Ο Κόμπι, ο Επτάστερος κι ένα ματς – αίνιγμα με την ΑΕΚ

«Matchday 3» που λεν’ και στα χωριά μας. Στο πρώτο, ισοπαλία 0-0 στην Τούμπα εναντίον κάκιστου ΠΑΟΚ, παίζοντας παθητικά πίσω από την μπάλα. Στο δεύτερο 0-2 από τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο σε ροκ εντ ρολ πρώτο ημίχρονο στο οποίο θα μπορούσε να προηγηθεί παίζοντας πολύ πιο θαρραλέα, αλλά προδόθηκε από την αμυντική γραμμή του. Τι από τα δύο να προτιμήσει την Κυριακή ο Ράφα Μπενίτεθ;Η αλήθεια είναι ότι ο οπαδός του Παναθηναϊκού ελάχιστα ασχολείται με την ποδοσφαιρική ομάδα τις τελευταίες ημέρες. Κινείται στον αστερισμό του Final – 4! Eιδικά μετά το 0-2 στη Βαλένθια. Ασχολείται με οτιδήποτε αγγίζει τον Panathinaikos BC. Aπό το… γιατί δεν παίρνουν χρόνο συμμετοχής ο Καλαϊτζάκης και ο Τολιόπουλος τώρα που έχει τραυματιστεί ο Σλούκας, μέχρι τα… εισιτήρια του Final – 4. Aπό τον Ναν και τον Σορτς, τον Χουάντσο και τον Οσμάν, τους Λεσόρ – Φαρίντ, την «επιστροφή» του Γκριγκόνις μέχρι τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και τον Κόμπι Μπράιαντ!Βλέπουν και ξαναβλέπουν το buzzer beater του Χέις Ντέιβις, διαβάζουν τις δηλώσεις του (αποκάλυψε ότι σκεφτόταν το iconic game winner του Μπράιντ με πανομοιότυπο τρόπο στο Game 4 του πρώτου γύρου των Playoffs της Δύσης το 2006 ανάμεσα στους Λέικερς και τους Σανς), ξαναβλέπουν τους πανηγυρισμούς στη Βαλένθια, κάποιοι ψάχνουν και κάνα εισιτήριο για το Game 3 στο Μαρούσι, κοιτούν και ψάχνονται τι κάνουν ο Ολυμπιακός, η Φενέρ και η Ρεάλ, μ’ αυτά ασχολούνται! Όχι με το τι θα κάνει η ποδοσφαιρική ομάδα την Κυριακή με την ΑΕΚ. Για την ποδοσφαιρική ομάδα αυτό που τους ενδιαφέρει είναι ποιος θα είναι ο διάδοχος του Μπενίτεθ και ποιες μεταγραφές θα γίνουν. Τελεία και παύλα.Τι είδους ατμόσφαιρα θα επικρατήσει την Κυριακή στη Λεωφόρο, είναι ένα ζητούμενο. Το πιο πιθανό είναι το… «κλασικό» σε αντίστοιχες περιπτώσεις, το οποίο έχουμε δει πολλάκις στο παρελθόν. Ψύχρα και «παγωνιά». Κερκίδες με πολλές κενές θέσεις και φουλ διάθεση για μουρμούρα και γκρίνια. Λογικό. Στην πραγματικότητα πιο πολύ θα ενδιαφερθούν για το ματς οι οπαδοί του Ολυμπιακού αν ο πρωταθλητής έχει φύγει νικητής από την Τούμπα στο «απογευματινό» παιχνίδι, παρά οι φίλοι του Τριφυλλιού. Και η ομάδα; Κι αυτό μεγάλο ερώτημα!Βλέπετε, το κακό και απογοητευτικό τέλος μιας σεζόν δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο στο Τριφύλλι τα τελευταία χρόνια, αλλά η ατμόσφαιρα και η κατάσταση στον οργανισμό γι’ αυτές τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, ναι, είναι unique. Διότι είναι η πρώτη φορά που η ομάδα πάει να ολοκληρώσει τα play offs με προπονητή που είναι «υπ’ ατμόν». Παλαιότερα, είχε απολυθεί κατά τη διάρκεια των play offs και ο Λάζλο Μπόλονι και ο Φατίχ Τερίμ, αλλά εφέτος δεν θα συμβεί το ίδιο. Μα δεν είναι μόνο αυτό!Πολλών παικτών το μέλλον είναι αβέβαιο (ακόμα και ποδοσφαιριστών με συμβόλαια εν ισχύ), η ομάδα δεν πετυχαίνει γκολ με… τίποτα και το σημαντικότερο: εμφανής, ρεαλιστικός στόχος δεν υπάρχει. Εκτός κι αν πιστεύει κάποιος ότι σε τέσσερις αγωνιστικές μπορεί να υπερκαλυφθεί το «-8» από τον ΠΑΟΚ… Συνεπώς, ό,τι δούμε από τον Παναθηναϊκό στο κυριακάτικο ματς, έγκειται στον επαγγελματισμό και το αγωνιστικό φιλότιμο όλων. Εναντίον μιας ομάδας που διψά για τη νίκη που θα την φέρει πολύ κοντά στην κατάκτηση του τίτλου, μιας ομάδας που τρέχει και πιέζει πολύ περισσότερο από τους Πράσινους, που ασφαλώς έχει καλύτερη χημεία, τρομερή συσπείρωση, τεράστια δίψα, περισσότερες λύσεις μεσοεπιθετικά. Εναντίον της μοναδικής ομάδας από την οποία εφέτος ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει ούτε βαθμό, καθώς μετράει δύο ήττες σε ισάριθμα ματς, αμφότερα επί Ράφα.Η πνευματική προετοιμασία της ομάδας είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική ενόψει αυτού του αγώνα. Δεν είναι καθόλου εύκολο υπό τις συνθήκες που περιγράψαμε. Αλλά κάθε ομάδα κουβαλά την αξιοπρέπεια, την τιμή και την υπόληψή της. Και ο Παναθηναϊκός έχει αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν ότι αν και «αδιάφορος», καταθέτει αυτό που μπορεί στον αγωνιστικό χώρο. Αν αυτό είναι λίγο ή πολύ στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ, ουδείς μπορεί να προβλέψει. Αλλωστε και στην Τούμπα ελάχιστοι περίμεναν ότι θα «έκοβε» βαθμούς από τον ΠΑΟΚ στην πρώτη αγωνιστική! Γι’ αυτό οι προβλέψεις… απαγορεύονται.