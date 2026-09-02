Morgan Stanley: Η Ελλάδα οδηγεί την πιστωτική ανάπτυξη στην Ευρώπη

Οι αναλυτές θεωρούν ότι η ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα και η αυξημένη ζήτηση χρηματοδότησης δημιουργούν ένα από τα ευνοϊκότερα περιβάλλοντα στην Ευρώπη για τις ελληνικές τράπεζες