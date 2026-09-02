ΕΚΤ: Αύξηση επιτοκίων αναμένεται στις 10 Σεπτεμβρίου, οι συνέπειες για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
ΕΚΤ: Αύξηση επιτοκίων αναμένεται στις 10 Σεπτεμβρίου, οι συνέπειες για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Οι εκτιμήσεις λένε πως η ΕΚΤ θα προχωρήσει πιθανότατα σε μια ακόμη αύξηση του κεντρικού της επιτοκίου - Σχέδια σε ετοιμότητα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Πονοκέφαλο φαίνεται να προκαλεί σε δανειολήπτες, τράπεζες αλλά και στην πολιτεία η επικείμενη, πιθανότατη άνοδος των επιτοκίων από την ΕΚΤ, μετά την ενίσχυση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων τον Αύγουστο.
Κομβική ημερομηνία για την ανάπτυξη σχεδιασμού που θα αντιμετώπιζε το νέο αυτό βάρος – άλλωστε οι ελληνικές τράπεζες έχουν λειτουργήσει ξανά προς αυτήν την κατεύθυνση στο πρόσφατο παρελθόν – είναι η 10η Σεπτεμβρίου.
Οι εκτιμήσεις λένε πως η ΕΚΤ θα προχωρήσει πιθανότατα σε μια ακόμη αύξηση του κεντρικού της επιτοκίου στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ οι περισσότεροι θεωρούν περίπου βέβαιη μια ακόμη αύξηση – αν όχι δύο – μέχρι το τέλος του έτους.
Δύο ενδεχόμενες αυξήσεις κατά 0,25 μονάδες βάσης (μία που έχει ήδη γίνει και μία ακόμη που αναμένεται) θα οδηγήσουν σημαντικά υψηλότερα το Euribor και θα παρασύρουν προς τα πάνω τους τόκους δανεισμού για τα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου.
Οι συνέπειες για επιχειρήσεις και νοικοκυριά δεν θα είναι αμελητέες. Άλλωστε, οι διοικήσεις των τραπεζών θεωρούν πως κάθε αύξηση επιτοκίου από την ΕΚΤ κατά 0,25 μονάδες βάσης μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων από τόκους κατά 35 έως 50 εκατ. ευρώ (ετήσια άνοδο) για κάθε μία από τις τράπεζες.
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Κομβική ημερομηνία για την ανάπτυξη σχεδιασμού που θα αντιμετώπιζε το νέο αυτό βάρος – άλλωστε οι ελληνικές τράπεζες έχουν λειτουργήσει ξανά προς αυτήν την κατεύθυνση στο πρόσφατο παρελθόν – είναι η 10η Σεπτεμβρίου.
Οι εκτιμήσεις λένε πως η ΕΚΤ θα προχωρήσει πιθανότατα σε μια ακόμη αύξηση του κεντρικού της επιτοκίου στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ οι περισσότεροι θεωρούν περίπου βέβαιη μια ακόμη αύξηση – αν όχι δύο – μέχρι το τέλος του έτους.
Δύο ενδεχόμενες αυξήσεις κατά 0,25 μονάδες βάσης (μία που έχει ήδη γίνει και μία ακόμη που αναμένεται) θα οδηγήσουν σημαντικά υψηλότερα το Euribor και θα παρασύρουν προς τα πάνω τους τόκους δανεισμού για τα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου.
Οι συνέπειες για επιχειρήσεις και νοικοκυριά δεν θα είναι αμελητέες. Άλλωστε, οι διοικήσεις των τραπεζών θεωρούν πως κάθε αύξηση επιτοκίου από την ΕΚΤ κατά 0,25 μονάδες βάσης μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων από τόκους κατά 35 έως 50 εκατ. ευρώ (ετήσια άνοδο) για κάθε μία από τις τράπεζες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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