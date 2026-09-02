DBRS: Kαμπανάκι για το στοίχημα της οικονομικής σύγκλισης της Ευρώπης – Η πρόκληση για την Ελλάδα
DBRS: Kαμπανάκι για το στοίχημα της οικονομικής σύγκλισης της Ευρώπης – Η πρόκληση για την Ελλάδα
Η Morningstar DBRS βλέπει διαφορετικές ταχύτητες στην Ευρώπη – Η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη συνεχίζει την ταχεία σύγκλιση, ενώ η Νότια Ευρώπη χρειάζεται επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για να μην χάσει έδαφος
Η Ελλάδα και οι υπόλοιπες χώρες της Νότιας Ευρώπης βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι της οικονομικής τους πορείας, καθώς η σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο συνεχίζεται, αλλά με χαμηλότερες ταχύτητες σε σχέση με τις οικονομίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Σύμφωνα με νέα ανάλυση της Morningstar DBRS, η Ευρώπη εισέρχεται σε μια περίοδο όπου η ανάπτυξη των χωρών χαμηλότερου εισοδήματος θα παραμείνει ανομοιόμορφη, με τις διαφορετικές παραγωγικές δομές, τις επενδύσεις και τις δημογραφικές πιέσεις να καθορίζουν τους μελλοντικούς ρυθμούς σύγκλισης.
Η Ελλάδα ανήκει στην ομάδα των χωρών της Νότιας Ευρώπης (SE), η οποία περιλαμβάνει επίσης την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Η ομάδα αυτή αντιπροσωπεύει περίπου το 12% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη περίπου το 13%. Η έκθεση επισημαίνει ότι, παρότι όλες οι χώρες βρίσκονται σε τροχιά σύγκλισης, οι διαφορές στις οικονομικές δομές και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οδηγούν σε διαφορετικές προοπτικές ανάπτυξης.
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Η Ελλάδα ανήκει στην ομάδα των χωρών της Νότιας Ευρώπης (SE), η οποία περιλαμβάνει επίσης την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Η ομάδα αυτή αντιπροσωπεύει περίπου το 12% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη περίπου το 13%. Η έκθεση επισημαίνει ότι, παρότι όλες οι χώρες βρίσκονται σε τροχιά σύγκλισης, οι διαφορές στις οικονομικές δομές και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οδηγούν σε διαφορετικές προοπτικές ανάπτυξης.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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