Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Γκουστάβο Πουέρτα - Θα αγγίξει τα 20 εκατ. ευρώ το deal, δείτε βίντεο από την άφιξη
SPORTS
Γκουστάβο Πουέρτα Ολυμπιακός εθνική Κολομβίας Ρασίνγκ Σαναντέρ

Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Γκουστάβο Πουέρτα - Θα αγγίξει τα 20 εκατ. ευρώ το deal, δείτε βίντεο από την άφιξη

Ο διεθνής Κολομβιανός χαφ που είχε 5 συμμετοχές στο Μουντιάλ 2026 θα αποκτηθεί με μεταγραφή από τη Ρασίνγκ Σαναντέρ

Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Γκουστάβο Πουέρτα - Θα αγγίξει τα 20 εκατ. ευρώ το deal, δείτε βίντεο από την άφιξη
47 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Ελλάδα έφτασε το απόγευμα της Τρίτης ο Γκουστάβο Πουέρτα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό

Ο 23χρονος διεθνής Κολομβιανός χαφ ανήκει στη Ρασίνγκ Σαναντέρ και ο Ολυμπιακός θα δώσει τα 16 εκατ. ευρώ της ρήτρας για να τον αγοράσει. 

Ο παίκτης έφτασε μαζί με τον μάνατζέρ του και δεν έκανε καμία δήλωση στο αεροδρόμιο. 




Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό η μεταγραφή θα φτάσει στα 20 εκατ. ευρώ και εάν ολοκληρωθεί θα είναι η πιο ακριβή όχι μόνο στην ιστορία του Ολυμπιακού αλλά και στην Ελλάδα. 



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Ο Πουέρτα ήταν βασικός στην εθνική Κολομβίας στο Μουντιάλ 2026 και έπαιξε και στα 5 ματς έως την φάση των «16». Ανήκει στη Ρασίνγκ Σαναντέρ ενώ έχει αγωνιστεί σε Χαλ και Λεβερκούζεν. 

Στην καριέρα του έχει 108 αγώνες και 7 γκολ.

Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Γκουστάβο Πουέρτα - Θα αγγίξει τα 20 εκατ. ευρώ το deal, δείτε βίντεο από την άφιξη
Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Γκουστάβο Πουέρτα - Θα αγγίξει τα 20 εκατ. ευρώ το deal, δείτε βίντεο από την άφιξη
Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Γκουστάβο Πουέρτα - Θα αγγίξει τα 20 εκατ. ευρώ το deal, δείτε βίντεο από την άφιξη
Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Γκουστάβο Πουέρτα - Θα αγγίξει τα 20 εκατ. ευρώ το deal, δείτε βίντεο από την άφιξη
Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Γκουστάβο Πουέρτα - Θα αγγίξει τα 20 εκατ. ευρώ το deal, δείτε βίντεο από την άφιξη
Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Γκουστάβο Πουέρτα - Θα αγγίξει τα 20 εκατ. ευρώ το deal, δείτε βίντεο από την άφιξη
Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Γκουστάβο Πουέρτα - Θα αγγίξει τα 20 εκατ. ευρώ το deal, δείτε βίντεο από την άφιξη
Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Γκουστάβο Πουέρτα - Θα αγγίξει τα 20 εκατ. ευρώ το deal, δείτε βίντεο από την άφιξη
47 ΣΧΟΛΙΑ

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