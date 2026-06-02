Ο Θρύλος, ο Φορτούνης και οι Έλληνες

Αν είχε κάτι να περηφανεύεται ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια, πέρα από τίτλους και ποδοσφαιρική ποιότητα, αυτό ήταν και το ότι το κόκκινο εργοστάσιο δεν σταματούσε να… παράγει ελληνόπουλα

Ποδοσφαιριστές ποτισμένους με την Ολυμπιακή ιδέα, αλλά πάνω απ’ όλα με την Ολυμπιακή φιλοσοφία. Και κάπως έτσι όταν το ημερολόγιο έγραψε 2024, ο Πειραιάς έγινε το… λιμάνι της ευτυχίας με δυο ευρωκούπες παρακαλώ και πολλά ελληνικά πόδια να συμμετέχουν στην επιτυχία. Εξάλλου η youth league ήταν όλα τα κόκκινα νιάτα. Δυο χρόνια μετά , οι Πειραιώτες είναι σε ένα σταυροδρόμι. Προσοχή: Δεν υπάρχει… μαυρίλα, αλλά έχουν δημιουργηθεί κάποιες ειδικές συνθήκες που καλό είναι να τις καταθέσουμε.



Ας ξεκινήσω με το ωραίο της ιστορίας. Όπως εδώ και ημέρες σας είχα προαναγγείλει μέσω των social media του Πρώτου Θέματος, ήταν θέμα ημερών να υπογράψει και να ανακοινωθεί ο Κώστα Φορτούνης. Ο αρχηγός επέστρεψε. Και μαζί του επιστρέφει η ποδοσφαιρική σιγουριά. Ότι κάποια ματς που δείχνουν κλειδωμένα, θα κερδίζονται. Ότι οι τρομερές εμπνεύσεις του, θα δίνουν ανάσα στον Ολυμπιακό όταν θα ζορίζεται. Ότι μπαίνει ένας παίκτης που ξέρει πολύ καλά την ομάδα , έχει πάθει δυο χιαστούς με την φανέλα της και επέστρεψε δριμύτερος. Γύρισε ο άνθρωπος που σήκωσε πρώτος το European Conference League. Ο ίδιος είχε ξεκαθαρίσει ότι θα πάει δυο σεζόν στην Σαουδική Αραβία και θα πάρει τον δρόμο του γυρισμού. Όχι προς την πατρίδα. Προς τον Πειραιά. Όπερ και εγένετο. Με τον Κώστα η ομάδα βάζει έναν Έλληνα στο ρόστερ της. Και όχι απλά έναν Έλληνα. Ένα τρομερό ποδοσφαιριστή. Πάμε όμως και στην συνέχεια, που έχει να κάνει με την ανάγκη για ακόμη μεγαλύτερη ελληνική ενίσχυση. Ο Πασχαλάκης δεν θα συνεχίσει. Ο Καλογερόπουλος δεν κέρδισε την εμπιστοσύνη του Μεντιλίμπαρ. Προσωπικά δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό, αλλά σημασία δεν έχει τι καταλαβαίνω εγώ. Επίσης, ο Βάσκος τεχνικός δεν «ψήνεται» για παραμονή του Μασούρα. Υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να έρθει μια πρόταση για τον Μουζακίτη, όπως έγινε με τον Κωστούλα. Ο προπονητής επίσης δεν «ψήνεται» (ούτε αυτό το καταλαβαίνω) με τον Αθανασίου. Πολύ σωστά η διοίκηση στην χειρότερη, θα διατηρήσει τον παίκτη κάπου δανεικό. Δεν γίνεται να πάει χαμένος και χωρίς καν να τον έχει δει κάποιος ούτε σε προετοιμασία, ένας από τους καλύτερους αριστερούς μπακ της χώρας. Ο Πνευμονίδης δεν έχει πείσει τον Μεντιλίμπαρ και ήταν κι αυτός δανεικός στον Ατρόμητο. Γενικά το ελληνικό στοιχείο εκεί που ήταν άφθονο, πλέον αναζητείται. Η διοίκηση της ΠΑΕ βέβαια, δεν έχει διάθεση να το αφήσει αυτό έτσι. Πέρα από το ότι ως κλάμπ ο Ολυμπιακός πάντα είχε αρκετούς Έλληνες, είναι και θέμα λίστας και συμμετοχών. Γίνεται η προσπάθεια για τον Τσάπρα χωρίς ωστόσο αυτή την στιγμή να έχει κάποιο κλάμπ προβάδισμα για την απόκτηση του δεξιού μπακ της Λιβαδειάς. Θα επιστρέψει ο Δημήτρης Στουρνάρας ως τρίτος πορτιέρε. Ήταν στον Ηρακλή, αλλά είναι γέννημα θρέμμα του Ολυμπιακού. Όλα αυτά που διαβάσατε με τον αστερίσκο μην «σκάσει» και καμιά χοντρή πρόταση για τον Τζολάκη. Ο Ρέτσος είναι ακλόνητος. Επαναλαμβάνω, όσα μόλις διαβάσατε δεν είχαν σκοπό να ψυχοπλακωθείτε όσοι είστε Ολυμπιακοί, απλά είναι μια αναφορά της κατάστασης και μια έξτρα βοήθεια για να καταλάβετε τον προσανατολισμό των μεταγραφών. Μπορεί ο Μεντιλίμπαρ να θέλει τον Ουνάι Λόπεθ (θα τον πάρει) και τον Χιλ, όμως την ίδια στιγμή στην ομάδα ξέρουν ότι πρέπει να κινηθούν και προς το ελληνικό στοιχείο…

02.06.2026, 19:50