Αρης, Σπανούλης και… ευτυχισμένο το 1987

Ο Ιούνης του 1987 έμελλε να αλλάξει μια για πάντα το ελληνικό μπάσκετ





Μέσα σε διάστημα έντεκα ημερών, όσο διήρκησε δηλ. το τουρνουά στο ΣΕΦ, η καλαθόσφαιρα έγινε το νο1 άθλημα στη χώρα παίρνοντας την πρωτοκαθεδρία από το ποδόσφαιρο.







Ολοι τους έγραψαν ιστορία στην «Αυτοκρατορία» του Αρη.



Ακριβώς 39 χρόνια μετά από το εναρκτήριο παιχνίδι της εθνικής σε εκείνο το ιστορικό Ευρωμπάσκετ, κόντρα στην Ρουμανία στις 3 Ιουνίου του 1987, η ΚΑΕ Αρης Betsson επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον Βασίλη Σπανούλη.







Ωστόσο ο Σπανούλης για τον Αρη δεν είναι απλά ένας top προπονητής.



Είναι η απαρχή ενός οράματος για την αναβίωση των ένδοξων ημερών της Αυτοκρατορίας.



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Θα ακολουθήσουν και άλλοι μελλοντικά οπότε η ταύτιση θα γίνεται ολοένα και πιο μεγάλη.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο Αρης και ο Σπανούλης συμφώνησαν για τριετές συμβόλαιο.



Ο Σπανούλης θα φέρει μαζί του το επιτελείο του και θα διαχειριστεί τόσο μπάτζετ όσο θα πρέπει να έχει μια ομάδα που θέτει σαν βασικό στόχο της την κατάκτηση του EuroCup.



Η Ελλάδα έβραζε από τον καύσωνα και πανηγύριζε την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ 87΄.Μέσα σε διάστημα έντεκα ημερών, όσο διήρκησε δηλ. το τουρνουά στο ΣΕΦ, η καλαθόσφαιρα έγινε το νο1 άθλημα στη χώρα παίρνοντας την πρωτοκαθεδρία από το ποδόσφαιρο.Στο επίκεντρο εκείνης της ιστορικής διαδρομής βρίσκονταν ο Αρης: ο Νίκος Γκάλης ανακηρύχθηκε MVP και πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης ήταν πρώτος στις ασίστ, ο Νίκος Φιλίππου είχε βασικό ρόλο και ο Μιχάλης Ρωμανίδης βοήθησε όταν του ζητήθηκε.Ολοι τους έγραψαν ιστορία στην «Αυτοκρατορία» του Αρη.Ακριβώς 39 χρόνια μετά από το εναρκτήριο παιχνίδι της εθνικής σε εκείνο το ιστορικό Ευρωμπάσκετ, κόντρα στην Ρουμανία στις 3 Ιουνίου του 1987, η ΚΑΕ Αρης Betsson επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον Βασίλη Σπανούλη.Η συμφωνία Αρη-Σπανούλη δεν μπορεί να αξιολογηθεί μόνο με μπασκετικά κριτήρια καθώς εμπεριέχει και μπόλικη σημειολογία: Οι «κιτρινόμαυροι» παίρνουν έναν προπονητή επιπέδου Euroleague, έναν προπονητή που έχει πάει με τη Μονακό στον τελικό της διοργάνωσης, έναν προπονητή που θα ήθελαν στον πάγκο τους ομάδες που αγωνίζονται στο ανώτατο επίπεδο.Ωστόσο ο Σπανούλης για τον Αρη δεν είναι απλά ένας top προπονητής.Είναι η απαρχή ενός οράματος για την αναβίωση των ένδοξων ημερών της Αυτοκρατορίας.Η ταύτιση του Αρη και της Εθνικής αρχίζει να υφαίνεται και πάλι, όπως είχε γίνει και το… σωτήριον 1987: o Σπανούλης σαν προπονητής, ο Ζήσης σαν General Manager, o Κώστας Αντεντοκούνμπο σαν βασικός στο ρόστερ είναι οι πρώτοι συνδετικοί κρίκοι αυτής της σχέσης που αρχίζει να σχηματοποιείται.Θα ακολουθήσουν και άλλοι μελλοντικά οπότε η ταύτιση θα γίνεται ολοένα και πιο μεγάλη.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο Αρης και ο Σπανούλης συμφώνησαν για τριετές συμβόλαιο.Ο Σπανούλης θα φέρει μαζί του το επιτελείο του και θα διαχειριστεί τόσο μπάτζετ όσο θα πρέπει να έχει μια ομάδα που θέτει σαν βασικό στόχο της την κατάκτηση του EuroCup.

Προφανώς η διάκριση στις εγχώριες διοργανώσεις θα αποτελέσει, επίσης, στόχο της επόμενης σεζόν.



Μπορεί η συμφωνία να επικοινωνήθηκε σήμερα ωστόσο έχει επέλθει εδώ και αρκετές ημέρες οπότε Ζήσης και Σπανούλης έχουν ήδη ξεκινήσει το ξεσκαρτάρισμα της αγοράς.



Οι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής (υπογραφή συμβολαίου με το νεαρό Χατζηλάμπρου, επέκταση συμβολαίου με Μήτρου-Λονγκ κλπ), πραγματοποιήθηκαν με την έγκριση του Σπανούλη.



Όλα ξεκίνησαν στις 7 Μαρτίου όταν ο Βασίλης Σπανούλης υπέβαλε την παραίτησή του στη Μονακό.



Στις 10 Μαρτίου αυτή έγινε αποδεκτή από τη διοίκηση των μονεγάσκων και από τότε ο Νίκος Ζήσης άρχισε να δουλεύει το πρότζεκτ «Σπανούλης-Αρης» με μεθοδικότητα αλλά ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας.



Καθοριστική ημερομηνία ήταν η 25η Απρίλη: ήταν το παιχνίδι με τον Πανιώνιο στο οποίο έδωσε το παρών και αποθεώθηκε από τους φίλους του Αρη ο Γιάννης Αντεντοκούνμπο.



Δεν ξέρω αν το «βρε Γιάννη, βρε Γιάννη, βρε Γιάννη» έπαιξε το δικό του ρόλο πάντως εκείνο το Σ/Κ αποφασίστηκε η γενναία αύξηση του μπάτζετ για την επόμενη σεζόν.



Λίγες ημέρες αργότερα σε προσωπική συνάντηση του Ζήση με τον Ρίτσαρντ Σιάο, ο χρηματοδότης της ΚΑΕ έδωσε το πράσινο φως για την εφαρμογή του πρότζεκτ «Αρης-Σπανούλης».



Όλα έπαιξαν το ρόλο τους: η μεθοδικότητα του Ζήση, το πάθος του Σιάο για το μπάσκετ και το μπόλιασμά του στο Σύλλογο, ακόμη και οι οπαδοί με το σύνθημα τους για τον Γιάννη.



Ολοι τους αξίζουν τα συγχαρητήρια που κατάφεραν να ολοκληρώσουν κάτι που ξεκίνησε με πιθανότητες επιβεβαίωσης στο 1%.



Ευτυχώς φέτος δεν έχει καύσωνα όπως τον Ιούνη του 87’.

03.06.2026, 19:38