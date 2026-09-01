Έγκυος στο πρώτο της παιδί η Δανάη Μπάρκα: «Καλό μήνα και από τους τρεις μας»
Έγκυος στο πρώτο της παιδί η Δανάη Μπάρκα: «Καλό μήνα και από τους τρεις μας»
Από αγάπη γεννιέται αγάπη, έγραψε η ηθοποιός στο Instagram, κάνοντας γνωστή την ευχάριστη είδηση
Έγκυος στο πρώτο της παιδί είναι η Δανάη Μπάρκα, με την ίδια να ανακοινώνει την ευχάριστη είδηση, το βράδυ της Τρίτης 1η Σεπτεμβρίου, με μία ανάρτηση στο Instagram.
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε το χαρμόσυνο νέο, ποζάροντας στην παραλία με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση. Στα τρυφερά στιγμιότυπα, φορά ένα ολόσωμο λευκό μαγιό που αναδεικνύει τη φουσκωμένη κοιλιά της, ενώ την αγκαλιάζει ο άντρας της.«Από αγάπη, γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος. Καλό μήνα…και από τους τρεις μας», έγραψε στη λεζάντα.
Η ανάρτησή της
Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν τον περασμένο Ιούνιο στη Μεσσηνία. Μάλιστα, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης ήταν αυτός που τη συνόδευσε μέχρι την εκκλησία όπου την παρέδωσε στους γονείς της και εκείνοι με τη σειρά τους στον γαμπρό. Λίγο καιρό μετά τον γάμο της, η ηθοποιός τίμησε τον σύζυγό της, προσθέτοντας το επώνυμό του στο δικό της στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram.
Όταν συμπληρωθήκαν δύο μήνες από τη μέρα του γάμου της, η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε μερικές σκέψεις της, σημειώνοντας ότι τόσο εκείνη όσο και ο σύζυγός της έχουν συνειδητοποιήσει πως θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην κοινή πορεία που θα χαράξουν. Παρόλα αυτά, είναι σίγουροι πως θα έχουν δίπλα τους, τους αγαπημένους τους ανθρώπους.
Πιο αναλυτικά, είχε γράψει: «Δύο μήνες. Εξήντα μία μέρες. Δεν θα είναι όλα εύκολα, αλλά ξέρουμε ότι δεν θα είμαστε μόνοι στα δύσκολα από ’δω και πέρα. Ούτε εκείνος, ούτε εγώ. Η πιο ωραία μέρα, η πιο ωραία ενέργεια, οι πιο αγαπημένοι μας, το πιο ωραίο μέρος. Υ.Γ: Ποιος λέει σε όλους ότι θέλω να ξανακάνουμε το ίδιο τον Σεπτέμβρη επειδή μου άρεσε και μου έλειψε; Και κυρίως, ποιος το λέει στον γαμπρό και στην planner. (Στους Miro δεν θα το πω. Θα τυλιχτώ με το τούλι κι ό,τι γίνει). Υ.Γ 2: Έχετε άπειρες ερωτήσεις για τον γάμο που δεν σας έχω απαντήσει ακόμα αλλά θα γίνει σύντομα».
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε το χαρμόσυνο νέο, ποζάροντας στην παραλία με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση. Στα τρυφερά στιγμιότυπα, φορά ένα ολόσωμο λευκό μαγιό που αναδεικνύει τη φουσκωμένη κοιλιά της, ενώ την αγκαλιάζει ο άντρας της.«Από αγάπη, γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος. Καλό μήνα…και από τους τρεις μας», έγραψε στη λεζάντα.
Η ανάρτησή της
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν τον περασμένο Ιούνιο στη Μεσσηνία. Μάλιστα, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης ήταν αυτός που τη συνόδευσε μέχρι την εκκλησία όπου την παρέδωσε στους γονείς της και εκείνοι με τη σειρά τους στον γαμπρό. Λίγο καιρό μετά τον γάμο της, η ηθοποιός τίμησε τον σύζυγό της, προσθέτοντας το επώνυμό του στο δικό της στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram.
Όταν συμπληρωθήκαν δύο μήνες από τη μέρα του γάμου της, η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε μερικές σκέψεις της, σημειώνοντας ότι τόσο εκείνη όσο και ο σύζυγός της έχουν συνειδητοποιήσει πως θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην κοινή πορεία που θα χαράξουν. Παρόλα αυτά, είναι σίγουροι πως θα έχουν δίπλα τους, τους αγαπημένους τους ανθρώπους.
Πιο αναλυτικά, είχε γράψει: «Δύο μήνες. Εξήντα μία μέρες. Δεν θα είναι όλα εύκολα, αλλά ξέρουμε ότι δεν θα είμαστε μόνοι στα δύσκολα από ’δω και πέρα. Ούτε εκείνος, ούτε εγώ. Η πιο ωραία μέρα, η πιο ωραία ενέργεια, οι πιο αγαπημένοι μας, το πιο ωραίο μέρος. Υ.Γ: Ποιος λέει σε όλους ότι θέλω να ξανακάνουμε το ίδιο τον Σεπτέμβρη επειδή μου άρεσε και μου έλειψε; Και κυρίως, ποιος το λέει στον γαμπρό και στην planner. (Στους Miro δεν θα το πω. Θα τυλιχτώ με το τούλι κι ό,τι γίνει). Υ.Γ 2: Έχετε άπειρες ερωτήσεις για τον γάμο που δεν σας έχω απαντήσει ακόμα αλλά θα γίνει σύντομα».
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