ΕΚΤ: Αύξηση επιτοκίων αναμένεται στις 10 Σεπτεμβρίου, οι συνέπειες για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Οι εκτιμήσεις λένε πως η ΕΚΤ θα προχωρήσει πιθανότατα σε μια ακόμη αύξηση του κεντρικού της επιτοκίου - Σχέδια σε ετοιμότητα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις