Πόσο «κάηκε» η ομάδα του ΠΑΟΚ;

Κατ’ αρχάς είναι απολύτως λογικό μετά από τέτοια αποτυχία και ειδικά με το σοκαριστικό φινάλε του ΠΑΟΚ, να υπάρχει μία μαυρίλα και ένας εκνευρισμός μεταξύ των φίλων του. Από εκείνη τη Δευτέρα έπειτα από την αυτοχειρία της Λεωφόρου, ήταν ξεκάθαρο πόσο δύσκολο θα ήταν το καλοκαίρι. Όλοι πιέζουν για εξελίξεις, ακόμη όμως τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί.Ένας από τους λόγους έχει να κάνει με το ότι δεν μπορεί να περάσει έτσι χαλαρά η παταγώδης αποτυχία της τελευταίας σεζόν. Δεν γίνεται ο Οργανισμός, ακόμη και οι αντίπαλοι να πάρουν το μήνυμα ότι… δεν έγινε και κάτι στον ΠΑΟΚ που χάθηκαν τα πάντα και μάλιστα με τέτοιο τρόπο όπως χάθηκαν οι δύο τελικοί με ΟΦΗ και Παναθηναϊκό.Για παράδειγμα και πιο συγκεκριμένα: Ο ΠΑΟΚ έπαιξε μπαλάρα μέχρι τον Φεβρουάριο και μετά κατέρρευσε. Σωματικά και πνευματικά! Δεν πρέπει να αναρωτηθεί η ομάδα γιατί και πώς κατέρρευσαν τα πάντα και γιατί αυτοί οι παίκτες έφθασαν στο σημείο να χάνουν με τον ίδιο απογοητευτικό τρόπο όλα τα μεγάλα ματς. Δεν πρέπει να σκεφτούν πόσο «κάηκαν» οι παίκτες σωματικά και αν μπορούν να ξαναβρούν τον εαυτό τους και την παλιά νοοτροπία τους; Μπορούν; Μήπως πρέπει οι αλλαγές που αποφασίστηκαν πριν λίγο καιρό να είναι ακόμη περισσότερες;Αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα που άφησε η κακή χρονιά και σαφώς οφείλει να βασανίσει πολύ τους υπευθύνους. Τέσσερις παίκτες (Λόβρεν, Βολιάκο, Ιβανούσετς και Σάστρε) φεύγουν. Τρεις (Μεϊτέ, Μπάμπα και Κεντζιόρα) ανανέωσαν με οψιόν συμμετοχών. Για τους άλλους τέσσερις που είναι στον αέρα (Τάισον, Οζντόεφ, Γιακουμάκης και Μπιάνκο) μήπως πρέπει να υπάρξουν και άλλες σκέψεις που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερο φρεσκάρισμα της ομάδας;Το θέμα είναι σοβαρό, μεγάλο και φυσικά οι αποφάσεις θα φανούν σύντομα και θα κριθούν στην πορεία.* Μετά το… αποκλειστικό στη Γερμανία: « ο ΠΑΟΚ παρακαλάει να πουλήσει τον Κωνσταντέλια για να βρει λεφτά» ήρθε η αποκάλυψη στο Μεξικό: «θέλει να φύγει ο Σάντσεζ γιατί του χρωστάνε» ακολουθούν κι άλλες «πάσες».Το επόμενο «χτύπημα» θα είναι από τη Ρουμανία, όπου θα γράφεται: «Φεύγει ο Λουτσέσκου επειδή ο Σαββίδης του πρότεινε δύο χιλιάδες ευρώ το μήνα». Λίγο μετά θα έχουμε «παρέμβαση» από Σερβία: « Ο Σαββίδης ζήτησε δανεικά από τον Ζίβκοβιτς». Δουλειά να γίνεται…Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει τι και πώς και προφανώς θα αντιδράσει.