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Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Γκουστάβο Πουέρτα - Θα αγγίξει τα 20 εκατ. ευρώ το deal, δείτε βίντεο από την άφιξη
Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Γκουστάβο Πουέρτα - Θα αγγίξει τα 20 εκατ. ευρώ το deal, δείτε βίντεο από την άφιξη
Ο διεθνής Κολομβιανός χαφ που είχε 5 συμμετοχές στο Μουντιάλ 2026 θα αποκτηθεί με μεταγραφή από τη Ρασίνγκ Σαναντέρ
Στην Ελλάδα έφτασε το απόγευμα της Τρίτης ο Γκουστάβο Πουέρτα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.
Ο 23χρονος διεθνής Κολομβιανός χαφ ανήκει στη Ρασίνγκ Σαναντέρ και ο Ολυμπιακός θα δώσει τα 16 εκατ. ευρώ της ρήτρας για να τον αγοράσει.
Ο παίκτης έφτασε μαζί με τον μάνατζέρ του και δεν έκανε καμία δήλωση στο αεροδρόμιο.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό η μεταγραφή θα φτάσει στα 20 εκατ. ευρώ και εάν ολοκληρωθεί θα είναι η πιο ακριβή όχι μόνο στην ιστορία του Ολυμπιακού αλλά και στην Ελλάδα.
Ο Πουέρτα ήταν βασικός στην εθνική Κολομβίας στο Μουντιάλ 2026 και έπαιξε και στα 5 ματς έως την φάση των «16». Ανήκει στη Ρασίνγκ Σαναντέρ ενώ έχει αγωνιστεί σε Χαλ και Λεβερκούζεν.
Στην καριέρα του έχει 108 αγώνες και 7 γκολ.
Ο 23χρονος διεθνής Κολομβιανός χαφ ανήκει στη Ρασίνγκ Σαναντέρ και ο Ολυμπιακός θα δώσει τα 16 εκατ. ευρώ της ρήτρας για να τον αγοράσει.
Ο παίκτης έφτασε μαζί με τον μάνατζέρ του και δεν έκανε καμία δήλωση στο αεροδρόμιο.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό η μεταγραφή θα φτάσει στα 20 εκατ. ευρώ και εάν ολοκληρωθεί θα είναι η πιο ακριβή όχι μόνο στην ιστορία του Ολυμπιακού αλλά και στην Ελλάδα.
Ο Πουέρτα ήταν βασικός στην εθνική Κολομβίας στο Μουντιάλ 2026 και έπαιξε και στα 5 ματς έως την φάση των «16». Ανήκει στη Ρασίνγκ Σαναντέρ ενώ έχει αγωνιστεί σε Χαλ και Λεβερκούζεν.
Στην καριέρα του έχει 108 αγώνες και 7 γκολ.
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