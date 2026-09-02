Eurobank: Η Ελλάδα μπορεί να κερδίσει έως 12,7% υψηλότερο ΑΕΠ από την αναβάθμιση των πανεπιστημίων

Η μελέτη της Μονάδας Οικονομικής Ανάλυσης της τράπεζας αποτυπώνει τις αδυναμίες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και τη μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία μέσω έρευνας, καινοτομίας και προσέλκυσης ξένων φοιτητών