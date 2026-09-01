Η Ρωσία είναι υπεύθυνη για την υβριδική επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας λέει η Γερμανία, κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόννη

Σε συνέντευξη Τύπου ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών παρέθεσε σειρά στοιχείων που αποδεικνύουν, κατά το Βερολίνο, την εμπλοκή της Μόσχας

επίθεση της 4ης Αυγούστου με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας.



Προχώρησε, ακόμη, και σε σειρά μέτρων, με το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόννη αλλά και του Οίκου της Ρωσίας στο Βερολίνο.







Εξήγησε ότι οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας καταγράφουν ένα «υψηλό επίπεδο απειλών» διαμέσου υβριδικών επιχειρήσεων στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα στοιχεία «δείχνουν» προς την εμπλοκή της Ρωσίας, είπε.



Όπως πρόσθεσε, για το όλο ζήτημα είχε εκτεταμένες συνομιλίες με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, αλλά και το υπουργικό συμβούλιο και τον πρωθυπουργό Φρίντριχ Μερτς.







Η απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις 4 Αυγούστου «ταιριάζει με το καθιερωμένο πρότυπο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη» και κατέληξε ότι η γερμανική κυβέρνηση καταλήγει στο συμπέρασμα «ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη για την υβριδική επίθεση στη Λειψία στις 4 Αυγούστου».



Για τον Ντόμπριντ, το περιστατικό στη Λειψία «δεν είναι μεμονωμένο, αλλά μέρος ευρύτερου σχεδίου υβριδικών ενεργειών», ενώ αναμένει ότι η Γερμανία θα παραμείνει στόχος των ρωσικών υβριδικών επιθέσεων. «Να είμαστε σαφείς: Δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά σε καθημερινό στόχο υβριδικού πολέμου», τόνισε.



Κλείσιμο



Υπάλληλοι στο αεροδρόμιο είχαν εντοπίσει, περίπου κατά τύχη, ένα drone κοντά σε ουκρανικά αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου.



Το drone είχε πάνω του εκρηκτικό μηχανισμό που δεν εξερράγη, καθώς ο πυροκροτητής ήταν ελαττωματικός. Οι γερμανικές Αρχές υποψιάζονται ότι και ένα δεύτερο drone συγκρούστηκε με ένα αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου που βρισκόταν σε μικρή απόσταση.



Ρωσία: Θα απαντήσουμε στις «αντιρωσικές ενέργειες» της Γερμανίας Η Ρωσία θα απαντήσει στις «αντιρωσικές ενέργειες» της Γερμανίας, δήλωσε σήμερα Τρίτη η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, αφότου το Βερολίνο κατηγόρησε τη Μόσχα για την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας.



Η Γερμανία δήλωσε και επίσημα, δια του υπουργού Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ότι η Ρωσία ευθύνεται για τηνΠροχώρησε, ακόμη, και σε σειρά μέτρων, με τοΟ υπουργός τόνισε ότι η επίθεση της 4ης Αυγούστου ακολουθούσε το «καθιερωμένο μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη» και ότι η υπόθεση εργασίας ήταν ότι η Γερμανία θα αποτελούσε και πάλι στόχο.Εξήγησε ότι οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας καταγράφουν ένα «υψηλό επίπεδο απειλών» διαμέσου υβριδικών επιχειρήσεων στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα στοιχεία «δείχνουν» προς την εμπλοκή της Ρωσίας, είπε.Όπως πρόσθεσε, για το όλο ζήτημα είχε εκτεταμένες συνομιλίες με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, αλλά και το υπουργικό συμβούλιο και τον πρωθυπουργό Φρίντριχ Μερτς.Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για το σαμποτάζ στη Λειψία «μάς είναι γνωστά από άλλες υβριδικές επιχειρήσεις που έχει διεξάγει η Ρωσία και από τον πόλεμο της εναντίον της Ουκρανίας», είπε ο Ντόμπριντ που έδωσε λεπτομέρειες για τη διαμόρφωση του drone, τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν αλλά και εκρηκτικά.Η απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις 4 Αυγούστου «ταιριάζει με το καθιερωμένο πρότυπο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη» και κατέληξε ότι η γερμανική κυβέρνηση καταλήγει στο συμπέρασμα «ότι».Για τον Ντόμπριντ, το περιστατικό στη Λειψία «δεν είναι μεμονωμένο, αλλά μέρος ευρύτερου σχεδίου υβριδικών ενεργειών», ενώ αναμένει ότι η Γερμανία θα παραμείνει στόχος των ρωσικών υβριδικών επιθέσεων. «Να είμαστε σαφείς:», τόνισε.Αξιοσημείωτο είναι ότι την ώρα της συνέντευξη Τύπου, ο Ρώσος πρεσβευτής στη Γερμανία περνούσε την πύλη του υπουργείο Εξωτερικών.Υπάλληλοι στο αεροδρόμιο είχαν εντοπίσει, περίπου κατά τύχη, ένα drone κοντά σε ουκρανικά αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου.Το drone είχε πάνω του εκρηκτικό μηχανισμό που δεν εξερράγη, καθώς ο πυροκροτητής ήταν ελαττωματικός. Οι γερμανικές Αρχές υποψιάζονται ότι και ένα δεύτερο drone συγκρούστηκε με ένα αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου που βρισκόταν σε μικρή απόσταση.Η Ρωσία θα απαντήσει στις «αντιρωσικές ενέργειες» της Γερμανίας, δήλωσε σήμερα Τρίτη η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, αφότου το Βερολίνο κατηγόρησε τη Μόσχα για την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

Από την πρώτη στιγμή, μετά την αποκάλυψη του περιστατικού, η Μόσχα έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς περί εμπλοκής της.



Μέτρα από το υπουργείο Εξωτερικών Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ, δήλωσε ότι οι ενέργειες της Ρωσίας «ταιριάζουν σε μια μακρά σειρά με απόπειρες για αποσταθεροποίηση, παραπληροφόρηση, απειλές, σαμποτάζ και επιθετικότητα κατά της Ευρώπης».



Όπως ακόμη τόνισε, «η Γερμανία δεν είναι εξαίρεση σε αυτό το μοτίβο».



Για τον υπουργό, η Ρωσία «δυστυχώς δεν δείχνει καμία προθυμία να τερματίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία και να επιδείξει αποκατάσταση με τη Δύση».



Το ρωσικό προξενείο στη Βόννη θα κλείσει στις 18 Σεπτεμβρίου σε αντίποινα για την επίθεση. Παράλληλα, θα καταγγελθεί η σύμβαση του Ρωσικού Οίκου για την Επιστήμη και τον Πολιτισμό στο Βερολίνο, ένα πολιτιστικό κέντρο που υπάγεται στη ρωσική πρεσβεία



Επιπλέον το Βερολίνο θα πιέσει για πιο αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, για ελέγχους εισόδου Ρώσων πολιτών και νέα μέτρα για τον σκιώδη ρωσικό στόλο.



ΝΑΤΟ και ΕΕ χαιρετίζουν τα μέτρα Σε μια πρώτη αντίδραση στα μέτρα της Γερμανίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε τα καλωσόρισε και πρόσθεσε ότι «οι προσπάθειες της Ρωσίας να μας εκφοβίσει, να υπονομεύσει την ενότητά μας και την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία, είναι μάταιες και θα αποτύχουν».



«Οι υβριδικές επιθέσεις δεν θα μείνουν χωρίς καθαρή απάντηση, είπε από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που επίσης καλωσόρισε τα μέτρα.



Την πλήρη αλληλεγγύη προς τη Γερμανία εξέφρασε η Πολωνία, ενώ η Φινλανδία δια του πρωθυπουργού της Αλεξάντερ Στουμπ είπε ότι «ξέρουμε πολύ καλά το ρωσικό εγχειρίδιο».