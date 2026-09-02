Morgan Stanley: Η Ελλάδα οδηγεί την πιστωτική ανάπτυξη στην Ευρώπη
Morgan Stanley: Η Ελλάδα οδηγεί την πιστωτική ανάπτυξη στην Ευρώπη
Οι αναλυτές θεωρούν ότι η ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα και η αυξημένη ζήτηση χρηματοδότησης δημιουργούν ένα από τα ευνοϊκότερα περιβάλλοντα στην Ευρώπη για τις ελληνικές τράπεζες
Στις αγορές με τις ισχυρότερες προοπτικές πιστωτικής επέκτασης στην Ευρώπη τοποθετεί την Ελλάδα η Morgan Stanley στην τελευταία της έκθεση, εκτιμώντας ότι ο νέος επενδυτικός κύκλος δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για τις ελληνικές τράπεζες και μπορεί να στηρίξει την αύξηση των εσόδων τους τα επόμενα χρόνια.
Ο διεθνής οίκος διατηρεί συνολικά θετική στάση απέναντι στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, καθώς βλέπει την αύξηση των επιχειρηματικών δανείων να αποκτά μεγαλύτερο εύρος. Η χρηματοδότηση δεν περιορίζεται πλέον στους τομείς της τεχνολογίας και των υποδομών, αλλά επεκτείνεται στη μεταποίηση, στην ενέργεια, στις μεταφορές και στα ακίνητα. Παράλληλα, οι πρόσφατες ενδείξεις από τους δείκτες οικονομικής δραστηριότητας ενισχύουν την εκτίμηση ότι η πιστωτική ζήτηση θα συνεχίσει να επιταχύνεται.
Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα βρίσκεται μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία μεταξύ των χωρών όπου αναμένεται η ισχυρότερη αύξηση των δανείων. H Morgan Stanley σημειώνει επίσης ότι η ελληνική αγορά διαθέτει πιθανότατα τις καλύτερες προοπτικές πιστωτικής επέκτασης στην Ευρώπη.
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Ο διεθνής οίκος διατηρεί συνολικά θετική στάση απέναντι στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, καθώς βλέπει την αύξηση των επιχειρηματικών δανείων να αποκτά μεγαλύτερο εύρος. Η χρηματοδότηση δεν περιορίζεται πλέον στους τομείς της τεχνολογίας και των υποδομών, αλλά επεκτείνεται στη μεταποίηση, στην ενέργεια, στις μεταφορές και στα ακίνητα. Παράλληλα, οι πρόσφατες ενδείξεις από τους δείκτες οικονομικής δραστηριότητας ενισχύουν την εκτίμηση ότι η πιστωτική ζήτηση θα συνεχίσει να επιταχύνεται.
Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα βρίσκεται μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία μεταξύ των χωρών όπου αναμένεται η ισχυρότερη αύξηση των δανείων. H Morgan Stanley σημειώνει επίσης ότι η ελληνική αγορά διαθέτει πιθανότατα τις καλύτερες προοπτικές πιστωτικής επέκτασης στην Ευρώπη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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