ελλάδα , αλλά και το ΝΑΤΟ όπως και η Βρετανία. Ένα ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναιΗ ρωσική πλευρά απάντησε άμεσα, με την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείο Εξωτερικών,, να δηλώνει ότι η Γερμανία θα λάβει την κατάλληλη απάντηση στην απόφασή της να κλείσει το «Ρωσικό Σπίτι» στο Βερολίνο και το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στη Βόννη.«Και τα δύο ενοχλούν εδώ και καιρό την κυβερνώσα ελίτ. Τώρα βρήκαν ένα πρόσχημα. Λοιπόν, θα λάβουν την κατάλληλη απάντηση», τόνισε.Πρόσθεσε ότι «με ένα εντελώς, το Βερολίνο οδήγησε για άλλη μια φορά σε κλιμάκωση τις διμερείς σχέσεις. Ως συνήθως, δεν έχουν παρουσιαστεί πειστικά ή σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία. Απλά δεν υπάρχουν και δεν μπορεί να υπάρχουν!», πρόσθεσε η ίδια.«Εν τω μεταξύ, το ίδιο το Βερολίνο είναι εντελώς σπιλωμένο τόσο από τη συμμετοχή του στη σύγκρουση στην Ουκρανία όσο και από τη συμμετοχή του σε τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον αμάχων. Ψάχνουν κάτι για να κρατηθούν. Η Ρωσία θα απαντήσει σε όλες τις αντιρωσικές αποφάσεις», είπε η Ζαχάροβα.Από την πρώτη στιγμή, μετά την αποκάλυψη του περιστατικού, η Μόσχα έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς περί εμπλοκής της.Παράλογη και αβάσιμη πρόκληση που ωφελεί την Ουκρανία, τη μιλιταριστική πτέρυγα της ευρωπαϊκής ελίτ και τους κατασκευαστές όπλων, χαρακτήρισετις καταγγελίες του Βερολίνου.«Ο Ρώσος πρέσβης απέρριψε εμφατικά τις κατηγορίες του Βερολίνου ως ανυπόστατες, παράλογες και αντίθετες με την κοινή λογική. Επεσήμανε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τη γερμανική πλευρά συνιστούν μιαστις ρωσογερμανικες σχέσεις και δεν θα παραμείνουν χωρίς συνέπειες, για τις οποίες η γερμανική κυβέρνηση θα φέρει την πλήρη ευθύνη», τονίζεται ακόμη.Την απόφαση της Γερμανίας να προχωρήσει σε μέτρα κατά της Ρωσίας -κλείσιμο του προξενείου στη Βόννη στις 18 Σεπτεμβρίου και του Σπιτιού της Ρωσίας- χαιρέτησαν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι εταίροι του Βερολίνου και το ΝΑΤΟ.

«Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας», γράφει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.



Σε μια πρώτη αντίδραση στα μέτρα της Γερμανίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τα καλωσόρισε και πρόσθεσε ότι «οι προσπάθειες της Ρωσίας να μας εκφοβίσει, να υπονομεύσει την ενότητά μας και την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία, είναι μάταιες και θα αποτύχουν».



«Οι υβριδικές επιθέσεις δεν θα μείνουν χωρίς καθαρή απάντηση, είπε από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που επίσης καλωσόρισε τα μέτρα του Βερολίνου.



Και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «στηρίζει την υιοθέτηση νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας».



«Πρέπει να είμαστε ενωμένοι στην στήριξη προς την Ουκρανία, η Γαλλία θα συνεχίσει να παίζει πλήρως τον ρόλο της», έγραψε στο X και προσθέτει ότι «αυτές οι υβριδικές επιθέσεις πληθαίνουν στην Ευρώπη. Δεν μπορούν να μένουν χωρίς απάντηση»



Στο ίδιο μήκος κύματος και η Σουηδία που εξέφρασε την αλληλεγγύη της στη Γερμανία.



«Θα καλέσουμε τον πρέσβη της Ρωσίας στη Στοκχόλμη για να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία της Σουηδίας για τη συμπεριφορά της Ρωσίας», είπε ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον σε συνέντευξη Τύπου.



Στο πλευρό της Γερμανίας στέκεται και η Βρετανία, με τον πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ να λέει ότι δεν θα δαμαστεί η αποφασιστικότητα του Λονδίνου να αποτρέψουμε επιθέσεις κατά της ελευθερίας και της ασφάλειάς μας.



Την πλήρη αλληλεγγύη προς τη Γερμανία εξέφρασε η Πολωνία, ενώ η Φινλανδία δια του πρωθυπουργού της Αλεξάντερ Στουμπ είπε ότι «ξέρουμε πολύ καλά το ρωσικό εγχειρίδιο».



Η υβριδική επίθεση της Ρωσίας είναι μέρος της επιθετικής στρατηγικής κατά της Γερμανίας και της υπόλοιπης Ευρώπης, δήλωσε σχετικά ο ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα. Πράξεις σαμποτάζ και παραπληροφόρησης, ανάμειξης στις εκλογές, δεν είναι συμβάντα αλλά μέρος της σκόπιμης πολιτικής της Ρωσίας, πρόσθεσε.



«Δεν είμαστε σε πόλεμο αλλά σε υβριδική επίθεση» Νωρίτερα την Τρίτη, σε συνέντευξη Τύπου ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, είχε παρουσιάσει σειρά στοιχείων που δείχνουν ότι η Ρωσία ευθύνεται για την επίθεση της 4ης Αυγούστου με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας.



Όπως τόνισε, η επίθεση ακολουθούσε «το καθιερωμένο μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Εξήγησε ακόμη ότι οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας καταγράφουν ένα «υψηλό επίπεδο απειλών» διαμέσου υβριδικών επιχειρήσεων στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.



Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για το σαμποτάζ στη Λειψία «μάς είναι γνωστά από άλλες υβριδικές επιχειρήσεις που έχει διεξάγει η Ρωσία και από τον πόλεμο της εναντίον της Ουκρανίας», είπε ο Ντόμπριντ που έδωσε λεπτομέρειες για τη διαμόρφωση του drone, τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν αλλά και εκρηκτικά.



Η γερμανική κυβέρνηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «η Ρωσία είναι υπεύθυνη για την υβριδική επίθεση στη Λειψία».



Για τον Ντόμπριντ, το περιστατικό στη Λειψία «δεν είναι μεμονωμένο, αλλά μέρος ευρύτερου σχεδίου υβριδικών ενεργειών», ενώ αναμένει ότι η Γερμανία θα παραμείνει στόχος των ρωσικών υβριδικών επιθέσεων. «Να είμαστε σαφείς: Δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά καθημερινός στόχος υβριδικού πολέμου», τόνισε.



Υπάλληλοι στο αεροδρόμιο είχαν εντοπίσει, περίπου κατά τύχη, ένα drone κοντά σε ουκρανικά αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου.



Το drone είχε πάνω του εκρηκτικό μηχανισμό που δεν εξερράγη, καθώς ο πυροκροτητής ήταν ελαττωματικός. Οι γερμανικές Αρχές υποψιάζονται ότι και ένα δεύτερο drone συγκρούστηκε με ένα αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου που βρισκόταν σε μικρή απόσταση.