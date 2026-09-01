Μύλος με Άδωνι, Σαμαρά και Βελόπουλο για την φόρμα του ΕΟΠΥΥ με το «ακαθόριστο φύλο»

Όλα ξεκίνησαν από πλατφόρμα στον ΕΟΠΥΥ στην οποία εμφανίζονταν οι επιλογές «Άρρεν», «Θήλυ», «Άλλο», «Ακαθόριστο» - Ο υπουργός Υγείας έδωσε οδηγία να αλλάξει – Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για μετάλλαξη της ιδεολογίας της ΝΔ





Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι, όταν ενημερώθηκε για το θέμα, το οποίο θίχτηκε και σε δημοσιεύματα, ζήτησε να εξεταστεί και διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη επιλογή είχε ενσωματωθεί από την ανάδοχο εταιρεία με βάση πρότυπο ISO. Όπως σημείωσε, έδωσε αμέσως εντολή να αλλάξει, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε ιδεολογικό ζήτημα από την πλευρά της κυβέρνησης και ότι η πλατφόρμα έχει ήδη τροποποιηθεί.







Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στον Κυριάκο Βελόπουλο που έκανε παρέμβαση για το συγκεκριμένο θέμα. «πρόλαβε ο Κυριάκος Βελόπουλος να βγάλει και αυτός ανακοίνωση, αλλά η δική του ανακοίνωση είναι….κατά του Σαμαρά…τον οποίο κατηγορεί για πολιτική υποκρισία κλπ (είπαμε να πέσει ο Μητσοτάκης, αλλά μήν μας πάρει και τις ψήφους ο Σαμαράς…)», αναφέρει.



Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:





«Μέχρι τις Εκλογές ο δείκτης της ελαφρότητας των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν με κάθε τρόπο να ρίξουν την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα σπάσει κάθε ρεκόρ.



Πάμε να δούμε με την σειρά το τί έγινε σήμερα.



Πράξις πρώτη: η Εφημερίδα «Εστία» ανακάλυψε και καλά έκανε αυτή είναι δουλειά μίας εφημερίδος, ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στους ασθενείς προβλεπόταν, πλην των δύο φύλων και μία τρίτη επιλογή ενός «ακαθορίστου». Να σας πω την αλήθεια δεν το είχα αντιληφθεί, δεν βλέπω σε όλες τις λεπτομέρειες τις εκατοντάδες πλατφόρμες που έχουμε, και όταν είδα το πρωτοσέλιδο το πρωί ζήτησα να ενημερωθώ. Απεδείχθη ότι ο κατασκευαστής της ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρμας ανάδοχος του ΕΟΠΥΥ, ακολουθώντας τις οδηγίες ενός ISO το είχε κατασκευάσει κατά αυτό τον τρόπο. Έδωσα αμέσως εντολή να αλλάξει, όχι διότι θέλω να καταπατήσω τα δικαιώματα κάποιου, αλλά διότι στην χρήση Φαρμάκων ο αυτοπροσδιορισμός θα μπορούσε δυνητικά να είναι επικίνδυνος για λόγους υγείας. Τώρα που μιλάμε η πλατφόρμα έχει ήδη αλλάξει. Δεν υπήρχε κανένα ιδεολογικό ζήτημα εδώ δικό μου ή της Κυβερνήσεως, αλλά η εφημερίδα που μας αντιπολιτεύεται έκανε την δουλειά της. Τους ευχαριστώ για την ενημέρωση που οδήγησε στην διόρθωση.



Πράξις δεύτερη: στις λίγες ώρες που χρειάστηκε ο ανάδοχος για να αλλάξει την πλατφόρμα ο Αντώνης Σαμαράς προφανώς στον οίστρο της δημιουργίας του κόμματος του, με το οποίο θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη, έβγαλε μία σκληρή ανακοίνωση ότι «να αποκαλύφθηκε το μοχθηρό μας σχέδιο κατά της οικογένειας…» όχι αγαπημένε μου Πρόεδρε ένα λάθος έγινε διορθώθηκε ψυχραιμία.



Πράξις τρίτη: έως ότου προλάβω να κάνω την διόρθωση, να εκδοθεί το σχετικό Δελτίου Τύπου του ΕΟΠΥΥ και να ξεκαθαρίσω το θέμα, πρόλαβε ο Κυριάκος Βελόπουλος να βγάλει και αυτός ανακοίνωση, αλλά η δική του ανακοίνωση είναι….κατά του Σαμαρά…τον οποίο κατηγορεί για πολιτική υποκρισία κλπ (είπαμε να πέσει ο Μητσοτάκης, αλλά μήν μας πάρει και τις ψήφους ο Σαμαράς…)…



Τελικά ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με την διόρθωση της πλατφόρμας που ήδη έγινε, οπότε φάνηκε και η κενότητα όλης αυτής της φασαρίας.



ΥΓ: αυτό που μου έκανε την χειρίστηκε εντύπωση είναι ότι κανένας από τους δύο Προέδρους δεν είχε να πει μια καλή κουβέντα για την ουσία που άλλαξε την ζωή των ασθενών με αυτή καθαυτή την υπηρεσία διανομής ΦΥΚ στο σπίτι τους, που τους έβγαλε από μια ταλαιπωρία πολλών ετών και που φέτος τον Αύγουστο είχε αύξηση στη χρήση της κατά +90% σε σχέση με πέρσι. Η λύση των προβλημάτων των ασθενών δεν τους αφορά, διότι αυτό δεν κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη οπότε αδιαφόρησαν…κρίμα!»



Τι απάντησε ο ΕΟΠΥΥ Λίγο νωρίτερα και ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα, διευκρινίζοντας ότι η πληροφορία που εμφανιζόταν στο «προφίλ του ασφαλισμένου» είχε τεθεί από την ανάδοχο εταιρεία κατ' εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 5218 και ότι πλέον έχει τροποποιηθεί.



Στην ανακοίνωση αναφέρεται:



«Με αφορμή δημοσίευμα σχετικά με την εμφάνιση των επιλογών προσδιορισμού φύλου σε πλατφόρμα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ κάνουμε γνωστό το εξής: Η εν λόγω πληροφορία που εμφανιζόταν στην καρτέλα «προφίλ του ασφαλισμένου» στην πλατφόρμα ΦΥΚ κατ΄ οίκον, είχε τεθεί, από την Ανάδοχο Εταιρεία, κατ’ εφαρμογή του πρότυπου ISO/IEC 5218 και έχει ήδη τροποποιηθεί με τη δυνατότητα επιλογής ενός εκ των δύο βιολογικών φύλων. Σημειώνεται ότι η εν λόγω πληροφορία δεν χρησιμοποιείται κατά την επεξεργασία των δεδομένων του ασφαλισμένου, προκειμένου ο ΕΟΠΥΥ να παρέχει τις υπηρεσίες του».



Η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά



Σημειώνεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαρας, εξαπέλυσε επίθεση στην Κυβέρνηση λέγοντας μεταξύ άλλων πως έχει μεταλλαχθεί η ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας.



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Η δήλωση Αντώνη Σαμαρά: "Άρρεν”, “Θήλυ”, “Άλλο”, “Ακαθόριστο” !



«Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, όπου ο κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους! Είναι η ίδια woke ατζέντα που έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία.



Πρόκειται για συνειδητή κυβερνητική επιλογή. Πέραν της γελοιότητας ως προς τα φάρμακα, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά και ότι η οικογένεια χρειάζεται στήριξη, όχι επαναπροσδιορισμό.



Το μόνο «Ακαθόριστο» εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Αντιθέτως, ένα είναι σίγουρο: αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Με τις αρχές, τις αξίες και την αξιοπρέπειά του.» Χρειάζεται να αντικατασταθεί μόνο αυτό το τελευταίο τμήμα με την πραγματική δήλωση του Αντώνη Σαμαρά, ώστε να μπει αυτούσια στο τρίτο μέρος του θέματος.



Ανάρτηση Αγαπηδάκη: Δεν υπάρχει woke ατζέντα, λάθος του ανάδοχου που διορθώθηκε με εντολή Γεωργιάδη Για το θέμα που δημιουργήθηκε με την πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ με το «ακαθόριστο φύλο» και τις κατηγορίες του Αντώνη Σαμαρά και του Κυριάκου Βελόπουλου ότι η κυβέρνηση προωθεί την woke ατζέντα αναφέρεται σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.



«Το μόνο ιδεολογικό που υπάρχει σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του Κυριακου Μητσοτάκη νοιάζεται για τους ασθενείς και κατάφερε να παραδίδονται τα φάρμακα υψηλού κόστους στο σπίτι των ασθενών χωρίς ταλαιπωρία στις ουρές όπως είχαμε μάθει τόσα χρόνια» σημειώνει μεταξύ άλλων η Ειρήνη Αγαπηδάκη και επισημαίνει ότι αυτό το γεγονός είναι βαθιά ιδεολογικό και λέγεται κοινωνική δικαιοσύνη.



Αναλυτικά η ανάρτησή της



Στον Αντώνη Σαμαρά και τον Κυριάκο Βελόπουλο απάντησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης , για τις επιλογές προσδιορισμού φύλου που εμφανίζονταν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στους ασθενείς.Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι, όταν ενημερώθηκε για το θέμα, το οποίο θίχτηκε και σε δημοσιεύματα, ζήτησε να εξεταστεί και διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη επιλογή είχε ενσωματωθεί από την ανάδοχο εταιρεία με βάση πρότυπο ISO. Όπως σημείωσε, έδωσε αμέσως εντολή να αλλάξει,Απαντώντας ειδικότερα στον Αντώνη Σαμαρά, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: «Πράξις δεύτερη: στις λίγες ώρες που χρειάστηκε ο ανάδοχος για να αλλάξει την πλατφόρμα ο Αντώνης Σαμαράς προφανώς στον οίστρο της δημιουργίας του κόμματος του, με το οποίο θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη, έβγαλε μία σκληρή ανακοίνωση ότι «να αποκαλύφθηκε το μοχθηρό μας σχέδιο κατά της οικογένειας…» όχι αγαπημένε μου Πρόεδρε ένα λάθος έγινε διορθώθηκε ψυχραιμία».Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στον Κυριάκο Βελόπουλο που έκανε παρέμβαση για το συγκεκριμένο θέμα. «πρόλαβε ο Κυριάκος Βελόπουλος να βγάλει και αυτός ανακοίνωση, αλλά η δική του ανακοίνωση είναι….κατά του Σαμαρά…τον οποίο κατηγορεί για πολιτική υποκρισία κλπ (είπαμε να πέσει ο Μητσοτάκης, αλλά μήν μας πάρει και τις ψήφους ο Σαμαράς…)», αναφέρει.«Μέχρι τις Εκλογές ο δείκτης της ελαφρότητας των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν με κάθε τρόπο να ρίξουν την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα σπάσει κάθε ρεκόρ.Πάμε να δούμε με την σειρά το τί έγινε σήμερα.Πράξις πρώτη: η Εφημερίδα «Εστία» ανακάλυψε και καλά έκανε αυτή είναι δουλειά μίας εφημερίδος, ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στους ασθενείς προβλεπόταν, πλην των δύο φύλων και μία τρίτη επιλογή ενός «ακαθορίστου». Να σας πω την αλήθεια δεν το είχα αντιληφθεί, δεν βλέπω σε όλες τις λεπτομέρειες τις εκατοντάδες πλατφόρμες που έχουμε, και όταν είδα το πρωτοσέλιδο το πρωί ζήτησα να ενημερωθώ. Απεδείχθη ότι ο κατασκευαστής της ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρμας ανάδοχος του ΕΟΠΥΥ, ακολουθώντας τις οδηγίες ενός ISO το είχε κατασκευάσει κατά αυτό τον τρόπο. Έδωσα αμέσως εντολή να αλλάξει, όχι διότι θέλω να καταπατήσω τα δικαιώματα κάποιου, αλλά διότι στην χρήση Φαρμάκων ο αυτοπροσδιορισμός θα μπορούσε δυνητικά να είναι επικίνδυνος για λόγους υγείας. Τώρα που μιλάμε η πλατφόρμα έχει ήδη αλλάξει. Δεν υπήρχε κανένα ιδεολογικό ζήτημα εδώ δικό μου ή της Κυβερνήσεως, αλλά η εφημερίδα που μας αντιπολιτεύεται έκανε την δουλειά της. Τους ευχαριστώ για την ενημέρωση που οδήγησε στην διόρθωση.Πράξις δεύτερη: στις λίγες ώρες που χρειάστηκε ο ανάδοχος για να αλλάξει την πλατφόρμα ο Αντώνης Σαμαράς προφανώς στον οίστρο της δημιουργίας του κόμματος του, με το οποίο θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη, έβγαλε μία σκληρή ανακοίνωση ότι «να αποκαλύφθηκε το μοχθηρό μας σχέδιο κατά της οικογένειας…» όχι αγαπημένε μου Πρόεδρε ένα λάθος έγινε διορθώθηκε ψυχραιμία.Πράξις τρίτη: έως ότου προλάβω να κάνω την διόρθωση, να εκδοθεί το σχετικό Δελτίου Τύπου του ΕΟΠΥΥ και να ξεκαθαρίσω το θέμα, πρόλαβε ο Κυριάκος Βελόπουλος να βγάλει και αυτός ανακοίνωση, αλλά η δική του ανακοίνωση είναι….κατά του Σαμαρά…τον οποίο κατηγορεί για πολιτική υποκρισία κλπ (είπαμε να πέσει ο Μητσοτάκης, αλλά μήν μας πάρει και τις ψήφους ο Σαμαράς…)…Τελικά ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με την διόρθωση της πλατφόρμας που ήδη έγινε, οπότε φάνηκε και η κενότητα όλης αυτής της φασαρίας.ΥΓ: αυτό που μου έκανε την χειρίστηκε εντύπωση είναι ότι κανένας από τους δύο Προέδρους δεν είχε να πει μια καλή κουβέντα για την ουσία που άλλαξε την ζωή των ασθενών με αυτή καθαυτή την υπηρεσία διανομής ΦΥΚ στο σπίτι τους, που τους έβγαλε από μια ταλαιπωρία πολλών ετών και που φέτος τον Αύγουστο είχε αύξηση στη χρήση της κατά +90% σε σχέση με πέρσι. Η λύση των προβλημάτων των ασθενών δεν τους αφορά, διότι αυτό δεν κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη οπότε αδιαφόρησαν…κρίμα!»Λίγο νωρίτερα και ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα, διευκρινίζοντας ότι η πληροφορία που εμφανιζόταν στο «προφίλ του ασφαλισμένου» είχε τεθεί από την ανάδοχο εταιρεία κατ' εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 5218 και ότι πλέον έχει τροποποιηθεί.«Με αφορμή δημοσίευμα σχετικά με την εμφάνιση των επιλογών προσδιορισμού φύλου σε πλατφόρμα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ κάνουμε γνωστό το εξής: Η εν λόγω πληροφορία που εμφανιζόταν στην καρτέλα «προφίλ του ασφαλισμένου» στην πλατφόρμα ΦΥΚ κατ΄ οίκον, είχε τεθεί, από την Ανάδοχο Εταιρεία, κατ’ εφαρμογή του πρότυπου ISO/IEC 5218 και έχει ήδη τροποποιηθεί με τη δυνατότητα επιλογής ενός εκ των δύο βιολογικών φύλων. Σημειώνεται ότι η εν λόγω πληροφορία δεν χρησιμοποιείται κατά την επεξεργασία των δεδομένων του ασφαλισμένου, προκειμένου ο ΕΟΠΥΥ να παρέχει τις υπηρεσίες του».Σημειώνεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαρας, εξαπέλυσε επίθεση στην Κυβέρνηση λέγοντας μεταξύ άλλων πως έχει μεταλλαχθεί η ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας.«Πέραν της γελοιότητας ως προς τα φάρμακα, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά και ότι η οικογένεια χρειάζεται στήριξη, όχι επαναπροσδιορισμό» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Σαμαράς.«Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, όπου ο κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους! Είναι η ίδια woke ατζέντα που έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία.Πρόκειται για συνειδητή κυβερνητική επιλογή. Πέραν της γελοιότητας ως προς τα φάρμακα, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά και ότι η οικογένεια χρειάζεται στήριξη, όχι επαναπροσδιορισμό.Το μόνο «Ακαθόριστο» εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Αντιθέτως, ένα είναι σίγουρο: αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Με τις αρχές, τις αξίες και την αξιοπρέπειά του.» Χρειάζεται να αντικατασταθεί μόνο αυτό το τελευταίο τμήμα με την πραγματική δήλωση του Αντώνη Σαμαρά, ώστε να μπει αυτούσια στο τρίτο μέρος του θέματος.Για το θέμα που δημιουργήθηκε με την πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ με το «ακαθόριστο φύλο» και τις κατηγορίες του Αντώνη Σαμαρά και του Κυριάκου Βελόπουλου ότι η κυβέρνηση προωθεί την woke ατζέντα αναφέρεται σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.«Το μόνο ιδεολογικό που υπάρχει σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του Κυριακου Μητσοτάκη νοιάζεται για τους ασθενείς και κατάφερε να παραδίδονται τα φάρμακα υψηλού κόστους στο σπίτι των ασθενών χωρίς ταλαιπωρία στις ουρές όπως είχαμε μάθει τόσα χρόνια» σημειώνει μεταξύ άλλων η Ειρήνη Αγαπηδάκη και επισημαίνει ότι αυτό το γεγονός είναι βαθιά ιδεολογικό και λέγεται κοινωνική δικαιοσύνη.Αναλυτικά η ανάρτησή της

Ελπίζοντας να διευκολύνω να στραφούμε σε πιο ουσιαστική πολιτική αντιπαράθεση, θέλω να πω δυο λόγια για το θέμα που έχει αναδειχθεί σε σχέση με τις κατηγορίες φύλου, στα Φάρμακα Υψηλού Κόστους του ΕΟΠΥΥ. Για το θέμα αυτό ο Αντώνης Σαμαρας και ο Κυριάκος Βελόπουλος μας κατηγορούν ότι εφαρμόζουμε τη woke (!) ατζέντα.

Η αλήθεια είναι πολύ πιο πεζή.

Το συγκεκριμένο ISO (πρότυπο ποιότητας δηλαδή που ακολουθείται όταν αναπτύσσονται συγκεκριμένα πληροφοριακά συστήματα) που χρησιμοποιήθηκε στον ΕΟΠΥΥ δεν έχει καμία απολύτως σχέση με ζητήματα ταυτότητας φύλου. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για επεξεργασία δεδομένων που δεν έχουν αριθμητική τιμή, μέσω κωδικοποίησης. Παίρνει δηλαδή τιμές η μεταβλητή του φύλου ως εξής:

0= άγνωστο (πχ δε συμπληρώθηκε από τον χρήστη)

1= Άρρεν

2= Θηλυ

3= Μη εφαρμόσιμο/Ακαθοριστο (γιατί πχ μπορεί να μην αφορά άνθρωπο ή έμβιο ον που να έχει εφαρμογή το φύλο).

Έχουμε ονομαστικές, κατηγορικές και ποσοτικές μεταβλητές στη στατιστική. Το φύλο είναι ονομαστική. Για να την «ποσοτικοποιησουμε» κάπως παίρνει τις τιμές αυτές που έγραψα πιο πάνω, ώστε να εισαχθεί σε συστήματα όπως το SPSS και να γίνει στατιστική ανάλυση σε συνδυασμό με άλλες μεταβλητές πχ εκπαιδευτικό επίπεδο που είναι κατηγορική γιατί χωρίζει τα άτομα σε ομάδες. Ετσι έχουμε αντίστοιχα:

1= Χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης),

2= Μεσαίο(πχ απόφοιτος Λυκείου) και

3 = υψηλό (απόφοιτος ΑΕΙ).

Σημειωτέον ότι αυτά δεν έχουν ιεραρχική σχέση απλά είναι κωδικοί.

Η ηλικία αντίστοιχα που είναι ποσοτική μεταβλητή δε χρειάζεται κωδικοποίηση γιατί περνάμε απευθείας την ηλικία.

Αυτά τα συμπληρωναμε παλιά οι ερευνητές όταν παίρναμε στα χέρια μας ενα ερωτηματολόγιο και έπρεπε να ποσοτικοποιησουμε τα δεδομένα. Τώρα τα μετατρέπει αυτόματα ένα software. Οπως συμβαίνει στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ. Το λάθος είναι ότι, αντί να υπάρχει μόνο στο πλαίσιο του λογισμικού που επεξεργάζεται τα δεδομένα, ο ανάδοχος από λάθος έβαλε τις κατηγορίες και στην ηλεκτρονική αίτηση. Αυτό διορθώθηκε με εντολή του Υπουργού.

Το μόνο ιδεολογικό που υπάρχει σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του Κυριακου Μητσοτάκη νοιάζεται για τους ασθενείς και κατάφερε να παραδίδονται τα φάρμακα υψηλού κόστους στο σπίτι των ασθενών χωρίς ταλαιπωρία στις ουρές όπως είχαμε μάθει τόσα χρόνια.

Αυτό ναι είναι βαθιά ιδεολογικό και λέγεται κοινωνική δικαιοσύνη.



Απάντηση Βελόπουλου στον Γεωργιάδη: Τα «ενδοοικογενειακά» – εσωκομματικά σας δεν μας αφορούν «Το πρόβλημα του κυρίου Γεωργιάδη δεν είναι το «λάθος» που διορθώθηκε. Το πρόβλημα είναι ότι ο «ελαφρύς» υπουργός παραμένει γενικώς αδιόρθωτος και ειδικώς, «μασέρ» του γάμου ομοφυλοφίλων. Η ελαφρότητα δε που τον διακρίνει, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ουδείς τον παίρνει στα σοβαρά, εκτός από τους κομματικούς του «κλακαδόρους» απάντησε στο Άδωνι Γεωργιάδη ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και πρόσθεσε: «Τα «ενδοοικογενειακά» – εσωκομματικά σας δεν μας αφορούν, μας αφορά όμως το καλό της πατρίδας και τα εγκλήματα της Νέας Δημοκρατίας, κατά της κοινωνίας».















01.09.2026, 16:19