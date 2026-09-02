Eurobank: Η Ελλάδα μπορεί να κερδίσει έως 12,7% υψηλότερο ΑΕΠ από την αναβάθμιση των πανεπιστημίων
Eurobank: Η Ελλάδα μπορεί να κερδίσει έως 12,7% υψηλότερο ΑΕΠ από την αναβάθμιση των πανεπιστημίων
Η μελέτη της Μονάδας Οικονομικής Ανάλυσης της τράπεζας αποτυπώνει τις αδυναμίες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και τη μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία μέσω έρευνας, καινοτομίας και προσέλκυσης ξένων φοιτητών
Η αναβάθμιση της ποιότητας των ελληνικών πανεπιστημίων θα μπορούσε να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς μακροχρόνιας ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, οδηγώντας σε αύξηση του ΑΕΠ έως και 10,8%-12,7% εφόσον η χώρα προσεγγίσει τα επίπεδα των πιο ανεπτυγμένων εκπαιδευτικά και ερευνητικά συστημάτων διεθνώς.
Η μελέτη της Eurobank για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα αναδεικνύει ένα παράδοξο: η χώρα διαθέτει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής νέων στα πανεπιστήμια στην ΕΕ-27, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στην ποιότητα των δεξιοτήτων, στη σύνδεση με την αγορά εργασίας και στην προσέλκυση ξένων φοιτητών. Σύμφωνα με τη μελέτη, ένας φιλόδοξος αλλά ρεαλιστικός στόχος θα ήταν η αύξηση των ξένων και παλιννοστούντων φοιτητών στους 100.000 από περίπου 25.000 σήμερα, κάτι που θα μπορούσε να προσφέρει άμεση συνεισφορά στο ΑΕΠ περίπου 1 δισ. ευρώ ετησίως.
Ειδικότερα, η Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης και Έρευνας της Eurobank εξέδωσε μελέτη με τίτλο «Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα: μεγέθη, προκλήσεις και δυνητική συνεισφορά στην ανάπτυξη». Συγγραφείς της μελέτης είναι οι Δρ. Τάσος Αναστασάτος, Επικεφαλής Οικονομολόγος, και Δρ. Κωνσταντίνος Πέππας, Ερευνητής Οικονομολόγος.
Η μελέτη παρουσιάζει τα βασικά μεγέθη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σε συγκριτική ανάλυση με τις χώρες της ΕΕ-27, αναδεικνύοντας τις ελληνικές ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας. Ακολούθως, επιχειρεί να εκτιμήσει τις δυνητικές θετικές επιδράσεις στο ΑΕΠ από την βελτίωση στο επίπεδο της παρεχόμενης γνώσης και της ερευνητικής δραστηριότητας των ελληνικών πανεπιστημίων, έτσι ώστε να προσεγγίσουν το επίπεδο χωρών με υψηλότερο επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και, συναρτήσει αυτών, από την προσέλκυση ξένων και επαναπατριζόμενων Ελλήνων φοιτητών και διδακτικού προσωπικού. Η μελέτη καταλήγει με προτάσεις πολιτικής.
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Η μελέτη της Eurobank για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα αναδεικνύει ένα παράδοξο: η χώρα διαθέτει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής νέων στα πανεπιστήμια στην ΕΕ-27, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στην ποιότητα των δεξιοτήτων, στη σύνδεση με την αγορά εργασίας και στην προσέλκυση ξένων φοιτητών. Σύμφωνα με τη μελέτη, ένας φιλόδοξος αλλά ρεαλιστικός στόχος θα ήταν η αύξηση των ξένων και παλιννοστούντων φοιτητών στους 100.000 από περίπου 25.000 σήμερα, κάτι που θα μπορούσε να προσφέρει άμεση συνεισφορά στο ΑΕΠ περίπου 1 δισ. ευρώ ετησίως.
Ειδικότερα, η Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης και Έρευνας της Eurobank εξέδωσε μελέτη με τίτλο «Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα: μεγέθη, προκλήσεις και δυνητική συνεισφορά στην ανάπτυξη». Συγγραφείς της μελέτης είναι οι Δρ. Τάσος Αναστασάτος, Επικεφαλής Οικονομολόγος, και Δρ. Κωνσταντίνος Πέππας, Ερευνητής Οικονομολόγος.
Η μελέτη παρουσιάζει τα βασικά μεγέθη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σε συγκριτική ανάλυση με τις χώρες της ΕΕ-27, αναδεικνύοντας τις ελληνικές ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας. Ακολούθως, επιχειρεί να εκτιμήσει τις δυνητικές θετικές επιδράσεις στο ΑΕΠ από την βελτίωση στο επίπεδο της παρεχόμενης γνώσης και της ερευνητικής δραστηριότητας των ελληνικών πανεπιστημίων, έτσι ώστε να προσεγγίσουν το επίπεδο χωρών με υψηλότερο επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και, συναρτήσει αυτών, από την προσέλκυση ξένων και επαναπατριζόμενων Ελλήνων φοιτητών και διδακτικού προσωπικού. Η μελέτη καταλήγει με προτάσεις πολιτικής.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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