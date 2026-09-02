Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Κάρυστο, παραμένει δύσκολη η κατάσβεση λόγω των ανέμων, δείτε βίντεο

Αρχικά, στις 11:45, οι πολίτες που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς ενημερώθηκαν να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.Στις 12:22, εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη, με κατεύθυνση προς την Κάρυστο.Στη συνέχεια, στις 15:05, εστάλη νέο μήνυμα του 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές ΟΣΜΑΕΣ και Ερωδιός, μέσω της παραλιακής οδού προς την Κάρυστο.Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, προκειμένου οι πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν λεπτομερή εικόνα για την εξέλιξη της πυρκαγιάς και τον εντοπισμό πιθανών ενεργών εστιών.Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, γεγονός που αυξάνει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών.Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.