DBRS: Kαμπανάκι για το στοίχημα της οικονομικής σύγκλισης της Ευρώπης – Η πρόκληση για την Ελλάδα

Η Morningstar DBRS βλέπει διαφορετικές ταχύτητες στην Ευρώπη – Η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη συνεχίζει την ταχεία σύγκλιση, ενώ η Νότια Ευρώπη χρειάζεται επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για να μην χάσει έδαφος