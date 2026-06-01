Οι αγωνίες και οι ελπίδες για την τουριστική σεζόν

Επιπλέον, έχει απομυθοποιηθεί εκείνο το παλιό παπανδρεϊκό «επαναστατικό» σύνθημα πως «δεν θα γίνουμε τα γκαρσόνια της Ευρώπης».Σήμερα όχι μόνο έχουμε αποδεχθεί ως κοινωνία πως δεν είναι κι άσχημα να γίνουμε στελέχη και εργαζόμενοι σε αυτόν τον τομέα, αλλά επιζητούμε ως μάννα εξ ουρανού τους ξένους τουρίστες για προφανείς λόγους. Και η αφετηρία δεν είναι το γνωστό «καμία δουλειά δεν είναι ντροπή», αλλά τα οικονομικά μεγέθη που προστίθενται στο ΑΕΠ της χώρας και η συνδρομή στα εισοδήματα εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας που άμεσα ή έμμεσα βιοπορίζονται από το τουριστικό προϊόν.Πέρυσι, που ήταν άλλη μια καλή χρονιά, τα άμεσα έσοδα που μπήκαν στην ελληνική οικονομία ήταν της τάξεως των 32,6 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 13% του ΑΕΠ της χώρας την ίδια χρονιά.Τα λεφτά αυτά μείωσαν σε σημαντικό βαθμό το ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο της χώρας και μετρίασαν τις επιπτώσεις από τις αθρόες εισαγωγές, καθώς ως γνωστόν είμαστε ελλειμματικοί όχι μόνο σε βιομηχανικά και τεχνολογικά προϊόντα, πρώτες ύλες, καύσιμα, είδη πολυτελείας, ένδυσης κ.λπ., αλλά ακόμα και σε προϊόντα του πρωτογενούς τομέα.Αν συνυπολογιστεί επίσης η συμμετοχή περιφερειακών επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον τουρισμό, τότε το συνολικό αποτύπωμα στο ΑΕΠ φθάνει στο 30%.Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι όταν το 1/3 του ΑΕΠ προέρχεται από το τουριστικό μας προϊόν, ευλόγως ανησυχούμε αν θα τα καταφέρουμε και φέτος, αλλά και κάθε χρονιά, γιατί απλά αν δεν πάει καλά, αυτά τα έσοδα θα λείψουν από τα κρατικά ταμεία, αλλά και την ελληνική κοινωνία γενικότερα.Εχει επομένως μεγάλη σημασία να νοιαζόμαστε για τις εξελίξεις στα γεωπολιτικά της ευρύτερης γειτονιάς μας και να ευχόμαστε ηρεμία και ειρηνικές λύσεις για να μας εμπιστευτούν ως προορισμό οι ξένοι επισκέπτες.Κυρίως, όμως, έχει μεγάλη αξία να υπάρχει οικονομική ευρωστία και ανάπτυξη στις χώρες που αποτελούν τις βασικές πηγές του εισερχόμενου τουρισμού. Να έχουν δηλαδή οι πολίτες τους την οικονομική άνεση να προγραμματίσουν ταξίδια και να ξοδέψουν μέσα στην ελληνική επικράτεια.Επί του παρόντος, όπως λένε οι επαγγελματίες του κλάδου, υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Δεν έχουμε πολλές ακυρώσεις, αλλά ούτε και πολλές νέες κρατήσεις. Υπάρχουν περιοχές της χώρας, όπως η Κρήτη, η Ρόδος και η Κέρκυρα, που κινούνται καλά - και ίσως λίγο πάνω από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες που υπολείπονται σημαντικά και ελπίζουν στις last minute κρατήσεις.Τα συμπεράσματα λένε φέτος ότι θα βγαίνουν μήνα-μήνα, καθώς οι συνολικές προβλέψεις για τη σεζόν είναι σχεδόν αδύνατες όσο υπάρχουν οι αβεβαιότητες και τα ανοιχτά μέτωπα τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στον πόλεμο στην Ουκρανία.Επιπρόσθετα, τα κόστη στα αεροπορικά καύσιμα που μετακυλίστηκαν στα ναύλα, αλλά και γενικότερα το αυξημένο ενεργειακό κόστος που συμπαρασύρει προς τα πάνω όλες τις τιμές, είναι άλλος ένας παράγοντας που επηρεάζει τα ταξίδια τόσο από την Ευρώπη όσο και από πιο μακρινές χώρες όπως οι ΗΠΑ.Οσο λοιπόν κι αν διαπιστώνεται αυξημένη ανάγκη για ταξίδια από τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και των άλλων ηπείρων, η ομαλότητα, η κανονικότητα, η σταθερότητα και οι fair value τιμές παίζουν καταλυτικό ρόλο στις αποφάσεις τους. Και το κυριότερο, οι επιτυχημένες προηγούμενες χρονιές δεν εγγυώνται σώνει και καλά τη συνέχιση απρόσκοπτων ροών.