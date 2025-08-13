Βγάλε τον σκασμό!

Κλείσιμο

Ο Μάκης Βορίδης; Λάθος. Ο στόχος είναι ο Κυριάκος. Ποιος είπατε; Ο Ελευθέριος Αυγενάκης; Λάθος. Ο στόχος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ποιος είπατε; Ο Κώστας Καραμανλής; Πάλι λάθος. Ο στόχος είναι ο Κυριάκος. Μόνο αυτός. Οχι η Νέα Δημοκρατία. Στόχος -μόνιμος και αποκλειστικός- είναι ο πρωθυπουργός.Για να καταλάβετε. Αν ο Κυριάκος συμφωνούσε με την Προανακριτική και ο Μάκης καθόταν στο σκαμνί, τότε αναταραχή, ασυμμετρία και χάος στη Νέα Δημοκρατία. Τουτέστιν, φθορά, «γαλάζια» αμφισβήτηση και διόλου απίθανο εκλογική αναμέτρηση. Και γαία πυρί μιχθήτω!Το ίδιο και στην περίπτωση του Αυγενάκη, αλλά και του Κώστα Καραμανλή. Ο Κυριάκος, όπως κάθε αρχηγός κόμματος, είναι αιχμάλωτος των ισορροπιών. Οι «γαλάζιοι» βουλευτές είναι αιχμάλωτοι του αρχηγού. Ομως στην περίπτωση φθοράς και καθοδικής πορείας, τότε ένας-ένας θα λακάνε από τον αρχηγό. Οσο εκείνος υπηρετεί και διατηρεί τις ισορροπίες, έχει καλώς. Οταν δεν τις τηρεί, τότε ο Βρούτος «σκοτώνει» τον Ιούλιο Καίσαρα.Γι’ αυτό ο Κυριάκος επέλεξε την υβριδική και μεσοβέζικη τακτική της επιστολικής ψήφου. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση της καθολικής, μυστικής ψηφοφορίας, πολύ πιθανό κάποιοι «γαλάζιοι» και δυσαρεστημένοι να ψήφιζαν υπέρ Νίκου Ανδρουλάκη και Σωκράτη Φάμελλου! Δηλαδή υπέρ προσαγωγής του Μάκη και του Αυγενάκη στο σκαμνί.Επομένως όλα αυτά που δημοσίως λέγονται, μαζί με τις συνταγματικές γνωματεύσεις του Βενιζέλου και των άλλων, είναι ο καπνός που προηγείται της μεγάλης φωτιάς. Στριμώχνουμε την κυβέρνηση, επικαλούμαστε συνταγματική νομιμότητα και ορμάμε για την αποκαθήλωση του Κυριάκου. Αυτό το παιχνίδι. Αυτές οι παγίδες. Αυτός ο τελικός στόχος.Το πλαίσιο είναι η Οικονομία και η Ακρίβεια. Ο πυρήνας είναι οι υποκλοπές, τα Τέμπη και ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τελικό προορισμό, μετά από ασυγκράτητη φθορά, την «εκθρόνιση» του πρωθυπουργού. Πράγμα που ίσως να εύχονται και να ελπίζουν κάμποσοι εντός των «γαλάζιων» κομματικών τειχών! Γιατί είναι γνωστό, ο χειρότερος, αυριανός εχθρός είναι ο σημερινός φίλος, ο κάθε «γαλάζιος» κομματικός!Να δούμε, όμως, ποιος θα γελάσει τελευταίος. Για τρεις λόγους. Ο πρώτος, η πρόσφατη έφοδος της ομάδας ξεπλύματος μαύρου χρήματος στα αμαρτωλά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ κατόπιν αυστηρής εισαγγελικής εντολής. Να μη φύγουν πριν ξεσκονίσουν και το παραμικρό χαρτάκι.Στη θέση της κυρίας Καλλιόπης Σεμερτζίδου θα αισθανόμουν άφθονες σταγόνες τρόμου να χορεύουν στην πλάτη μου. Γιατί αν (τονίζω το «αν») η κυρία Καλλιόπη, πρώην Συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της Ν.Δ., έχει ενθυλακώσει μερικά μύρια από ΟΠΕΚΕΠΕ, τότε όχι μόνο θα τα χάσει, δηλαδή θέλει δεν θέλει θα τα επιστρέψει. Οχι μόνο προσωπικά οικονομικά, ρευστά και ακίνητα θα κινδυνεύουν από τον πέλεκυ της κατάσχεσης. Αλλά από πάνω η δημόσια διαπόμπευση, ο διασυρμός και της Δικαιοσύνης το σκαμνί!Ο Κυριάκος μπορεί να είναι αιχμάλωτος των εσωκομματικών ισορροπιών, αλλά σ’ αυτό τον λογαριασμό δευτεροκλασάτα στελέχη όχι μόνο εξαιρούνται, αλλά και ευκόλως καταναλώνονται προς παραδειγματισμό.Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τον οικονομικό λογαριασμό. Δηλαδή με τον εντοπισμό των μεγάλων τρωκτικών, κυρίως «γαλάζιων παιδιών» που καταβρόχθισαν τη μερίδα του λέοντος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την επιστροφή των κλοπιμαίων στο ταμείο το κρατικό. Και με την προσαγωγή τους ενώπιον των δικαστών. Αν όλα αυτά συμβούν, τότε αλλάζει το σκηνικό.Και ο τρίτος λόγος, τα αποτελέσματα της Εξεταστικής. Οπου θα αποκαλυφθεί το πάρτυ οργίων των πρασινοφρουρών. Γιατί, ως γνωστόν, 2 δισεκατομμύρια και 700 εκατομμύρια έχουν καταβληθεί στο ταμείο των Βρυξελλών από το 1998 μέχρι το πρόσφατο παρελθόν.Που πάει να πει ότι κι εσείς σύντροφοι της «πράσινης» αλλαγής, αλλά και οι Συριζαίοι του κόμματος των ταχαριστερών, στο ίδιο παίγνιο το γνωστό. Των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Θα έχει πλάκα αν σ’ αυτό το πλιάτσικο άρπαξαν το κατιτίς και κάποιοι «κόκκινοι» της κομμουνιστικής λογικής.