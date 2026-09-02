Από τη Φουρνά στη Νάξο: Η ιστορία της πολύτεκνης οικογένειας που έγινε σύμβολο του κινήματος της επιστροφής στα χωριά

Η διαδρομή του Στέφανου και της Βάσως – Οι αλλαγές στη ζωή των έξι παιδιών, η απόφαση της 67χρονης Πελαγίας να μείνει πίσω και οι αριθμοί που δείχνουν ότι η προσπάθεια επιστροφής στην περιφέρεια δεν σταματά σε μία αποχώρηση